En la Turquía siríaca, la diáspora y el regreso

Tercer episodio de una peregrinación que, gracias a la asociación Amigos de Oriente Medio, entra en contacto con las historias del Tur ‘Abdin, donde se reconstruyen los lazos comunitarios y las iglesias en pueblos semi destruidos por masacres y calamidades. Cientos de familias emigraron; algunos han decidido, incluso después de años, esforzarse por restaurar su lugar de origen.

Antonella Palermo – Sanliurfa, Mardin, Ömerli, Midyat, Haberli-Bsorino, Midin

La Iglesia los necesita. Por eso es fundamental custodiar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por practicidad o comodidad, para que no sean corrompidas por un espíritu consumista y utilitarista.

El afecto mostrado por el Papa León XIV en su discurso a las Iglesias Orientales con motivo de su Jubileo, el pasado 14 de mayo, constituye un importante punto de partida para intentar contar las formas de resistencia que los cristianos del Tur ‘Abdin siguen poniendo en práctica para sobrevivir y mantener vivas las raíces de la tradición siro-ortodoxa en esta región del sureste de Turquía. A conectar con estas historias contribuye una peregrinación organizada por la asociación Amigos de Oriente Medio, comprometida desde hace casi veinte años en favorecer el encuentro con representantes de las diversas Iglesias cristianas en Oriente Medio y en las tierras bíblicas. La modalidad de estos itinerarios hace que los vínculos que se crean sean fácilmente una primicia de amistad y esperanza. La guía del viaje es monseñor Paolo Bizzeti SJ, ex Vicario Apostólico de Anatolia y actualmente presidente de Cáritas Anatolia.

En el pueblo de Ömerli, el herrero cristiano que siempre se quedó allí

En 43 pueblos que hace hasta 100 años eran casi enteramente cristianos, hoy, sobre una población de 14 mil habitantes, solo queda una familia cristiana. Vive en Ömerli, en la carretera que va de Mardin (donde hay 110 familias católicas) hacia Midyat. Son un matrimonio, cuatro hijos, los abuelos y dos tíos con discapacidad. Él ha seguido el oficio de herrero, el de su familia desde hace siete generaciones: “Quería irme al extranjero para evitar el servicio militar. Cuando se lo conté a mi padre, él me respondió: no tienes el valor de hacer este trabajo…”. Ahora está feliz de haber decidido quedarse en el lugar donde nació, y su labor es apreciada por todos, desmintiendo así el juicio apresurado de su padre. Cemil Akdemir, así se llama, custodia una memoria hecha de artesanía, sencillez, honestidad e integridad de fe: “No somos siervos del dinero, sino siervos de nuestro Señor”, subraya cuando recibe a los peregrinos en la iglesia de San Jorge, una pequeña joya de su pueblo, cuya manutención y renovación cuida con gran celo y satisfacción.

Un doble pasillo en torno al perímetro de la bóveda de la iglesia – reconstruida en gran parte gracias a las remesas de los emigrantes – mejora la entrada de luz, la acústica y la seguridad. Una vez al año se celebra allí la Misa en honor al santo, desplazando la fecha a una temporada que permita acompañar el rito litúrgico con una fiesta comunitaria al aire libre. La iglesia, de hecho, es el eje en torno al cual se funda el vínculo comunitario: con los antepasados y con las familias cristianas de la región, que allí experimentan el valor esencial de la solidaridad: “A nuestras fiestas también vienen las autoridades civiles, porque ahora somos bien vistos”.

Paisajes pequeños árboles. Antonella Palermo (©Antonella_Palermo)

“Si hay amor, se puede vivir”



Cemil, además del turco, habla kurdo y árabe. No pudo estudiar, y precisamente por eso desea que sus hijos continúen sus estudios, incluso fuera de Turquía si es necesario. “Este es un pueblo muy poco desarrollado y los jóvenes se sienten atraídos por el extranjero”, cuenta. Aquí se tiende a vivir el presente: “mañana es mañana”. Aunque muchos se han ido, la nostalgia tarde o temprano resurge y “la gente quiere venir a morir en su lugar de origen”. Mientras tanto, el coste de la vida aumenta, y este, evidentemente, es un problema que preocupa profundamente a todos. Suecia, Suiza, Italia, Alemania: son estos los países que más se han elegido en el pasado como destinos alternativos en busca de un futuro mejor.

¿Cómo logran mantenerse firmes en la fe? Es la pregunta que surge con mayor frecuencia. “Leyendo el Evangelio”, responde Cemil con una sonrisa y sin rodeos. Lo que marca la diferencia es sentirse coherederos de Pedro, pertenecientes a una descendencia: “Mi familia y yo no representamos solo a nosotros mismos”. Cada sábado se lee y se comenta la Escritura y se reza en el cementerio junto a la iglesia. “Si hay amor, entonces se puede vivir”, observa este padre de familia, que habla de la importancia de tener siempre respeto por el otro y menciona algunos episodios de su infancia, como cuando regresaba a casa con el pan en la mano y estuvo a punto de ser apedreado. Lo salvó el arrepentimiento de su compañero, cuyo padre le hizo entender que había que actuar con fraternidad. “El amor siempre vence, la espiral del odio no”.

Bizzeti: una fe solo sentimental no resiste los embates

“El cristianismo no se sostiene con un adhesivo que pega conceptos o emociones, sino a través del testimonio de la Buena Noticia”, que es fuente inagotable de conocimiento y discernimiento, como bien sabían los padres siríacos. Así lo proclama monseñor Bizzeti, convencido de que “una fe solamente ‘sentimental’ no resiste los golpes”. “Si se quiere entender la lógica de la salvación – insiste – no se debe razonar en términos de números, sino cambiar los parámetros, sin temer ser el pequeño rebaño, el grano de mostaza, la levadura”.

Así lo testimonia, entre otros, abuna Saliba, a quien el grupo encuentra en el pueblo de Bsorino, de unas cincuenta familias, en el camino que va de Midyat hacia Cizre, en una colina que antes estaba rodeada de almendros, viñedos y muchos otros árboles frutales, en su mayoría destruidos por la guerrilla turco-kurda en los años 90. Una historia marcada por sucesivas diezmas a causa de peste, sequía e invasiones. También fue destruido el patrimonio de textos de los Evangelios escritos en piel de gacela y adornados con oro, muy valiosos, cuenta el párroco. Hubo hasta 25 iglesias en esta localidad, cada una dedicada a un santo distinto.

Muy tenaz ha sido la fe demostrada a lo largo de los años por estos habitantes, hoy casi exclusivamente pastores y campesinos, capaces de levantarse una y otra vez, como cuando, en 1492, más de mil personas del pueblo hicieron una peregrinación a Jerusalén superando muchas adversidades. Estamos en una tierra que ha dado origen a destacadas personalidades, entre ellas el metropolita de Mor Gabriel, que en el año 998 renovó el estilo de escritura de la lengua siríaca, y numerosos calígrafos, sacerdotes, monjas y obispos importantes.

Abuna Saliba Y Mons. Bizzeti (©Antonella_Palermo) (©Antonella_Palermo)

Reconstruir las piedras y las comunidades

Saliba describe un pueblo enteramente cristiano que hoy goza de una buena vida. Tras haber regresado después de veinte años pasados en Suiza, el sacerdote está muy activo en obras caritativas y educativas, y ha construido también una hermosa casa de acogida. Muchos han emigrado a Suecia o a los Países Bajos. “Me había establecido bien en Europa, vivíamos bien con mi esposa, pero en cierto momento comprendí que aquí me necesitaban. Sentía nostalgia”. En Suiza había trabajado como tornero y en la iglesia ejercía como diácono.

Continuando en la misma dirección, es decir, hacia Irak —ya cercano—, se encuentra la iglesia restaurada del pueblo de Midin, dedicada a Judas Tadeo. Aquí está abuna Semun Uçar, quien explica el territorio, que conserva antiguos restos de la época medio-asiria y una antigua inscripción en la que aparece por primera vez el nombre de una monja en el Tur ‘Abdin. Diversos asedios, hasta el siglo pasado, diezmaron a los cristianos o los obligaron a huir al extranjero; se habla de unas dos mil familias. Muchos supervivientes se refugiaron definitivamente en Irak y en Líbano. Algunos regresaron años después, otros encontraron refugio en la iglesia fortificada de Mor Dodo.

Actualmente hay poco más de un centenar de casas nuevas que se utilizan en verano, durante el regreso temporal de sus habitantes. Se vive de la agricultura y la ganadería; la tierra es muy fértil, pero los ingresos no son suficientes. Se produce un buen vino y han surgido nuevas pizzerías por todas partes, con las que se intenta dar un nuevo rumbo a la economía local. “El futuro lo veo un poco difícil para nosotros”, confiesa el párroco, quien lamenta la falta de apoyo para las actividades educativas de los cristianos, más allá de lo que pueden hacer las familias.

Es cierto que han quedado atrás los tiempos en que se corría el riesgo de ser apedreados al intentar cruzar el río Tigris. “No debemos construir solo piedras, debemos construir comunidades de fieles”, subraya ante el temor de que los pueblos se conviertan en “fantasmas”, vacíos de almas.

Mujer campesina de una de las aldeas. Foto de Antonella Palermo (©Antonella_Palermo)

Una familia campesina, ejemplo de cuidado, honestidad y respeto

Antes de continuar hacia el monasterio de Mor Gabriel, la parada para el almuerzo se realiza en casa de una familia de campesinos, en el pueblo de Beth Kustan, donde viven 17 familias cristianas, que en verano llegan a unas treinta. La mitad de los habitantes de este pequeño núcleo vive en el extranjero. La diáspora fue especialmente intensa en los años ochenta, agravada por los problemas causados por el terrorismo. La acogida en el patio de una modestísima casa rural, entre gallinas y un pequeño rebaño de diez vacas, once cabras y tres ovejas, es exquisita; inolvidable la autenticidad de los sabores y de la amistad compartida. De trece hermanos, la mitad vive en el extranjero. Los que se han quedado, cada uno según sus capacidades, se dedican a las tareas del hogar, al trabajo y al cuidado de los ancianos, un deber que sienten profundamente. El más pequeño se trepa al techo de piedra del establo: con un celular quiere fotografiar a los visitantes y al obispo que los acompaña y que aquí se siente “como en casa”.

Los sueños de los jóvenes

La familia cultiva higos, almendras y pistachos, especialidades locales. Logran mantenerse únicamente con las modestas ganancias de estos productos y con algunas remesas enviadas por sus familiares en el extranjero. Es el destino de muchos turcos. “Últimamente es cada vez más difícil emigrar, al menos para quienes no tienen un estatus social elevado”, observan los jóvenes. También las reunificaciones familiares son bastante complicadas. La hija, casi mayor de edad, sueña con ir al extranjero a estudiar inglés para después convertirse en maestra. Sus ojos vivaces y amables reflejan ese sueño. La educación, dicen aquí, es fundamental, no solo para formarse profesionalmente, sino también para superar posibles prejuicios, fomentar la convivencia y el diálogo. Antes de acompañar a los peregrinos a la visita de la iglesia del pueblo, justo detrás de la casa, ella y su hermano buscan en internet la letra del canto Anima Christi: los jóvenes lo tienen grabado en el corazón desde una ocasión similar anterior. Un coro improvisado comienza a entonar la canción, encendiendo la promesa de volver a encontrarse pronto.

Este es el tercero de cuatro episodios que narran el peregrinaje organizado del 27 de abril al 4 de mayo de 2025 por la Asociación Amigos de Oriente Medio (AMO) en la Turquía siríaca. El próximo relato será publicado el martes 24 de junio.