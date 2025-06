Los The Sun: de la conversión «agustiniana» al encuentro con León XIV

La banda de rock cristiano pudo encontrarse con el Papa el domingo pasado, justo antes de la misa por el Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Ancianos, tras haber tocado el día anterior en la fiesta celebrada en la plaza de San Juan de Letrán. La emoción del grupo, contada por su líder, Francesco Lorenzi: teníamos éxito, pero sentía un vacío que no podía llenar, la Palabra de Dios me sacudió y todo cambió.

Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

«Una gran emoción», «un momento extraordinario»: Francesco Lorenzi, líder y compositor de The Sun, no puede contener su alegría al relatar a los medios de comunicación vaticanos su encuentro con León XIV en la basílica vaticana el pasado domingo, antes de la misa por el Jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos celebrada en la plaza de San Pedro. «Los conozco, los he visto algunas veces recientemente en televisión», dijo el Papa al estrecharle la mano a él y a los demás miembros del grupo, Riccardo Rossi, Matteo Reghelin, Gianluca Menegozzo y Andrea Cerato, la noche anterior en el escenario de la «Fiesta de la Familia» en la plaza de San Juan de Letrán. Agradecidos por haber podido participar en el evento, describieron brevemente su historia al Pontífice, hablándole de su «conversión» de grupo de punk rock a rock cristiano, de su vínculo con la familia agustiniana -desde hace más de diez años su director espiritual es el padre Gabriele Pedicino, hermano del Papa y desde hace aproximadamente un año provincial de los agustinos de Italia- y confiándole que les impresionó especialmente su primer discurso del 8 de mayo.

Un momento del encuentro con el Papa

«Buscaba en otra parte»

«Buscaba en otra parte, pero tú estabas conmigo»: todo el camino de San Agustín (Confesiones 10, 27, 38) está en estas palabras que Lorenzi ha incluido en su nuevo single, «Coraje», un camino que él también ha vivido. Al escucharle exponer los acontecimientos de su vida, se pueden discernir varias asonancias con «Las Confesiones» del obispo de Hipona y casi se tiene la impresión de estar recorriendo las páginas del gran padre de la Iglesia. Francesco pasó por las mismas experiencias que aquel muchacho inquieto de Tagaste, al que le gustaba saborear los placeres de la vida, dejarse llevar por las pasiones, divertirse con sus amigos, que perseguía el éxito, pero al final estaba insatisfecho con su existencia, su alma estaba desgarrada y se reconocía infeliz. «Coraje» es «una pieza que llevo en el corazón desde hace mucho tiempo - explica Francesco - hay un paralelismo entre nuestras pequeñas historias personales y la del gran Santo Padre Agustín». El título recuerda esa «experiencia fundamental del hombre que en un determinado momento cambia de camino y se deja encontrar por el amor de Dios. Y nadie ha sabido expresarlo mejor que San Agustín y de una forma comprensible para gente como nosotros», prosigue el frontman de The Sun. «La canción parte de este íncipit y luego llega a esa libertad que hay cuando realmente, en primer lugar, buscamos a Dios y su voluntad. Y el resto se nos da en consecuencia».

Francesco Lorenzi

Un corazón roto

La historia de The Sun, comenzó en 1997, pero entonces eran The Sun Eats Hours. Editaron discos de música punk en inglés, alcanzaron rápidamente el éxito, incluso llegaron a Japón, y tocaron junto a grandes estrellas internacionales como The Cure y Deep Purple. Pero durante la gira internacional de 2007 «empecé a notar mi corazón», confiesa Francesco Lorenzi, "a descubrir en mi mirada, mirándome al espejo antes de salir al escenario, un vacío que no podía llenar, y dentro de ese vacío me preguntaba: ¿por qué no soy feliz si tengo la vida que siempre he soñado e imaginado que me haría feliz? Las preguntas aumentan, pero las respuestas no llegan, y al final del recorrido Francesco se encuentra con el «corazón roto entre las manos, entre traiciones, amistades perdidas, excesos y sueños apagados». Es entonces cuando comienza lo que él llama «un proceso aún más profundo de investigación dentro de mí mismo». Grandes preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el verdadero significado del amor, sobre la razón más auténtica de la música, de hacer música, sobre la relación con el otro y con el Otro.

Los The Sun

Una propuesta «bizarra»

En este estado de confusión interior, Francesco recibió un día -era el 10 de diciembre de 2007- una propuesta «bizarra». Había pasado por casa de sus padres y su madre, al enterarse de que se habían cancelado sus planes nocturnos, le sugirió una alternativa: «Sabes, esta noche celebran una reunión en un teatro parroquial cercano que creo que te puede venir bien». Francesco, sorprendido por aquella invitación, sonríe reflexionando sobre todas las razones para rechazarla: “Yo, cantante de un grupo punk, con un fuerte sentimiento anticlerical, no soportaba la Iglesia, no había tenido buena relación con algunos curas, no soportaba las canciones de la Iglesia porque me parecían mal hechas, mal tocadas, y la música para mí era una cosa muy seria”. Pero «una voz interior» le dijo: "¡Vete! ¿Qué pierdes con ir y escuchar?".

"No le dije nada a mi madre, pero fui a aquel teatro y me quedé en un rincón, conflictuado, lleno de prejuicios y convencido de que empezaría a hablar un sacerdote, tal vez anciano. Estaba dispuesto a marcharme al cabo de un momento y, en cambio, para mi sorpresa -continúa Francesco-, en aquel pequeño escenario había chicos y chicas, de mi edad, que estaban contando la historia de Jesús a través del Evangelio de Juan. Y lo hacían con amor y pasión, con alegría. Y para mí esto era impactante y veía en ellos autenticidad y libertad. Yo me creía libre, pero empezaba a darme cuenta de que la libertad que creía tener en realidad no daba frutos de paz, de bondad, de realización auténtica".

Es cautivador el relato de Francesco, que confiesa, «frente a aquellos chicos que tenían una autenticidad especial», de haberse mirado dentro de sí mismo en relación con aquellas miradas en las que vio «una luz y una libertad que a mí me estaban faltando». "Aquellos chicos decían lo que vivían y su integridad y sencillez me partían el corazón, porque algunos de ellos quizá soñaban con tener la vida que yo tenía, pero eran más felices que yo. No podía ignorar esta evidencia". Francesco quería comprender lo que había sucedido en la vida de aquellos muchachos, y entender lo que estaba escrito «en aquel bendito Evangelio que yo había tocado tantas veces en mi juventud, en mi adolescencia, pero al que nunca me había acercado realmente con el deseo de encontrarme con la Palabra de Dios». Y así, aquella noche, de vuelta a casa, comenzó a leer las páginas del evangelista Juan, «y fue un encuentro estremecedor».

Francesco Lorenzi durante un concierto

El poder de la Palabra

Existen inevitables similitudes con lo que le ocurrió a Agustín, el hijo de Mónica. El desinterés por la Escritura (Confesiones 3, 5, 9) y los valores evangélicos, la presencia de una madre amorosa que con sencillez propone a su hijo el camino de Cristo. Porque lo que experimentó aquel joven del siglo IV es la inquietud de todo hombre que busca la Verdad y a Dios. «Para mí fue deslumbrante», dice Francesco. «Heriste mi corazón con tu palabra», escribe el obispo de Hipona en las Confesiones (10,6, 8) para expresar el efecto, en él mismo, del encuentro con Dios. Francesco descubrió esta afinidad sólo años más tarde, con la ayuda del padre Pedicine. «La fuerza de la Palabra lo es todo», añadió, «Dios se manifiesta a través de su Palabra como un ser vivo que está aquí con nosotros, encarnado y presente. Y esto lo he experimentado y lo vivo constantemente, es decir, en su Palabra se hace presente y sale a nuestro encuentro y ese encuentro no puede sino conmocionar».

La banda en la JMJ de Panamá

Otra vida

A partir de entonces, Francesco emprendió un nuevo camino, nada fácil, para reconciliarse con 'la otra vida que empujaba para quedarse', mientras 'toda la gente de alrededor no entendía lo que estaba pasando dentro de mí'. Y empieza a «escribir canciones de otra manera», a «escribir en italiano», sintiendo «una gran libertad» que le abre el corazón y destruye «todo lo que se había construido antes, porque de repente nos encontramos sin contrato discográfico, sin disco a punto de salir, sin gira, o más bien con la gira a punto de cancelarse porque yo estaba cambiando completamente de dirección». Sin embargo, Francesco no se desanima y piensa que «lo único realmente importante era ir a ver a mis hermanos, Matteo, Riccardo y Gianluca, y partir desde ellos. Como otros me habían dado testimonio de la Palabra, tenía que ir a su encuentro y decirles que había otra forma de vivir, que había otra posibilidad en nuestras vidas». Y así, en 2010, se publicó el primer álbum en italiano de The Sun - Il Sole, Gesù - “Spiriti del Sole” (El Sol, Jesús - Espíritus del Sol) «Morimos para renacer, en cierto sentido, de una manera nueva - recuerda Francesco - renacer tal vez de lo alto, como dijo el Señor. Y así comenzó otra historia que no podíamos imaginar».

Un concierto en el Circo Máximo

La experiencia agustiniana

La experiencia de los The Sun es toda agustiniana, y Francesco vuelve a ponerla de manifiesto cuando, con voz firme, llana y entusiasta, afirma que «nos necesitamos unos a otros» -esa búsqueda hecha juntos que San Agustín vivió, predicó y deseó muchas veces- y enumera los muchos proyectos que han surgido desde entonces. Como la «Casa de la Creatividad», en el Véneto, «una especie de cuartel general» donde pueden reunirse, «donde está la sala de ensayo, el estudio» y también una «pequeña capilla», un lugar «donde rezamos juntos, donde se toman las decisiones más importantes y donde el Padre Gabri (Padre Gabriele Pedicino, ed.) cuando viene y está con nosotros, nos encuentra y nos guía».

El Papa conversa con Francesco Lorenzi y los demás miembros del grupo

El mensaje para los jóvenes

«Hay una razón profunda por la que cada uno de nosotros nace», quiere decir Francesco a los jóvenes de hoy, porque "dentro de nosotros está escrita una partitura única e irrepetible que sólo nosotros podemos tocar junto con Dios. Si dejamos que Dios nos haga descubrir esta partitura, seremos verdaderamente felices en el sentido más profundo de la palabra, fecundos, y nuestra fecundidad llegará a las personas, a los ambientes, a las situaciones que vivimos, dando un sentido profundo a nuestra vida que tiene un horizonte eterno'. Para el frontman de The Sun es necesario, pues, «volver atrás y mirarnos a los ojos y descubrir en nuestra mirada, esa chispa de eternidad» que todos tenemos. Hay una razón por la que estamos aquí, ahora, llegar a ser nosotros mismos es la misión más hermosa a cumplir - concluye - hay un amor que nos abraza, como dice San Juan, que se eleva sobre nosotros, y dar a este amor la oportunidad de encontrarse con nosotros es la única apuesta que realmente vale la pena hacer".

Los The Sun durante un acontecimiento

Conciertos

Los The Sun preparan ahora conciertos en el Camino de Santiago durante su peregrinación a Ávila, España, y de también para el Jubileo de los Misioneros Digitales y en Tor Vergata para el Jubileo de los Jóvenes, y después en el Encuentro de Rímini. También participarán en el Festival Franciscano y, por último, el 29 de noviembre, presentarán su nuevo disco en el Alcaraz de Milán, con el objetivo de «abrir los corazones y los ojos», para que «una nueva luz» entre en la conciencia de todos.