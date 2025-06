Obispo de Járkov: somos una Iglesia bajo las bombas que ama y desafía a la muerte

Entrevista con monseñor Pavlo Honcharuk, obispo de Járkov-Zaporiyia, quien en la audiencia general del 18 de junio se reunió con el Papa León XIV: «Llevo la bendición del Papa a mi país sufriente». El relato de una ciudad devastada, donde los bombardeos no perdonan ni siquiera a los parques infantiles, agravan el miedo de los civiles y el dolor de los soldados. Y el esfuerzo de las monjas y los sacerdotes que permanecen allí, a pesar de todo.

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

"Es el cuarto año de guerra y la intensidad de los bombardeos, que tienen lugar no sólo en Járkov sino en toda Ucrania, va en aumento. Vuelan misiles balísticos y cientos de drones llevan cargas explosivas", declaró a los medios vaticanos el obispo de Járkov-Zaporiyia de los Latinos, monseñor Pavlo Honcharuk, que participó en la audiencia general del miércoles 18 de junio, al margen de la cual, en sus llamamientos, León XIV mencionó el sufrimiento de Ucrania.

La bendición del Papa

Poco después, el obispo ucraniano tuvo la oportunidad de hablar brevemente con el Pontífice durante el besamanos. «Percibí la sensación de paz y tranquilidad que hay aquí, en este lugar», explicó, comentando el breve encuentro con León XIV. "Cuando llegó el Papa, su misma persona, su rostro transmitían paz y tranquilidad. Esa fue la primera impresión. Lo saludé y le pedí una bendición para mí, para los sacerdotes, para las religiosas, para la diócesis y para todo el pueblo ucraniano. Me respondió: «Los bendigo». Fue breve, pero dejó una huella muy positiva en mi corazón".

León XIV con el obispo de Járkov-Zaporiyia de los Latinos, Pavlo Honcharuk

La angustia de los bombardeos contra civiles

La paz y la tranquilidad que se perciben en la plaza de San Pedro contrastan mucho con la realidad de la que el joven obispo, de 47 años, se alejó durante unos días para venir a Italia. "El ejército ruso -relata- bombardea las casas de civiles que no esperan una amenaza tan grande y no siempre tienen tiempo de correr a los refugios antiaéreos. Es muy peligroso en las zonas del frente debido a las bombas lanzadas desde el aire, que además alcanzan mucha profundidad". El cráter que se crea en el lugar alcanzado por una bomba de este tipo alcanza los ocho metros de profundidad y los treinta metros de diámetro. Es decir, si se trata de una casa, no queda nada de ella ni de los que estaban dentro".

La vida y la muerte caminan una al lado de

la otra La situación descrita por el prelado que vive en Járkov, a treinta kilómetros de la frontera con la Federación Rusa, es dramática: "Se están bombardeando los patios de recreo donde están los niños, las empresas, las granjas... Se está produciendo una destrucción total de todo lo que se mueve, de todo lo que la gente ha construido. Aldeas y ciudades enteras han sido destruidas. Incluso nuestra Járkov está muy dañada, aunque las autoridades locales están haciendo todo lo posible para limpiarla tras los bombardeos. Después de cada explosión, varios cientos de casas se quedan sin ventanas. Si esto ocurre en la estación fría, la casa se vuelve inhabitable. Hay muchos desplazados, gente que lo ha perdido todo.

Un río de sufrimiento

Este río de sufrimiento, el río d terribles historias humanas, no se detiene, más bien se expande, continúa monseñor Honcharuk. "Los cementerios también crecen, cada vez con más banderas ucranianas señalando las tumbas de los soldados caídos. Hay un gran dolor, un gran sufrimiento, que parece no tener fin. Estamos en una situación en la que la vida y la muerte caminan una al lado de la otra, en la que hay una explosión en una calle y los niños caminan por la otra. Esta es nuestra realidad".

Hablando de los habitantes que permanecen en Járkov a pesar de todo, monseñor Honcharuk informa de las cifras presentadas por el alcalde de la ciudad hace un mes y medio: de los dos millones y medio de habitantes que había antes de la guerra a gran escala, quedan unos quinientos mil, a los que, sin embargo, se han añadido otros tantos desplazados de diversas ciudades y pueblos de la región.

Permanecer cerca de la gente

Desde el comienzo de la invasión rusa, el obispo católico romano de Járkov-Zaporiyia siempre ha estado al lado de la gente. Los sacerdotes de su diócesis siguen prestando sus servicios como siempre, a pesar de que el número de parroquias ha disminuido. "Han sido destruidas junto con ciudades enteras. Por ejemplo -explica-, Pokrovsk, donde había una parroquia, sigue hoy bajo control ucraniano, pero prácticamente ha desaparecido. Ya no hay parroquia, la capilla está destruida, no hay feligreses y el cura ha tenido que marcharse porque la sobrevuelan constantemente drones de fibra óptica, que son muy peligrosos. Pero en general, los sacerdotes permanecen allí, apoyan a la gente, celebran misas, dirigen oraciones, confiesan, hablan con la gente y visitan a los enfermos".

El sonido de la guerra en un video de monseñor Honcharuk

La humanidad herida de los militares

El prelado señala que los militares acuden a menudo a hablar con los sacerdotes porque, además de la fatiga física y el dolor por la pérdida de sus camaradas, llevan otra pesada carga: una humanidad herida, un alma herida porque se vieron obligados a tomar las armas. «Los soldados ucranianos defienden su patria y, por amor a sus familias y a su país, se ven obligados a hacer lo que nunca querrían: quitar la vida a los demás», observa. «Como cuando alguien ve caer una olla de agua hirviendo sobre otra persona y la agarra. La otra persona no se quema, pero el que la cogió tiene las manos quemadas. Nuestros soldados tienen la humanidad quemada. Vienen a nosotros con estas heridas espirituales para hablar y recibir apoyo».

Ayuda humanitaria en peligro

El obispo de Járkov-Zaporiyia también señala que siempre hay necesidad de ayuda humanitaria, que ha disminuido mucho: "Ahora hay menos -dice- pero también es muy peligroso guardarla en almacenes, porque si el ejército ruso descubre dónde está, ataca para destruirla. Hacen todo lo posible para hacer la vida imposible, para desesperar a la gente". En medio de todo esto, la Iglesia está presente: hay sacerdotes y monjas, a ellos se unen diversos grupos de voluntarios. Tenemos organizaciones más grandes, por ejemplo, Cáritas, pero también asociaciones más pequeñas en las parroquias que son muy eficaces. La Iglesia vive. Vive porque la Iglesia son las personas, no sólo los sacerdotes. La Iglesia somos todos nosotros, los bautizados, y hoy en Ucrania la Iglesia defiende al pueblo. La Iglesia está en nuestros militares, en nuestros voluntarios, en los médicos, en los trabajadores sanitarios. La Iglesia está en las parroquias y en las calles".

Apoyar a los que apoyan

Todo obispo tiene la tarea de cuidar del clero. A pesar de las difíciles circunstancias, ésta sigue siendo una prioridad para el obispo Honcharuk. Los sacerdotes -subraya el obispo- son mis colaboradores más cercanos. Un sacerdote conoce a la gente, la apoya, llora con ella, comparte su dolor. Recibe duros golpes y no siempre tiene con quién compartirlos. Mi trabajo es apoyar a los sacerdotes. Intento estar cerca de ellos, los visito para hablar y rezar juntos. También realizamos varios cursos de formación para ayudarles a comprender lo que le ocurre a una persona, a su cuerpo y a su psique en una situación de guerra. Cuando un sacerdote es consciente de lo que le pasa a él y de lo que le pasa a la gente, entonces tiene recursos para resistir. Nada destruye más a una persona que huir de un problema y no comprenderlo".

El precio de la vida y la libertad

Antes de ser obispo, monseñor Honcharuk fue capellán militar, está acostumbrado a hablar con los soldados y, cuando lo hace, da gracias a Dios por ellos. "Veo sus rostros cansados, me hablan de tantas dificultades, pero en un instante -y esto es lo que me fascina- algo cambia por completo y dicen: 'Pero, ¿quién sino yo? Estas palabras lo contienen todo, incluso el saber que pueden perder la vida, como muchos de sus camaradas caídos. Por ejemplo, nunca pregunto: '¿Dónde está tu camarada? Porque puede que ya no esté. Sólo me piden que rece y lo hago. Ni siquiera pregunto si es por los vivos o por los muertos, porque duele mucho. Es una herida profunda.

Huellas del amor de Dios

Nuestros soldados son personas fuertes, porque el sacrificio por los demás les hace serlo. También sacrifican una parte de su tranquilidad: Dios no creó al hombre para matar, y cuando una persona mata a otro ser humano, deja una huella. Es el precio de nuestra vida y de nuestra libertad. Por eso apreciamos a nuestros militares, rezamos por ellos, por los prisioneros y por quienes han perdido a seres queridos: muchas familias, muchos niños, muchos huérfanos. Hace poco vi unos vídeos que se están difundiendo en nuestro país: en la fiesta de graduación, muchas chicas bailan el vals con el uniforme de su padre, que murió en el frente. Es muy conmovedor, relata un gran dolor. Pero en todo esto vemos también huellas del amor de Dios, de su presencia y de su bondad, y seguimos adelante".