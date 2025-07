El compromiso de la Iglesia de Irak apoyada por los jóvenes

En un Oriente Medio cada vez más inestable, la comunidad cristiana del país es una presencia "esencial", sobre todo en la lucha por la promoción de los derechos humanos. Así lo afirmó el padre Karam Shahmasha, sacerdote originario de la llanura de Nínive, en declaraciones a los medios de comunicación vaticanos.

Guglielmo Gallone - Ciudad del Vaticano

Israel, Gaza, Palestina, Siria, Irán, Cisjordania: Oriente Medio domina más que nunca el tablero internacional. Y, sin embargo, hay un país del que se habla poco pero que está cada vez más en el centro de los equilibrios de Oriente Medio: Irak. Estratégico por su posición de encrucijada entre los países del Golfo, el Mediterráneo y Turquía, el 3 de enero de 2020 fueron asesinados en Irak el general Qasem Soleimani, comandante de la brigada Qods de los Pasdaran, y Abu Mahdi al-Muhandis, a la sazón jefe de la coalición de milicias chiíes iraquíes proiraníes. Posteriormente, el 11 de junio, un día antes del ataque israelí contra Irán, Estados Unidos ordenó la evacuación del personal no esencial de su embajada en Bagdad, capital de Irak, mientras que al personal diplomático en Bahréin y Kuwait sólo se le autorizó a salir voluntariamente.

La situación humanitaria en Irak

En relación con Irak y Afganistán, también se utilizaron por primera vez en el siglo XXI los conceptos de «guerra preventiva» y «cambio de régimen», que siguen estando de actualidad cuando se habla de Oriente Medio pero que, tanto en Afganistán como en Irak, sólo consiguieron empeorar una situación ya precaria. Todavía hoy hay más de un millón de desplazados internos en Irak, tres millones de personas que necesitan ayuda humanitaria y 280.000 refugiados de otros países. Las minorías del país, entre las que hay al menos 250.000 cristianos (en 2003 eran más de 1,3 millones), sufren especialmente esta situación.

"Hemos decidido quedarnos"

"La situación ha mejorado sin duda en comparación con 2006-2007 o 2014", declaró a los medios vaticanos el padre Karam Shahmasha, sacerdote iraquí originario de la llanura de Nínive. "Hoy ya no hay persecución y, de hecho, hay libertad en general. Sin embargo, existe un alto nivel de discriminación". El padre Karam se refiere a los "numerosos problemas internos, especialmente relacionados con las minorías y los derechos de los cristianos. Por ejemplo, nuestras posibilidades son limitadas, sobre todo en lo que respecta al trabajo. Hay mucha discriminación en este sentido y depende del partido, la religión o la etnia a la que se pertenezca". El padre Karam conoce bien esta condición porque procede de una zona de Irak, la llanura de Nínive, no lejos de la frontera entre Irak y Siria, donde en 2014 120.000 cristianos fueron perseguidos y obligados a huir tras la toma de Mosul por el Is. "Perdimos a muchos creyentes - dice - algunos fueron amenazados, otros abandonaron el país”. Más del 60% de la población de cada pueblo cristiano encontró refugio en el extranjero e incluso ahora permanece allí. La gran presencia cristiana actual en esta zona se ha reducido mucho. Lo hemos perdido todo. Sin embargo, apoyados por organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), decidimos quedarnos. Y no perdimos lo más importante: nuestra fe. Y gracias a Dios hemos permanecido unidos para defenderla".

El padre Karam Shahmasha, sacerdote iraquí de la llanura de Nínive

Iglesia viva

Las dificultades, ciertamente, no faltan, y cuando le pedimos al padre Karam que mencione las más complejas, nos tranquiliza señalando en primer lugar que «gracias a Dios, hoy nuestras Iglesias están vivas: muchos fieles asisten a misa, también hay gestos cotidianos de fraternidad, encuentros de jóvenes, actividades». Cito como ejemplo el Encuentro de Jóvenes de Ankawa, un foro anual dedicado a las nuevas generaciones, que en años pasados ha contado con más de 1.500 jóvenes. Este año, tras reuniones preparatorias semanales, esperamos a 750 jóvenes, con un programa centrado en la vocación que comenzará el 9 de julio. Nos esforzamos por mantener a los jóvenes cerca de la Iglesia, aunque sea difícil. Nuestro problema no es tanto el ateísmo como en Europa, sino defender nuestra identidad frente a las distintas religiones. En las escuelas, en las universidades, a menudo somos los únicos cristianos y nos preguntan: «¿Por qué siguen siendo cristianos?». Debemos prepararnos para responder, incluso con sangre, como hicimos en 2014, y ahora con testimonio y fidelidad".

Puente entre cultura y fe

De hecho, Matthias Kopp, experto en Oriente Medio, portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana y asesor del Dicasterio para la Comunicación, afirma en su libro «El patrimonio cristiano de Iraq - sobrevivir en la Mesopotamia» que Iraq es impensable sin el cristianismo. "Es cierto- prosigue Shahmasha - que el cristianismo en Iraq no es sólo una religión entre otras. En primer lugar, este país fue originalmente un bastión del cristianismo. Los apóstoles Tomás y Tadeo pasaron por aquí, la Iglesia de Oriente se desarrolló desde los primeros siglos, florecieron algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo y nacieron santos y obispos. Hoy, otros nos dicen: 'Ustedes son diferentes', porque ven en nosotros confianza, paz, valores. Donde hay cristianos, hay paz. Un Irak sin cristianos es un Irak que ha perdido sus cimientos. La historia lo demuestra: hemos traducido la filosofía, la teología, la ciencia del griego al siríaco, y luego al árabe, trayéndolas así de vuelta a Europa. Hemos sido un puente para la cultura y la fe. Nuestra presencia es esencial, no sólo de color, sino de profundidad". En este sentido, el sacerdote iraquí recuerda a los medios vaticanos cómo "entre otras cosas, luchamos por los derechos humanos. Hace años, cuando se habló de autorizar en la Constitución iraquí el matrimonio con niñas de hasta ocho años, los cristianos fueron los primeros en oponerse. Aunque no somos muchos en el Parlamento, la Iglesia hace oír su voz, defiende los valores humanos para todos".

En evidencia 25/04/2025 Fernando Filoni: El Papa practicó la virtud de la esperanza El cardenal Fernando Filoni que acompañó al Papa Francisco en su histórico viaje a Iraq en el 2021 y había sido su enviado personal al país de Oriente Medio en 2014 relata que ...

El futuro de la Iglesia

"Reconstruir y recomenzar" fue el llamamiento lanzado por el Papa Francisco cuando, en marzo de 2021, durante su viaje apostólico a Irak, visitó esos lugares, llegando incluso a la iglesia de la Inmaculada Concepción de Qaraqosh, símbolo de la persecución contra los cristianos: cuatro años después, en pleno año jubilar dedicado a la esperanza y en los inicios del pontificado de León XIV, el padre Karam Shahmasha desea subrayar que "nuestra Iglesia está viva. Trabajamos para llevar luz y esperanza. Además de los encuentros de jóvenes, un ejemplo importante es la Universidad Católica de Erbil. Tras la destrucción de 2014, la Iglesia no solo dio cobijo y comida a los refugiados, sino que construyó escuelas y universidades. El 30 de septiembre celebraremos el décimo aniversario de la universidad que fue concebida y nació, también gracias a la ayuda de la Conferencia Episcopal Italiana, para las distintas minorías. Intentamos por todos los medios apoyar a nuestros jóvenes: ellos son el futuro de la Iglesia. Y, con esta esperanza, seguimos adelante".