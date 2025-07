Jerusalén, el nuevo custodio Lelpo: intrépido en las tormentas del mundo

«La nuestra no es sólo una custodia de lugares santos, sino una presencia pastoral viva junto a los cristianos de esta tierra»: así se expresa el fraile franciscano que hizo su entrada oficial en Jerusalén en la iglesia de San Salvador. «La Custodia», afirma, «no es el custodio, sino la dedicación, el trabajo y los talentos de los más de 300 hermanos que la componen y la viven».

Roberto Cetera - Jerusalén

Esta tarde el nuevo Custodio de Tierra Santa, el Padre Francesco Ielpo, ha hecho su entrada solemne en la Iglesia de San Salvador de Jerusalén, entrada que, junto con la entrega del sello por parte del Custodio saliente, el Padre Francesco Patton, marca el inicio oficial de su misión en Tierra Santa.



Padre Ielpo, comienza usted su mandato de custodio en el momento quizá más grave que ha vivido esta tierra desde la guerra de 1967, si no quizá desde 1948. En Gaza, se han contabilizado 57.000 muertos en 22 meses, y las posibilidades de una tregua, tantas veces anunciadas, aún no se han hecho realidad. En Cisjordania, los ataques de los colonos son cada día más violentos. Y la minoría cristiana también sufre una violencia reiterada; como demuestran las incursiones de los colonos en el pueblo cristiano de Taibeh y, sobre todo, el bombardeo del pasado jueves de la parroquia católica de Gaza, con 3 muertos y 10 heridos.

Sí, es un momento muy difícil, soy consciente de ello. También porque, como sabes, la nuestra no es sólo una custodia de lugares sagrados, sino una presencia pastoral viva junto a los cristianos de esta tierra. Y, además de las dificultades digamos objetivas, las hay subjetivas. Es decir, soy muy consciente del desfase entre la tarea que se me encomienda y los modestos recursos de mi persona. Pero también veo esta brecha como una oportunidad. En el sentido de que ese desfase deja más espacio a la acción del Espíritu Santo. Y confío en esto sobre todo. Porque debemos sobre todo a esta acción del Espíritu el que durante 800 años los franciscanos hayan conseguido, a pesar de muchas adversidades, dar testimonio de la presencia cristiana en la tierra de Jesús.

Padre Ielpo, usted ya conoce muy bien Tierra Santa y la realidad de la Custodia; en los últimos años, además, la ha representado como delegado del Custodio en Italia. ¿Tiene ya en mente un programa de trabajo?

Simplemente pretendo moverme en el surco bien trazado por mis predecesores. La Custodia no es el custodio, sino la dedicación, el esfuerzo y los talentos de los más de 300 hermanos que la componen y viven en ella. Más que dirigir, la función del custodio es potenciar estos talentos bien repartidos por todo el cuerpo de esta especial provincia franciscana. Como tan bien ha hecho el padre Patton en los últimos nueve años. Entre estos talentos, señalaría en primer lugar el carácter internacional de la Custodia, que incluye más de cincuenta nacionalidades distintas. Mi tarea es hacer que esta sinfonía de vocaciones y talentos sea armoniosa. Luego señalaría la especificidad misionera de los franciscanos, totalmente centrada en el seguimiento de Cristo a través de la evangelización y que se expresa aquí no sólo en la acogida de tantos peregrinos, sino también en la gestión de las parroquias que nos confía el Patriarcado latino de Jerusalén (las parroquias de Jerusalén, Belén, Nazaret y Jaffa están confiadas a los franciscanos, ed), y sobre todo en la gestión de las 17 escuelas que en Israel y Palestina educan cada año en la paz a miles de estudiantes. Las escuelas son, sin duda, el valor añadido de nuestra labor pastoral. Y luego las obras de caridad cristiana, destinadas a aliviar el sufrimiento de la población palestina más desfavorecida. Este es un ámbito en el que todos estamos comprometidos, y en particular nuestro Padre Ibrahim Faltas ha puesto en marcha iniciativas muy importantes en favor de los niños durante estos meses de guerra.

Padre Lelpo nuevo custodio

Tierra Santa no es sólo Jerusalén, Israel y Palestina, sino también Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Chipre y Rodas

Incluso antes de la inauguración oficial de esta tarde, he querido comenzar mi misión visitando en los últimos días nuestras comunidades de Siria y Líbano. Me ha sorprendido gratamente el espíritu cristiano y la actividad eficaz de nuestros hermanos, y más aún el arraigo y el aprecio de que gozan entre las poblaciones de sus territorios de misión. Y no sólo de los cristianos. En Siria, los frailes me acompañaron a continuación a entrevistarme con el vicario del Patriarcado ortodoxo, y después con el párroco de la iglesia de San Elías, en el barrio de Dwelah, en Damasco, donde el pasado 21 de junio un atentado terrorista islamista mató a más de 30 cristianos e hirió a más de 60. El párroco me habló del atentado y de sus feligreses muertos: de la joven, primera víctima, asesinada en el patio de la iglesia cuando se dirigía a ella con una vela en la mano, y del joven que se abalanzó sobre el terrorista suicida que se estaba inmolando y lo bloqueó antes de que llegara a los bancos de los fieles, de modo que se sacrificó para salvar a otras decenas de posibles víctimas. Al final intercambiamos un fuerte y no formal abrazo, signo de un verdadero ecumenismo en el sufrimiento común, y bajo la misma cruz. Cuando nuestros hermanos organizaron entonces una celebración eucarística especial por mi presencia, pensé que el miedo impediría que viniera mucha gente, y en cambio la iglesia estaba llena. La identidad cristiana prevalece sobre la identidad étnica o política. También en el Líbano fui testigo del gran compromiso caritativo, durante los bombardeos israelíes, de nuestros hermanos, que dieron cobijo a tantos desplazados tanto en Beirut como en el sur. Admiro la valentía y el espíritu misionero de nuestros hermanos, tan poco conocidos en Occidente.

¿Qué les pide a sus hermanos?

Simplemente que son buenos hermanos. Como lo fueron sus predecesores, que preservaron y garantizaron la presencia cristiana en Tierra Santa durante 800 años. Con atención al prójimo, pero con la mirada siempre dirigida hacia Cristo. En estos días, durante este viaje, he meditado mucho sobre esta nueva tarea que se me ha encomendado inmerecidamente, fijándome en un pasaje del Evangelio que me está inspirando en estas horas. Hoy, como en tiempos de Jesús, las olas del mar son altas y amenazadoras, el miedo en la barca es grande, pero mirando a Jesús caminar sobre las aguas los temores de los discípulos se disipan. Pedro intenta imitarle, pero parece sucumbir. ¿Por qué? Porque ha dejado de mirar a los ojos de Jesús. Este es mi objetivo personal, pero también el que propongo a nuestros hermanos: ser capaces de mantenernos firmes y sin miedo en las tormentas de este mundo nuestro, gracias a la mirada fija que mantenemos en Jesús.