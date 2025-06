Mourad: Vivir como cristianos en Siria es un desafío

El testimonio del arzobispo sirio de Homs sobre las esperanzas y preocupaciones de una generación marcada por la guerra y la pobreza, que se enfrenta a un momento histórico crucial.

Beatriz Guarrera - Ciudad del Vaticano

Un momento histórico crucial para la construcción de un futuro posible para las nuevas generaciones: esto es lo que vive Siria en estos momentos, según afirma Jacques Mourad, arzobispo de Homs de los Sirios, en una rueda de prensa online organizada este 3 de junio, por ACN Internacional, la sección internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Una esperanza renovada

El país de Oriente Medio, azotado por años de guerra civil y el devastador terremoto de 2023, afronta ahora una nueva fase, tras la caída del presidente Bashar al-Assad y la toma del poder por Ahmed Al-Sharaa. Se trata de un cambio que ha devuelto la esperanza a los sirios, que se encuentran en condiciones de precariedad y pobreza realmente preocupantes. Entre ellos se encuentran los cristianos, que se enfrentan al desempleo y a la desintegración familiar, debido a la emigración de miles de personas en los últimos años. Lo que hace falta, observó monseñor Mourad, es «trabajo y valentía» en este momento histórico en el que sentimos «la responsabilidad del futuro» y en el que ya no debemos pensar sólo en sobrevivir, sino actuar concretamente por el bien de los jóvenes en particular. Durante el evento – presentado por Regina Lynch y moderado por María Lozano, respectivamente presidenta ejecutiva y encargada de prensa de ACN Internacional – Mourad destacó las áreas de acción más importantes para construir un mañana sólido para los cristianos en Siria: educación y salud. “Necesitamos construir casas para los jóvenes que quieren casarse, animarlos a casarse”, “invertir en escuelas y hospitales”, afirmó el Prelado.

Situación inestable

De hecho, la situación en Siria lamentablemente no es estable. “Los sirios”, explicó Mourad, “nunca han estado atados a un Islam tan tradicional” como el que presenta el gobierno en el poder, por lo que este es un factor “preocupante”. Además, en las calles, especialmente en la zona de Homs, hay una presencia masiva de personal militar y puestos de control. Ante esta situación, “muchas familias, sobre todo cristianas, buscan la manera de salir y esto no ayuda a la economía ya colapsada de la región”. El arzobispo dijo, sin embargo, que la decisión de levantar las sanciones a Siria ha tenido y tendrá efectos positivos en la economía del país en el futuro. Un país donde incluso muchas familias cristianas están al borde de la inanición: “No pueden permitirse como máximo una comida al día y no tienen dinero ni para comprar un trozo de pan”, mientras que “la gasolina cuesta demasiado”. “Por eso digo que a los sirios se les ha privado de su dignidad”, afirmó Mourad, “porque en muchos casos ni siquiera hay agua para ducharse”, excepto una vez por semana.

El papel de la Iglesia

En este contexto, el papel de la Iglesia es fundamental: «Debemos agradecer de corazón – afirmó el Prelado – a todos los benefactores de ACN y a toda la Iglesia que permite a los cristianos resistir» en el hambre, en la sed, en la falta de todo. “La Iglesia ha tratado de ser un puente para apoyar a las familias” y ahora el fin de las sanciones ayudará a dar lugar a nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevas oportunidades laborales. “Estamos en un estado de esperanza y espera”, continuó Mourad, aunque el desempleo y la pobreza corren el riesgo de alimentar la tensión interna. “La diversidad de religiones y etnias siempre ha existido en Siria, no podemos imaginar una nación que no sea como la nuestra”, afirmó el arzobispo, precisando que actualmente no se puede decir que los cristianos sean perseguidos en Siria, aunque en el pasado “han sido perseguidos indirectamente”. Todavía existe la posibilidad de experimentar los ritos y tradiciones cristianas, aunque con cierta cautela. “Para los campamentos de verano dedicados a los más pequeños este año hemos decidido no ir a la costa porque no tenemos la certeza de poder garantizar la seguridad”. De hecho, podría existir el peligro de reacciones de grupos islamistas ante campamentos mixtos de hombres y mujeres y, en cualquier caso, la situación allí parece ser más incierta.

El estímulo de León XIV

En respuesta a las preguntas de los periodistas, monseñor Mourad expresó finalmente palabras de agradecimiento al Papa León XIV, con quien se encontró con ocasión del Jubileo de las Iglesias Orientales. “El Santo Padre nos dio mucho coraje para el futuro de nuestra Iglesia”, apoyando “la importancia de preservar nuestra identidad y nuestra liturgia”.