Capellenía militar de Ucrania: Ayudamos a los soldados a sanar del dolor de la guerra

Al concluir los trabajos del Sínodo en Roma, monseñor Bohdan Manyshyn, Obispo Auxiliar de la Eparquía de Stryi y jefe del Departamento de Capellanía Militar de la Iglesia Greco-católica Ucraniana, describió las iniciativas para apoyar a los veteranos y a quienes han perdido a un familiar.

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

Una persona que ha vivido una guerra nunca volverá a casa igual, pero puede transformar esta profunda experiencia en una que busque la paz. Monseñor Bohdan Manyshyn es obispo auxiliar de la Eparquía de Stryi (Ucrania Occidental) y jefe del Departamento de Capellanía Militar de la Iglesia greco-católica ucraniana. «Hoy, los capellanes, así como los voluntarios, los médicos y las familias de militares, nos encontramos en la línea divisoria entre la paz y la guerra, y debemos asegurarnos de que la gente no traiga la guerra consigo a casa», declaró en una entrevista con medios del Vaticano, al concluir los trabajos del Sínodo de los Obispos de la Iglesia greco-católica ucraniana, celebrado en Roma del 30 de junio al 10 de julio sobre el tema « La Pastoral Familiar en el Contexto de la Guerra». El prelado fue uno de los participantes. “La condición esencial para acompañar a estas familias y a otras personas en dificultad”, subraya, “es la conciencia de que somos nosotros quienes las necesitamos: sirviéndolas, podemos ver cuán cristianos somos, cuán cerca estamos de Dios, cuán amados nos sentimos y cuán capaces somos de amar”.

El obispo Manyshyn, invitado en los estudios de prensa del Vaticano

Proyectos, iniciativas, cursos de formación

Entre las iniciativas del Departamento de Capellanía Militar para apoyar a las familias de militares se encuentra el proyecto "Mujeres Héroes", dirigido por Natalia Dubchak, exsoldado y madre de un soldado caído. La iniciativa incluye cursos de capacitación y reuniones, pero sobre todo, desarrollo comunitario: ya existen más de veintisiete comunidades de estos círculos familiares, familias de soldados. "Buscamos métodos y enfoques para ayudar a estas personas a sanar las heridas de la guerra, a darse tiempo para superar el duelo, a recordar que incluso cuando sufrimos, siempre podemos ayudar a quienes están en peor situación. Esto nos ayudará a superarnos", explica Monseñor Manyshyn.

Recopilación de ofertas para consultas psicológicas

La Eparquía, continúa el obispo, también intenta ofrecer apoyo a las familias de los soldados desaparecidos y caídos en combate: «En 2016, lanzamos una iniciativa cuaresmal para recaudar donaciones para un fondo a través del cual brindamos asistencia, incluyendo terapia psicológica para adultos y niños. Organizamos grupos de apoyo y peregrinaciones. Es importante que los familiares de los soldados sientan que su sacrificio no es en vano, que alguien está ahí para ellos y les dice: 'Queremos ser parte de tu vida y sentirnos parte de tu sacrificio. Un sacrificio que no es en vano'».

Monseñor Bohdan Manyshyn distribuye la Eucaristía a los militares

Dándole sentido al dolor

Para quienes han perdido a sus seres queridos, es crucial encontrarle sentido a su dolor, enfatiza Monseñor Manyshyn: «Nadie puede escapar del sufrimiento, pero quien considera la fe como una relación con Dios puede prepararse para cruzar el umbral de la esperanza, como dijo Juan Pablo II, y luego el umbral de la eternidad». «Todo sufrimiento es el nacimiento de algo nuevo», explica el prelado, «pero somos nosotros quienes debemos encontrarle sentido. Si no lo hacemos, caemos en la desesperación. Sin embargo, no debemos rechazar lo humano, porque Dios nos creó con emociones, con lágrimas. El período que atraviesa Ucrania es un tiempo de duelo, y debemos ser capaces de superarlo. Pero es crucial no dejar solos a quienes sufren una pérdida; debemos brindarles apoyo. A menudo, simplemente estar ahí es suficiente».