Pizzaballa: el drama de Gaza, injustificable para el Gobierno israelí

El cardenal de Jerusalén relata su visita pastoral a la comunidad herida por un bombardeo israelí el pasado jueves: «Me impresionaron las enormes extensiones de tiendas de campaña que antes no estaban allí». Deja claro que la ayuda del Patriarcado no es sólo para los cristianos y subraya: «No estamos en contra de la sociedad israelí ni del judaísmo, pero tenemos el deber moral de expresar con absoluta claridad y franqueza nuestra crítica a la política que este gobierno está adoptando en Gaza».

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Solidaridad más allá de todas las vallas, en la convicción de que "en Gaza no habrá riviera". En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, el Patriarca de Jerusalén de los Latinos, cardenal Pierbattista Pizzaballa, se refiere a la visita de apoyo de tres días a la comunidad de la ciudad de Gaza, sellada con la celebración en la parroquia de la Sagrada Familia, golpeada el pasado jueves por un bombardeo israelí que causó la muerte de tres personas y una quincena de heridos. "No seréis olvidados", tranquilizó el cardenal desde el altar mientras el estruendo de las balas interfería en la traducción del inglés al árabe. "No se os olvida. Estáis en el corazón de todas las Iglesias y de todos los cristianos del mundo. Cuando regrese a Jerusalén -volvieron a ser sus palabras en la homilía- os puedo asegurar que haremos todo lo posible para detener esta guerra sin sentido. Trabajaremos en ello y al final lo conseguiremos".

Cardenal Pizzaballa, ¿cómo ha vivido la visita a Gaza?

Las imágenes que se me quedan grabadas, en comparación con épocas anteriores, son las de las enormes extensiones de tiendas de campaña que antes no estaban allí. Cuando fui, estaban todas en el sur, se estaba cerrando el corredor de Netzarim. Volvieron a subir, ahora hay más de un millón de personas que no tienen dónde vivir. Especialmente a lo largo del mar, hay largas extensiones de tiendas de campaña, donde la gente vive en condiciones extremadamente precarias, tanto desde el punto de vista higiénico como en todos los demás aspectos. Y luego, la otra imagen es la del hospital: los niños mutilados, cegados por las consecuencias de los bombardeos.



En la homilía de la misa de ayer en la parroquia de Gaza, habló de la vida que veía en los rostros de estas personas...

Sí, debo decir que siempre estoy asombrado. Estos pocos centenares de personas, es verdad, están muy protegidos, pero no están exentos de los mismos problemas que todo el mundo: falta de comida, hace meses que no ven verduras, no ven carne, como todo el mundo, en fin. Pero veo, incluso en los niños, ciertamente cansancio, pero también vitalidad, ganas. Mientras haya una persona que tenga ganas de hacer algo, de cambiar, significa que todavía hay vida en ella, y yo lo he notado".

Lea también 21/07/2025 Llamada telefónica entre el Papa y Abbas: Proteger a los civiles y los lugares sagrados En su conversación con el Presidente del Estado de Palestina, el Pontífice reitera su llamamiento al pleno respeto del derecho internacional humanitario en relación con los ...

¿Cómo fue la celebración con el sonido de los bombardeos?

El primer día impresiona un poco, luego te acostumbras. He visto que ya nadie le presta atención. A nosotros también nos pasó... Veo que el hombre es capaz de acostumbrarse a todo. A veces los golpes más cercanos, después de los cuales tiembla todo el edificio, impresionan un poco, pero luego también te acostumbras a eso. También causa una impresión, que las imágenes no pueden reproducir, el olor, el humo, el olor de las explosiones, el olor que dejan tras de sí.

Israel ha ordenado la evacuación de Gaza. ¿Qué pasará con la población superviviente, exhausta?

Se quedarán allí. Algunos se irán, sin duda, pero la mayoría se quedará allí. No saben adónde ir, en primer lugar, pero tampoco quieren irse, porque tienen allí sus raíces, tienen allí su hogar, o mejor dicho, tenían allí su hogar, y quieren reconstruirlo allí. El Papa ha sido muy claro al respecto: no habrá reubicación de pueblos, no habrá ríos en Gaza.

¿Está seguro de ello?

Estoy seguro de ello.

Lea también 20/07/2025 El Papa pide el fin inmediato de la barbarie en Gaza Al finalizar el rezo del Ángelus, León XIV lanzó un enérgico llamado por la paz, expresando su profundo dolor por las víctimas del ataque israelí contra la parroquia de la Sagrada ...

El Papa dijo ayer que, entre otras cosas, debe respetarse la prohibición de los «castigos colectivos». ¿Cómo resonaron estas palabras?

Muy claro, muy fuerte y muy esperado.



Su Eminencia, hay una población hambrienta y asolada por las bombas mientras rebuscan en la poca comida que pueden filtrar. ¿Por qué?



Todos nos lo preguntamos. No podemos entender las razones de todo esto y, como bien ha dicho el Papa -y nosotros también lo repetimos todo el tiempo-, todo esto no se puede justificar. Me gustaría dejar clara una cosa: no tenemos nada en contra del mundo judío y no queremos en absoluto aparecer como los que van en contra de la sociedad israelí y en contra del judaísmo, pero tenemos el deber moral de expresar con absoluta claridad y franqueza nuestra crítica a la política que este gobierno está adoptando en Gaza.



Lea también 20/07/2025 Cáritas Internationalis: Las atrocidades en Gaza deben terminar En una entrevista con Vatican News, Alistair Dutton hace un llamado urgente para que cesen "los bombardeos y las atrocidades" en la Franja de Gaza, y exige acceso inmediato a la ...

Su preocupación no es sólo para los cristianos ...

En absoluto. La otra cosa muy importante que hay que decir es que nunca nos hemos dedicado sólo a los cristianos. Era nuestro deber, como pastores, visitar a nuestra comunidad, pero desde el principio siempre hemos tenido muy claro todo lo que ocurre en toda Gaza y todas nuestras actividades, ya sean hospitales, Cáritas, ayuda, son principalmente para toda la comunidad, empezando por nuestros vecinos, son para todos. El Patriarcado Latino, nuestra diócesis, llega -cuando las fronteras todavía lo permitían, pero lo retomaremos pronto- a más de 40 mil personas, son casi todos prácticamente musulmanes.

Hoy tomará posesión el nuevo Custodio de Tierra Santa, ¿unas palabras suyas?

Le deseamos todo lo mejor. No es un reto fácil, estamos dispuestos a colaborar, estamos seguros de que podemos hacer muchas cosas buenas juntos.