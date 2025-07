“Homeless Jesus”: el arte que acoge al peregrino en Santiago de Compostela

La escultura "Homeless Jesus", obra del artista Timothy Schmalz, se ha instalado en la Oficina de Acogida al Peregrino de Santiago este martes 22 de julio. Un Cristo sin techo, tendido en un banco, invita a mirar con compasión a quienes más sufren.

Vatican News

En el jardín de la Oficina de Acogida al Peregrino, una figura tendida sobre un banco, envuelta en una manta, recibe desde hoy a quienes llegan a Santiago. No tiene rostro visible, solo unas llagas en los pies revelan su identidad: es Jesús, sin hogar. La escultura Homeless Jesus, del reconocido artista canadiense Timothy Schmalz, fue inaugurada este martes 22 de julio en un acto presidido por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, coincidiendo con las celebraciones de la semana de la fiesta del Apóstol Santiago, patrono de España.

La obra, que se instala en el jardín de la Oficina de Acogida al Peregrino de la Catedral de Santiago de Compostela, se ha convertido desde el primer momento en un poderoso símbolo de acogida, compasión y reflexión.

Homeless Jesus representa con crudeza y ternura a Cristo entre los marginados, inspirándose en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo: “Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis...”. Con más de dos metros de largo y fundida en bronce, la escultura no solo impacta por su realismo, sino también por su invitación directa: hay espacio libre en el banco, para que cualquiera pueda sentarse junto a Él.

Presentación de la escultura "Homeless Jesus".

La instalación ha sido posible gracias a la generosidad de Diane y Tim Needles, una pareja de Cleveland (Ohio, EE.UU.) comprometida con la ayuda a los más necesitados. Con este gesto, han querido dejar una huella de esperanza y dignidad en uno de los puntos neurálgicos del Camino de Santiago.

Creada por primera vez en 2013 y colocada originalmente en el Regis College de la Universidad de Toronto, Homeless Jesus ha recorrido el mundo con cerca de un centenar de réplicas en lugares como el Vaticano, la catedral de Saint John the Divine en Nueva York, la Almudena de Madrid o la iglesia de Santa Ana en Barcelona. Ahora, también tiene un hogar en la ciudad del Apóstol.

Su autor, Timothy Schmalz, es un escultor figurativo con más de 25 años de trayectoria internacional. Sus obras, muchas de ellas bendecidas por el Papa Francisco, son conocidas por dar forma visual a pasajes bíblicos y por su capacidad de conmover e interpelar. En palabras del propio artista, busca que sus esculturas “hagan sentir al espectador parte de la obra”, y Homeless Jesus lo consigue con una sencillez que desarma.

En Santiago de Compostela, donde miles de personas llegan cada año en busca de sentido, fe o consuelo, esta imagen silenciosa de Cristo vulnerable recuerda que el verdadero camino comienza con la mirada hacia el otro.