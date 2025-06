Patton: La guerra no cancela la esperanza en Tierra Santa

El Custodio de Tierra Santa cuenta a los medios del Vaticano la pesadilla de la guerra a través de los ojos de alguien que está en Jerusalén. “En este momento – dice el padre Patton – muchos aquí, y no sólo entre los cristianos, tienen el deseo de abandonar un país que en los últimos años parece incapaz de garantizar la paz y que se ha visto envuelto en una espiral de guerra”.

Tierra Santa vuelve a estar en el centro de tensiones regionales, con consecuencias para las poblaciones locales, incluidos los cristianos. "Parece que hemos caído en una nueva pesadilla", dijo a los medios del Vaticano el padre Francesco Patton, Custodio de Tierra Santa. Primero vimos la destrucción causada por la guerra en los territorios circundantes, ahora la vemos en el corazón de Tierra Santa.

Jerusalén está bajo ataque nuevamente. ¿Cómo viven los cristianos en Tierra Santa este nuevo momento difícil?

Los cristianos, como el resto de la población, tienen miedo. Ya he visto en primera persona el terror de los niños durante la guerra en Siria, lo he oído en Gaza, ahora lo veo también aquí: niños que tiemblan cuando oyen las sirenas de alarma y luego las explosiones de los misiles. Son traumas que llevarán consigo toda su vida. Luego hay un silencio surrealista en las calles, ya no sólo por la ausencia de peregrinos, sino también de creyentes locales a quienes en muchos casos se les impide incluso ir a la iglesia. La militarización de las calles es impactante. Para mí, que soy amante del Apocalipsis, que habla de la Jerusalén celestial como una ciudad con sus puertas siempre abiertas, resulta chocante ver las puertas de la ciudad terrena cerradas y custodiadas. Pienso que en este momento muchos aquí, y no sólo entre los cristianos, tienen el deseo de abandonar un país que en estos años parece incapaz de garantizar la paz, y se ha enredado en una espiral de guerra que se extiende continuamente como un fuego que ya no se puede controlar.

Imaginamos que para los frailes los últimos 20 meses han estado caracterizados por tensiones y peligros, en Israel y Palestina, pero también en Siria y Líbano. La Iglesia universal aprecia lo que hacen por la protección de los santuarios y por las numerosas obras de caridad que han apoyado en estos meses. ¿Cuál es el clima que prevalece entre los frailes?

No sólo los últimos veinte meses han estado marcados por tensiones y peligros. En los últimos veinte meses el conflicto ha afectado también a esa parte de Tierra Santa que antes era relativamente estable pero que siempre estaba al borde de estallar, por razones que usted ha explicado varias veces en su periódico. Si miro la historia de nuestra presencia, nunca hemos disfrutado de períodos muy largos de tranquilidad. Hace unos días celebramos a San Antonio, patrono de la Custodia (lo fue porque nos protegió en momentos muy difíciles, en los que quisieron borrar nuestra presencia). También este año hemos renovado nuestro voto y nuestra confianza porque el primer apoyo “eclesial” nos viene de la que un día se llamaba la “Iglesia triunfante”, es decir, de los santos, a través de la comunión en Dios en la oración. Entonces estamos aquí en nombre y por mandato de la Iglesia. Siempre hemos sentido el apoyo de los Papas a lo largo de la historia y yo personalmente he sentido el fuerte apoyo del Papa Francisco que en estos años nos ha visitado, nos ha confirmado, nos ha escrito palabras de agradecimiento y de aliento, y estoy seguro que el Papa León XIV también nos animará a perseverar en esta misión. Estoy deseando conocerlo y contarle lo que hemos vivido y estamos viviendo. También hemos sentido siempre el apoyo de la Congregación, ahora Dicasterio para las Iglesias Orientales: el anterior Prefecto, el cardenal Leonardo Sandri, nos visitó varias veces y también nos escribió palabras de aprecio y aliento, junto con el Santo Padre, especialmente con ocasión de los centenarios de la llegada de los primeros frailes (1217-2017), de la venida de San Francisco a Tierra Santa (1219-21019) y de la institución de los Comisarios de Tierra Santa (1421-2021). El nuevo Prefecto no ha dejado de mostrar su atención dando un fuerte impulso a la reanudación de la “Colecta del Viernes Santo”, enviándonos a alguien que pudiera ver de cerca la situación actual para darnos consejos y apoyo en este momento difícil, y nos ha prometido que estará entre nosotros en noviembre cuando se celebre en Jerusalén el congreso internacional de los Comisarios de Tierra Santa.

En estos veinte meses también hemos recibido la visita de muchos obispos y sacerdotes, venidos expresamente a expresar cercanía y solidaridad en un momento tan difícil. Los más recientes fueron el arzobispo de Perugia, Ivan Maffeis, con un grupo de sacerdotes de su diócesis, y el arzobispo de Siena, cardenal Paolo Lojudice, con toda la Conferencia Episcopal Toscana. Estos últimos pudieron experimentar de primera mano lo que significa estar en Tierra Santa y cuidar tanto de los Lugares Santos como de los cristianos locales.

El vicario de la custodia, padre Ibrahim Faltas, fue uno de los promotores de los corredores humanitarios que permitieron que muchos niños de Gaza fueran tratados en Italia. ¿Tienen alguna otra iniciativa similar en marcha?

El vicario de la custodia, padre Ibrahim Faltas, siempre ha estado comprometido con todas las causas humanitarias durante los últimos 20 años. Las operaciones a las que usted se refiere son las relacionadas con el traslado de niños heridos y mutilados desde Gaza a hospitales italianos. Últimamente también colaboró ​​en el traslado del pequeño Adán, pero la mayor parte de las acciones humanitarias que promueve permanecen, con razón, ocultas. De hecho, incluso el reciente traslado de los obispos toscanos a Ammán, apenas estalló la guerra con Irán, fue organizado por el Vicario. Pero, si se me permite, su mayor compromiso humanitario en estos años ha sido trabajar asiduamente por el reordenamiento de las escuelas de Tierra Santa y por la educación a la paz y a la convivencia de las nuevas generaciones.

La Basílica del Santo Sepulcro fue excepcionalmente cerrada al público de los fieles. ¿Cuáles son los conventos donde los frailes corren mayor riesgo en estos momentos?

En la actualidad, los conventos que corren mayor riesgo son los que se encuentran en zonas urbanas, como los de Jaffa y Ramla, los de Haifa y Acre, pero también los de aquí, en Jerusalén. Como sabemos, las bombas inteligentes no existen y las que atacan normalmente lo hacen con la intención de también asustar a la población. Ya no se respetan las “reglas” del derecho internacional de la guerra y, por lo tanto, todos estamos en el mismo barco, sin distinciones de afiliación étnica o religiosa. Sin embargo, ya nos hemos encontrado en situaciones similares en el pasado, es parte de la vocación misionera, y una cosa es cierta: no somos mercenarios que abandonan el rebaño para salvarse, esta es la misión que la Iglesia nos ha confiado y aquí permaneceremos confiando en la ayuda del Cielo.