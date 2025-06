Jubileo de los Obispos. Lisandro Rivas: Caminamos con el proyecto de Jesús

En el Jubileo de los Obispos, sacerdotes y seminaristas que se desarrolla en Roma, monseñor Lisandro Alirio Rivas -Obispo de San Cristóbal en Venezuela-, compartió su experiencia como peregrino de esperanza "para un mundo que hoy más que nunca lo requiere y que lo necesita".

Johan Pacheco – Ciudad del Vaticano

“Un peregrino que también, acercándome a la sede de Pedro, quiero también vivir y renovar mi compromiso de discípulo misionero”, expresó el Obispo de San Cristóbal en Venezuela, monseñor Lisandro Rivas, en su visita Radio Vaticana en ocasión del Jubileo de los Obispos que se desarrolla en Roma del 23 al 27 de junio.

“La presencia de un pastor, del obispo, es siempre una presencia de consolación porque ratifica y confirma la fe”. Afirma el obispo Rivas quien además comparte la alegría por la cercana canonización de dos santos venezolanos, José Gregorio y Madre Carmen. Y comparte su experincia personal como obispos, y la experiencia de oración que iniciará en su iglesia local: un santuario diocesano de adoración y reparación eucarística.

Mons. Lisandro Rivas en entrevista con el programa Nota Eclesial con el padre Johan Pacheco

Escucha la entrevista en Radio Vaticana, programa Nota Eclesial

Monseñor Lisandro, en el marco del jubileo de los obispos, ¿qué significa como pastor de una iglesia local, peregrinar, atravesar la Puerta Santa? Ya nos comentaba, hace presente también, seguramente, a sus sacerdotes, a sus fieles, todo su ministerio…

Primero que todo, pues traigo conmigo mi querida Diócesis de San Cristóbal. Con ella, pues, los obispos que están allí, tanto eméritos como el obispo auxiliar, mis sacerdotes, seminaristas, vida consagrada, laicos comprometidos, en fin, toda esta Iglesia que peregrina en el Táchira, en San Cristóbal (Venezuela), y con ella, toda la Iglesia venezolana que la traigo en el corazón y en la mente y quiero como peregrino también, ponerme en camino, me he puesto en camino para atravesar esta Puerta Santa que es la Puerta de la Esperanza. Esta puerta que es Jesucristo, reencontrarme con el Dios de la vida, ese Jesucristo que camina a nuestro lado y que sigue apostando y que nos sigue, pues, ofreciendo, una vez más, el ser testigos de esperanza, una esperanza, como nos decía el Papa Francisco, de grata e inolvidable memoria, que ‘la esperanza no defrauda’, claramente inspirándose del apóstol Pablo. Por eso también como peregrino de esperanza, como pastor de esta iglesia diocesana de San Cristóbal, pues, he venido con entusiasmo, con buena disposición para vivir una experiencia en camino sinodal desde nuestra Iglesia Madre, como es la iglesia o la Basílica de San Pedro, donde muchísimos peregrinos están pasando esta Puerta Santa, pues, también me coloco en ese camino como Iglesia que peregrina para también vivir esta experiencia de renovación y sobre todo de un reconocerme también invitado a llevar y a seguir comunicando vida, y vida en abundancia como un peregrino de esperanza para un mundo que hoy más que nunca lo requiere y que lo necesita.

Precisamente la esperanza es el tema del Jubileo. ¿Cómo el obispo se hace fuente de esperanza mediante su ministerio pastoral para el pueblo de Dios?

Sí, primero que todo, como sucesor de los apóstoles, es confirmar una de las cosas que yo, trato de vivir en mi experiencia como pastor, es confirmar al santo pueblo de Dios, al santo pueblo fiel de Dios en la fe, una fe que no se detiene, una fe que nos pone en movimiento y precisamente nos coloca en movimiento para vivir el acontecer de cada día en los dolores, tristezas, alegrías y esperanzas, como nos dice el Concilio Vaticano II, cuando vive nuestro pueblo, también nosotros en medio de ese pueblo, pues, fortalecerles, animarles, sostenerles y sobre todo estar presente. Creo que es fundamental la presencia y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que la gente, busca referentes. La presencia de un pastor, del obispo, es siempre una presencia de consolación porque ratifica y confirma la fe. Como decía uno de los Padres de la Iglesia, donde está el obispo allí está la Iglesia, porque como Iglesia todos caminamos y nos identificarmos con ese proyecto de Jesús, que es el proyecto del Reino, haciéndolo también presente allí donde cada uno está llamado a vivir su misión. Y qué hermoso, ser y continuar siendo, lo digo para mi Iglesia particular de San Cristóbal, un signo de esperanza. Y la gente lo ve y lo vive de esa manera. También como se acercan hacia el obispo, como le solicitan también al obispo de ser una voz, de dar una respuesta, de ser puente, de una cercanía, de una visita. Eso lo experimento y yo creo que es un signo muy concreto, sin hacer cosas extraordinarias, pero vivirlo ordinario de manera extraordinaria, inyectando y comunicando esa esperanza que nuestro pueblo tanto lo necesita.

Excelencia, compártanos su experiencia como obispo en Venezuela. ¿Qué le ha marcado en estos años de su episcopado?

Bueno, primero que todo, viví mis dos años y medio en la Arquidiócesis de Caracas como obispo auxiliar. Luego el Santo Padre Francisco me sorprendió enviándome para esta hermosísima Diócesis de San Cristóbal, la cual es una Iglesia viva, una Iglesia llena de vitalidad, una Iglesia que, gracias a mi predecesor, de igual manera, monseñor Mario Moronta, pues, logró caminar por muchos años, 25 años en esta Iglesia, haciéndola verdaderamente que fuera una iglesia con una identidad y también unas características muy propias. Lo que, para mí, como pastor de la iglesia en este momento del Táchira y la experiencia en Venezuela, es la cercanía con la gente. Algo que ha marcado muchísimo mi ministerio episcopal era mirando también la figura del Papa Francisco, con sus actitudes, actitudes humanas, pero que transmitían algo extraordinario. A veces simplemente un tocar, un abrazar, una sonrisa, y sobre todo lo llevo muy en mi corazón y lo he tratado de practicar en el día a día. A veces ser el pastor que va adelante para indicar el camino, a veces el pastor que está allí en medio para escuchar el palpitar de una Iglesia, de un Pueblo de Dios, las necesidades, lo que está aconteciendo. Y a veces atrás, porque no todas las ovejitas tienen el mismo ritmo, entonces hay que acompañarlas, sostenerlas, y en algunas de las veces hasta montarlas en nuestros hombros para que no se nos queden, porque todos, todos son importantes. Toda la persona es importante. Yo creo que esto ha marcado también mi ministerio como obispo, la persona como sujeto, como lugar donde Dios sigue aconteciendo. Y luego el otro elemento es la cercanía con el presbiterio. Hacerme cercano a mis sacerdotes, escucharlos, caminar con ellos, y sobre todo pues animarlos, a que sigan viviendo a plenitud de esa vocación tan hermosa como es el ser sacerdote. Y otro gran desafío es el ser promotor vocacional, el animar a muchachos y a muchachas que digan: Sí Señor aquí estoy. Como lo hice yo en aquel tiempo cuando era joven, y seguir pues apostando. Eso también me ha marcado mucho en los muchachos que se acercan y dicen, oye, ¿cómo puedo ser sacerdote? Eso todavía sigue aconteciendo allí en la iglesia de San Cristóbal. Y eso ha marcado muchísimo mi ministerio episcopal, pero sobre todo la cercanía, el hacerme partícipe de un caminar con un pueblo que tiene una gran fe, que vive una experiencia de fe desde lo ordinario, desde lo cotidiano, y celebrar con ellos ese misterio de la fe a través de los sacramentos, a través de la misma experiencia de la vida de cada día.

Y ahora viven una alegría importante en Venezuela, que será la próxima canonización, José Gregorio Hernández, la Madre Carmen Rendiles, ¿qué ha significado para la iglesia en Venezuela?

Claramente que esto ha sido pues algo esperado desde muchos años, y ahora precisamente acontece. El Santo Padre Francisco nos ha hecho ese regalo extraordinario de determinar pues la canonización de nuestro Beato Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el médico cercano, y de la Madre Carmen Rendiles, una mujer religiosa caraqueña que desde su limitación física pudo transformar y sigue transformando el corazón de muchas personas, de muchos necesitados, y sobre todo de muchos sacerdotes, porque el carisma un poco va en esa línea de acompañar a los consagrados en la Iglesia. Y de Gregorio, creo que también nuestro, como decimos allí en Venezuela, “Goyito”, que está muy cercano a la gente, que lo invoca en las buenas y en las malas, y que va a ser, y creo que, para Venezuela, dos grandes luces, que van a despertar también ese sentido eclesial, y una Iglesia que debe comprometerse en la transformación de nuestra sociedad, de nuestra Venezuela, en este momento tan difícil, tan duro que estamos viviendo. Pero sí creo que son dos grandes signos de esperanza, que nuestro Papa Francisco, y lo ha ratificado nuestro Papa León, van a despertar el entusiasmo y la fe y el compromiso cristiano de nuestro pueblo venezolano. Bueno, y ese compromiso cristiano también es a través de la oración.

¿Nos podría contar sobre su intención de instaurar en la diócesis de San Cristóbal, su diócesis en Venezuela, un santuario diocesano de adoración y reparación eucarística?

Sí. Esto surge claramente de escuchar y de experimentar el palpitar de nuestra gente con la devoción, sobre todo en las cofradías del Santísimo Sacramento. Pero que también queremos que marque un hito importante en este año jubilar de la esperanza. Y queremos que esté allí en el corazón de San Cristóbal. ¿Para qué? Para propiciar estos momentos, estos espacios donde nuestros cristianos, nuestros hermanos y hermanas puedan ir a recibir el sacramento de la confesión y donde expondremos al Santísimo las 24 horas para pedir que siga bendiciendo nuestra Iglesia diocesana, nuestra Iglesia venezolana. Yo creo que si colocamos al centro y deja volver a lo esencial, que lo celebramos en la fiesta del Corpus Christi, lo colocamos al centro, como ese tesoro de donde irradia, digamos, toda la acción pastoral, toda la acción social, toda la acción evangelizadora de la Iglesia, va a traer frutos extraordinarios. Y creo que esto es lo que queremos colocar y iniciar, Dios mediante, en las vísperas de la fiesta de la solemnidad de Cristo Rey, dar inicio con este santuario que va a ser de una gran riqueza y una gran bendición para nuestra diócesis de San Cristóbal. Creo que va a ser un momento también para intensificar esa devoción al Santísimo Sacramento, pero también desde el Santísimo el compromiso con los más necesitados, con las situaciones que claman por esa respuesta también como cristianos.

¿Cuál es esa situación en Venezuela, a veces encontramos noticias no tan favorables para el bien común de su pueblo?

Sí, sobre todo en este momento Venezuela vive una situación bien complicada, aunque si a veces queremos mostrar a lo mejor otra idea de que las cosas están tranquilas y calmadas, no, nuestro pueblo lo sigue sintiendo profundamente, sobre todo cuando se tocan los derechos fundamentales como es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, porque se han intensificado también estos arrestos arbitrarios donde se llevan a las personas, las cárceles también en cierta manera están llenas de personas inocentes, verdaderamente solo por expresar de repente una idea contraria a lo que está aconteciendo en Venezuela. Verdaderamente para vivir y conocer esta experiencia de Venezuela hay que estar allí, porque es un mundo de contradicciones y sobre todo la gente lo experimenta y lo vive, cómo afrontar la vida de cada día cuando también se carece de un trabajo digno, cuando no hay posibilidades económicas para poder echar adelante y las consecuencias claramente son la migración. Leyendo algunos reportes se dice que ahora Venezuela ha llegado a 9,1 millones de migrantes y esto sigue abriendo brechas, dejando un gran vacío para reconstruir a nuestra Venezuela, la cual requiere verdaderamente la contribución y el aporte de cada uno de nosotros, así que les pido pues una oración muy especial para nuestra Venezuela.