Padre Romanelli: Cada día es más difícil en Gaza

El párroco de la Sagrada Familia informa del agravamiento de una situación ya de por sí grave. La inexistente ayuda humanitaria, el calor sofocante y los precios exorbitantes de los alimentos han hecho imposible la vida en la Franja. Solo el fin de la guerra brindará una verdadera señal de esperanza.

Jean-Benoît Harel – Ciudad del Vaticano

“Gaza lo carece todo”: la desesperación del padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, no tiene salida, ya que la situación humanitaria en la Franja es ahora insoportable. Durante más de 630 días, la población civil ha intentado sobrevivir en medio de los bombardeos israelíes y la represión de Hamás. El pasado domingo 29 de junio, el ejército israelí ordenó a los civiles la evacuación de decenas de barrios ubicados en el norte del territorio, en particular, el de la ciudad vieja de Gaza y el barrio de Jabaliya. Los 500 cristianos, entre católicos y ortodoxos, que viven en la parroquia de la Sagrada Familia, no han recibido la orden de evacuación, afirma el padre Romanelli, quien teme por la vida de sus fieles a diario. “Toda la Franja de Gaza es un escenario de guerra; no hay un lugar más seguro que otro”. Y los bombardeos continúan incluso cerca de la iglesia, traumatizando a la comunidad que, desde el comienzo de la guerra, ya ha contabilizado varias muertes.

La ley del más fuerte

A finales de mayo, Israel anunció el levantamiento del bloqueo de la Franja de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria a través de una controvertida fundación controlada por israelíes y estadounidenses. "No es la solución", reacciona el párroco. "No hay ni un solo centro de distribución; el más cercano está en el sur de Gaza, a las afueras de la ciudad". Los 500 refugiados de la parroquia viven de las reservas creadas antes del inicio del bloqueo a principios de marzo de 2025. "Pero cada día es más difícil porque no llegan nuevos suministros humanitarios", continúa el párroco. Además, la ayuda, que llega a cuentagotas y de forma desorganizada, a veces es robada por poblaciones hambrientas. "Sin un sistema organizado, se aplica la ley del más fuerte, y quienes buscan ayuda ponen en peligro su vida, como les ha sucedido a decenas de palestinos que han perdido la vida".

Inflación sin límites

Además de la escasez de ayuda alimentaria, es casi imposible abastecerse en los mercados locales. Con una producción local prácticamente nula, los precios de los alimentos importados se han disparado: 15 euros el kilo de tomates (60 shekels), 75 euros el kilo de azúcar (300 shekels). A todo esto se suma el calor sofocante, que alcanza los 40 °C, y una humedad que dificulta la permanencia de los 500 cristianos en la parroquia, que además sufre interrupciones en las comunicaciones durante días.

Dar una señal de esperanza

Ante esta tragedia, los cristianos de Gaza "intentamos continuar nuestra vida de oración, de servicio a los enfermos, heridos y ancianos, y también realizar actividades para los niños", continúa Romanelli. Las celebraciones litúrgicas, los juegos y otras actividades enriquecen la vida de los niños gazatíes que viven en la parroquia. Aunque la parroquia no es más segura que otros edificios, las familias cristianas han optado por permanecer cerca de la iglesia. "Nos sentimos más protegidos con Jesús", repiten. Sin embargo, lo más urgente, concluye Romanelli, es el fin de la guerra, "la única señal de esperanza para los habitantes, para que puedan reconstruir sus hogares y sus vidas".