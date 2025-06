En la Turquía siríaca, el encuentro con una Iglesia viva y deseosa de unidad

Primera parte de un reportaje que, junto a la asociación Amigos del Medio Oriente, nos lleva a descubrir una presencia cristiana poco conocida, de fe heroica que se forjó desde el siglo II. Tercer pulmón del Cristianismo, pionera en la evangelización en Extremo Oriente, y aunque hoy reducida a números pequeños, practica un ecumenismo concreto.

Antonella Palermo – Zeugma, Sanliurfa, Mardin

"¡Qué grande es el aporte que el Oriente cristiano puede ofrecernos hoy!"

Así lo decía León XIV en uno de sus primeros discursos tras su elección, el 14 de mayo, con ocasión del Jubileo de las Iglesias orientales. En su mensaje, subrayaba la necesidad de recuperar el sentido del misterio, tan vivo en las liturgias orientales. Un patrimonio invaluable que, con el paso de las generaciones, se ha ido perdiendo. Para preservarlo y nutrirnos de él, es necesario conocerlo. Una forma directa es viajar a los lugares donde la historia habla a través de las piedras de edificios milenarios (destruidos, reconstruidos y, a veces, modificados en su uso) y las piedras vivas de quienes los habitan, de aquellos que han sido obligados a la diáspora, de quienes han regresado. Esta primera parte de nuestro relato se publica hoy, en el aniversario de la muerte de monseñor Luigi Padovese, vicario apostólico de Anatolia, quien fue asesinado el 3 de junio de 2010 en Iskenderun por su chofer. Su memoria permanece imborrable por su dedicación al servicio del diálogo interreligioso y la convivencia pacífica.

El atractivo de uno de los rostros menos explorados de Turquía

Con la Asociación Amigos del Medio Oriente (AMO), fundada en 2007 por el obispo Paolo Bizzeti SJ, ex vicario apostólico de Anatolia y actual presidente de Caritas Anatolia, un peregrinaje por la Turquía siríaca es la oportunidad de descubrir uno de los rostros menos conocidos del país, hasta hace poco fuera de las rutas turísticas y todavía poco explorado. Un ámbito marcado por la resiliencia y el sacrificio, la espiritualidad y la iniciativa, donde la Iglesia ha mantenido en pie, con gran heroísmo, monumentos arquitectónicos y un cristianismo que, establecido desde los primeros tiempos, puede jactarse de una tradición viva, aunque hoy en día se vea reducida a un pequeño número.

El atractivo de esta región, conocida como Tur ‘Abdin (la montaña de los sirvientes), en el sureste de Turquía, es envolvente. La traducción de este paisaje para los viajeros corre a cargo de Murat Kuyucuklu, una guía turca musulmana que mantiene un sincero respeto por la presencia cristiana, tanto pasada como actual. Atravesar la Mesopotamia evoca el aprendizaje juvenil sobre los orígenes de las civilizaciones; la mirada se despliega a lo lejos para posarse sobre las huellas de los seguidores de Jesús, que datan, al menos, del siglo I. Las iglesias y monasterios vivieron su época dorada entre los siglos IV y VIII, como lo documenta la guía publicada por las ediciones Terrasanta, a cargo de Bizzeti y del monje Sabino Chialà, prior de la Comunidad de Bose.

Sanliurfa, la antigua Edessa. (@Antonella Palermo) (© Antonella_Palermo)

La Iglesia siríaca, la más cercana a las raíces semíticas del cristianismo

Cientos de miles de cristianos había a principios del siglo XX, hoy en día son menos de tres mil y viven principalmente alrededor de las ciudades de Midyat y Mardin, así como en una cuarentena de aldeas cercanas. Pero varias miles más viven en Estambul y otras grandes ciudades, a donde huyeron durante las persecuciones de los años 80 o durante la masacre de 1914-1915, cuando fueron asesinados 250 mil cristianos. Aseguran, con cierto orgullo disimulado y tal vez un toque de mitificación, que hablan un dialecto moderno del arameo, la lengua de Jesús.

Sin duda, representan la Iglesia más cercana a las raíces semíticas del cristianismo, y deberían considerarse, junto con el mundo griego y el latino, como el tercer gran pulmón de la cristiandad. Este dialecto del arameo, el siríaco clásico, estudiado principalmente en los monasterios que han permanecido abiertos, se usa tanto en literatura como en liturgia. Muchos jóvenes, especialmente en verano, regresan de Europa, donde se han trasladado, para aprenderlo. Como confirma la guía, hoy en día muchos estudiosos coinciden en que los malentendidos profundos que se han dado a lo largo de los siglos son más bien fruto de diferentes categorías interpretativas y dificultades lingüísticas que de diferencias reales de fe.

De la antigua Zeugma a la antigua Edessa, en memoria de Abraham

Desde la antigua ciudad romana de Zeugma, sobre el Éufrates, cerca de Gaziantep, que con su enorme museo de mosaicos (que contiene una superficie de 1700 metros cuadrados, después del de Antioquía) fue el punto más importante entre Oriente y Occidente, también para el cristianismo, el camino nos lleva a la antigua Edessa (hoy Sanliurfa), la primera ciudad completamente cristiana, famosa por su estanque de carpas y por la cueva donde, según una tradición islámica, nació Abraham.

Se cuenta que fue salvado del fuego que iba a consumirlo: Dios transformó el fuego en agua y los tizones en peces. Estos se consideran inviolables y se han convertido en una gran atracción local dentro del pórtico de la mezquita de Halil Rahman, construida sobre una iglesia preexistente. Aquí, hombres y mujeres, invitados a separarse en largas filas, entran por un estrecho pasadizo, veneran a Abraham y realizan abluciones; hay muchos niños entre la multitud, que, en su bullicio, se distancian gradualmente para alcanzar un silencio cada vez más profundo. Mientras tanto, se evoca el encuentro entre el judaísmo, el cristianismo y el islam en un lugar cuyo centro histórico albergó originalmente una docena de iglesias, de las cuales sobreviven dos, pero transformadas en mezquitas.

Mezquita de Halil Rahman construida sobre una iglesia preexistente. (@Antonella Palermo) (© Antonella_Palermo)

El impulso misionero en Extremo Oriente y la fragilidad de una tierra disputada

Lejos queda el tiempo de Efrén al frente de la prestigiosa escuela teológica de Edessa, cuando el cristianismo se llevó con ímpetu al Extremo Oriente mucho antes que los misioneros occidentales, explica monseñor Bizzeti. La catedral dedicada a Santa Sofía no tenía parangón en belleza ni siquiera en Constantinopla. Lo que cambió drásticamente este prestigio, no solo para este lugar, fue la conversión de los pueblos de Asia Central al islam y la invasión de Tamerlán, quien a fines del siglo XIV sembró muerte y destrucción por doquier. Las historias, transmitidas de generación en generación, son tan vívidas hoy en día que quien las cuenta lo hace como si hubieran ocurrido ayer. De hecho, es el inicio de una retirada progresiva de los cristianos mesopotámicos hacia las montañas y de la disminución de su número.

El cristianismo siríaco se ha visto marcado por disputas recurrentes, entre partos y romanos, entre árabes y bizantinos, y perturbado por inestabilidad cultural, eclesial y política, lo que ha acentuado la fragilidad estructural de esta “tierra de nadie”. Las persecuciones del poder bizantino, por ejemplo, llevaron al patriarca sirio-occidental a abandonar su sede histórica de Antioquía: primero al monasterio de Mor Barsauma, luego al de Deir Zafaran, luego a Homs y, finalmente, a Damasco, donde reside actualmente.

Özmen, obispo sirio-ortodoxo: concentremos nuestra atención en Jesús, la fuente de la unidad

Precisamente en uno de los centros religiosos más importantes de la zona de Mardin, en el monasterio comúnmente llamado "del azafrán" (debido a las plantas de azafrán que crecían alrededor y al color que adquieren las paredes en ciertas horas del día), el obispo sirio-ortodoxo Filiksinos Saliba Özmen da la bienvenida al grupo de peregrinos con amistad y cortesía. "Es muy importante", dice, "que especialmente los líderes de las Iglesias sean modestos, porque es el camino que nos indicó Jesucristo; él lavó los pies de sus discípulos, los sirvió. Este es el camino más importante para todos los clérigos de todas las Iglesias".

Explica que las visitas son indispensables para fortalecer las relaciones entre culturas y confesiones. "Nos encantaría poder celebrar juntos la Pascua y la Navidad, como sucedió este año por la coincidencia pascual", espera el custodio Abuna Gabriel, mientras describe las bellezas del lugar. "Cuando se puede celebrar en las iglesias de los demás, más allá de los aspectos jurídicos, significa que nos amamos". Las diferencias entre las Iglesias deben centrarse en los aspectos de unidad, insiste el obispo: "Todos creemos en Jesús. Podemos hablar diferentes idiomas, pero somos uno". Y no es que el lema elegido por el Papa León XIV: In Illo uno unum, en el que resuena el énfasis del Pontífice en el discurso a los Representantes de otras Iglesias, pronunciado el 19 de mayo: "Cuanto más fieles y obedientes somos a Jesús, más estamos unidos entre nosotros". Es también lo que ya escribía Juan de Apamea, una de las mayores fuentes de la tradición siriaca: "Porque Dios no puede ser conocido por nosotros a través de palabras o pensamientos, sino solo a través de la fe, hemos causado muchas controversias, y aquí estamos [divididos] en facciones opuestas" (Diálogos con Thomasios 7).

En evidencia 19/05/2025 El Papa: digamos «no» a la guerra, al rearme y a la economía que empobrece León XIV recibe en audiencia a representantes de otras Iglesias y comunidades eclesiales y de otras religiones y los exhorta a un compromiso común, libre de condicionamientos ...

Los dos obispos Filiksinos Saliba Özmen y Paolo Bizzeti SJ. (@Antonella Palermo) (© Antonella_Palermo)

La Iglesia siríaca está lista para unirse a la Iglesia latina

"La Iglesia siríaca ortodoxa está lista para unirse a la Iglesia latina", afirma monseñor Bizzeti, un profundo conocedor de Turquía desde finales de los años 70. Özmen, muy cercano al movimiento de los Focolares, tiene la esperanza de fortalecer el vínculo con las sociedades occidentales, un vínculo que, en su opinión, debe robustecerse. Esto beneficiaría a la Iglesia local, tanto en términos de estatus como de operativos pastorales: aquí no faltan vocaciones, pero no florecen como antes. Es esencial fortalecer la espiritualidad, observa, porque es la base en todas partes para mitigar los conflictos, especialmente donde la religión y la política se influyen mutuamente. "Nuestro deseo es una convivencia pacífica, tanto interna como con todos. La paz empieza dentro de nosotros. Lo hemos olvidado, pero la paz comienza en los corazones".

Detalle del techo de la parte más antigua del monasterio de Deyrul Zafaran. (@Antonella Palermo) (© Antonella_Palermo)

El ecumenismo de la caridad

En Anatolia, ser cristiano es una elección diaria. Esto hace que la fe esté profundamente enraizada en el Evangelio. No se puede desperdiciar nada, dar nada por sentado, ni mantenerse indiferente ante nada. Hoy, la unidad es tanto un hecho como un anhelo. Un testimonio emblemático de esto es que en la región siríaca de Turquía se vive la hospitalidad de una gente abierta y dispuesta a colaborar. "Aquí se sigue reconociendo la primacía de la caridad", afirma Bizzeti, una primacía que, evidentemente, supera los viejos lastres de las divisiones históricas.

Esto también sucede por el sentido de pertenencia religiosa, mucho más fuerte que las líneas de demarcación entre los Estados, a menudo trazadas por potencias externas, como las guerras nos enseñan. Además, la participación del Pueblo de Dios en Oriente se percibe con más intensidad que en la tradición occidental: la elección de sacerdotes y obispos, por ejemplo, refleja una marcada sinodalidad y favorece una relación más fraterna entre las confesiones. Esto se ve en hermosas historias de comunión, cercanía y unidad, como la de la Iglesia protestante en Turquía, que cuenta con unos 100,000 cristianos en todo el país.

El pastor Ender Pecker, cuyo origen familiar es musulmán, es un converso que comparte cómo los laicos se esfuerzan por dar testimonio de una presencia creíble, activa y alegre. Las oportunidades pueden ser simples, como reunir a niños de diferentes iglesias para pintar huevos de Pascua, o celebrar el servicio dominical en iglesias distintas para garantizar que los lugares de culto no se cierren por falta de regularidad. "El respeto está garantizado. Es el Señor quien mostrará el camino correcto para permanecer unidos. Las dificultades surgen cuando la semilla sembrada cae entre espinas: entonces no crece, no vive, no muere, no se va…".

Pastor Ender Pecker. (@Antonella Palermo) (© Antonella_Palermo)

Este es el primero de cuatro episodios que relatan el peregrinaje organizado del 27 de abril al 4 de mayo de 2025 por la Asociación Amigos del Medio Oriente (AMO) en la Turquía siríaca. El próximo relato será publicado el martes 10 de junio.