En la Turquía siríaca, un monacato que resiste

II episodio de un reportaje que, gracias a la asociación Amici del Medio Oriente, permite descubrir las raíces de una tradición que ha permanecido a lo largo de los siglos como una guarnición de fe y esperanza cristianas. Joyas de una arquitectura única en el mundo, algunos reducidos a ruinas, otros reconstruidos, habitados y vitales, los monasterios de Tur 'Abdin son ejemplos de una adhesión clara y tenaz al Evangelio. El monje Aho: lo que cuenta es el amor, la vida sencilla, la misericordia

Antonella Palermo - Mardin, Midyat, Monte Izlo

¡Qué importante es redescubrir, incluso en el Occidente cristiano, el sentido de la primacía de Dios, el valor de la mistagogía, la intercesión incesante, la penitencia, el ayuno, el llanto por los propios pecados y los de toda la humanidad, tan típicos de las espiritualidades orientales!



Cristianos que son «liturgia viva». Esta es la imagen que se conserva de los monjes de la Turquía siríaca, que viven en la llamada Tur 'Abdin. Las palabras del Papa León XIV, pronunciadas con ocasión del Jubileo de las Iglesias Orientales, el 14 de mayo, se adaptan bien a ellos. Con un grupo de peregrinos, dirigidos por monseñor Paolo Bizzeti SJ, antiguo vicario apostólico de Anatolia y todavía presidente de Cáritas Anatolia y de la asociación Amici del Medio Oriente (AMO) que organiza el itinerario, la travesía de esta meseta calcárea para descubrir algunas de las guarniciones espirituales más fascinantes del mundo adquiere el valor de un viaje interior hacia espacios de progresivo silencio y armonía con la creación.

Los monasterios de Tur 'Abdin, antorchas de presencia y esperanza

Bajo un cielo extraordinario, recorremos los orígenes del monacato hasta la época de Antonio el Grande en Egipto: significa adentrarse al mismo tiempo en las razones y el misterio de las vidas pasadas en el «desierto». Subyace la alarma por las derivas funcionalistas que diluyen la religión: la reacción es una reeducación en y de la fe. Las iglesias y monasterios, que en la zona explorada se convirtieron en centros de oración, educación, cultura y ciencia, vivieron su apogeo entre los siglos IV y VIII, ejerciendo, en particular el monacato cenobítico, un gran impacto en la vida religiosa de la comunidad local, hasta el punto de representar un buen ejemplo a imitar, así como un gran apoyo para los cristianos. Históricamente, aquí se comentaban y traducían las Escrituras, así como textos clásicos de filosofía, matemáticas, astronomía y medicina. En la época medieval, había al menos ochenta monasterios. En la encrucijada de varias civilizaciones, sufrieron varias veces saqueos y masacres, pero aquí, más que en Siria, lograron perdurar. Actualmente hay ocho en activo en Tur 'Abdin y un par en Mardin, según se especifica en la guía editada para las Ediciones de Tierra Santa, por el obispo Bizzeti y el prior de la Comunidad de Bose, fray Sabino Chialà, una preciosa herramienta para entrar en contacto con una geografía que hasta hace pocos años carecía de las mínimas indicaciones para una cómoda accesibilidad.

El monasterio (© Antonella_Palermo)

La sangre de los mártires no es en vano

La piedra color miel de los monasterios es un baluarte de cuidado, oración, memoria, arte. Conserva la sabiduría milenaria en la construcción de una arquitectura atrevida, con pasadizos subterráneos, donde descansan fundadores y mártires, y en lo alto, con terrazas transitables desde las que se disfruta de unas vistas impresionantes. A menudo quedan signos evidentes de la matriz pagana sobre la que se construyeron en su mayoría: es el caso, por ejemplo, del monasterio «del Azafrán», cuya parte más antigua, dedicada al dios Sol, se remonta al año dos mil a.C.. Aquí, la estructura presenta un modelo único en el mundo: el techo formado por gigantescas piedras que, sin la ayuda de ningún aglutinante sino sólo gracias a un preciso cálculo de estática, crean una superficie no abovedada sino horizontal. Más de cincuenta patriarcas y metropolitanos están enterrados allí, no tumbados sino sentados «para estar preparados para saludar al Padre en el momento del Juicio Final», explica el maestro. «La sangre de los mártires no es en vano», dice, señalando los lugares de mayor destrucción por los mongoles de Tamerlán: incluso los frescos con colores naturales desaparecieron. Sobre los balcones, indicio de una gran asistencia a las misas, también se perdieron.

De centros reducidos a unas ruinas a pequeñas guarniciones de espiritualidad

A la efervescencia del monasterio de Deyrul Zafaran se une el encanto de algunos centros antiguos reducidos a unas pocas ruinas y otros bien conservados pero desprovistos de gente, salvo los que tienen las llaves.Es el caso de Santa María de Hah, con su emblemática cima, una joya de la arquitectura con un ábside único en su género: en el exterior, destaca de forma extraordinaria gracias también a un juego hiperbólico de balaustradas que dan a interminables campos verdes.El tema de la unidad regresa al recordar la leyenda vinculada a este lugar que habla de doce reyes que partieron siguiendo la estrella cometa: sólo tres se encontraron con Jesús en Belén, donde recibieron de María un vestidito como recuerdo.Al volver con los demás y no poder repartirse el vestido de ninguna manera, decidieron quemarlo para que cada uno se llevara una parte de las cenizas.Pero del fuego salieron doce medallones, que significan que Dios no puede ser discutido ni dividido.En otros lugares, las escasas comunidades intentan mantener encendida una antorcha de presencia y también de esperanza.Resulta especialmente fascinante saber que el monasterio dedicado a Mor Malke, destruido y reconstruido varias veces, fue inmortalizado, entre otros, por la audaz viajera y fotógrafa Gertrude Bell.

El sol es abrasador. Los dos monjes que viven allí, aunque conceden poco a las preguntas, ofrecen un descanso protegidos por un poco de sombra mientras su mirada se pasea por el valle sin límites del monte Izlo. El tiempo se dilata, la respiración también.Otro té, como refresco en el camino, se ofrece no lejos de Midyat, hacia el norte, en el gran monasterio aún reconstruido y habitado de Mor Yaqub, en Salah.Construido junto a un templo pagano, del que los monjes están descubriendo importantes vestigios, conserva intacta una iglesia del siglo V en honor del martirio de Santiago el recluso.

En el interior de las comunidades orantes, al ritmo de los himnos



El monasterio más activo sigue siendo el que también se considera el más grande, Mor Gabriel, fundado por los santos Samuel y Simeón: en el siglo V albergaba a quinientos monjes, pasando a 1200.Hoy hay cuatro, trece monjas, veinticuatro estudiantes, una decena de laicos y un metropolitano.De las cinco iglesias originales, quedan dos.Puede presumir del interés de los emperadores, tanto romanos como bizantinos; en particular, atrajo el apoyo de Teodora, esposa de Justiniano. Resulta hechizante e hipnótico escuchar uno de los momentos de oración diarios, con jóvenes en dos coros recitando salmos e himnos con la típica melodía local. Las monjas no son tan visibles aunque comparten las actividades de la comunidad.La afluencia al lugar es también considerable debido a una zona utilizada como museo con elementos de rara belleza entre los que destaca una capilla de mosaicos de estilo ravennés de asombrosa belleza que convierte la peregrinación en una verdadera experiencia multisensorial.

Particular de uno de los monasterios (© Antonella_Palermo)

En el monasterio «de las gacelas», sin agua contemplando a Dios

A 1250 metros de altitud, dos hileras de rosas bien cuidadas dan la bienvenida a los peregrinos. Es necesario llevar un almuerzo para llevar, y el lugar más adecuado es una hermosa veranda anexa al monasterio, construida para facilitar la estancia en este encantador oasis sin que la organización del tiempo y el espacio en el interior resulte excesiva. Enclavado en el bosque, desde aquí, en un día despejado, se divisa la llanura de Siria y las montañas de Irak, así como la fortaleza de Mardin. El lugar también recibe el nombre de «del cuerno» por la conformación del terreno sobre el que se alza la estructura, una gran depresión a ambos lados de la que parecen emerger los cuernos de un animal. Originalmente habitada principalmente por monjes que se dedicaban a copiar libros litúrgicos de todas partes, cayó después en la desolación y fue restaurada hacia el año 2000. Fue el celo de los fieles de la aldea de Badibe lo que también aseguró la apertura de una carretera de conexión. Cuenta la leyenda que la cal necesaria para la construcción fue mezclada por gacelas, que ofrecían espontáneamente su leche así utilizada en lugar de agua. A día de hoy, no hay agua corriente: un aspecto que agrava la fatiga del único monje que vive aquí pero que también, forzosamente, aumenta su ingenio.

La vocación del monje Aho: "Dios está conmigo"



El monje se llama Aho, un manojo de energía y una sonrisa.Fue el primer monje que regresó tras dos siglos de abandono.Nadie sabe cómo se las arregla para cuidar de todo, para que todo sea tan hospitalario.En diez años se creó el muro de cerramiento, las cisternas, el aterrazamiento.«Sólo había un árbol, hoy tenemos dos mil árboles jóvenes», dice Aho alrededor de la mesa.Nació en Estambul hace 49 años, su padre era orfebre, tenía un camino marcado para hacer el mismo trabajo, pero él no quería saber nada.Se refugió en el monasterio «Azafrán».Luego salió de él, y durante diez años el padre le impidió asistir a la Iglesia. Persevera y vence. Ahora es un hijo del que sus padres están orgullosos.

Monseñor Bizzeti profundiza en algunos textos de los padres de la tradición siríaca (© Antonella_Palermo) (© Antonella_Palermo)

Lo que cuenta: el amor, la vida sencilla, la misericordia

Cuando no hay escuela de siríaco, es posible alojarse en la casa de huéspedes construida también gracias a la asociación AMO, siempre que se desee vivir en silencio y oración. Aho no quiere que este lugar se convierta en un museo, una atracción inapropiada: ya no podría rezar, una actividad esencial y prioritaria. Durante los cinco duros meses de invierno, permanece completamente solo, llega incluso a perder la voz, sin hablar con nadie: «Un tiempo perfecto para la vida espiritual». Menciona el materialismo que se extiende por todas partes: «Antes, con pocas cosas se arreglaba uno, hoy no. Amor, vida sencilla, modestia, misericordia: esto basta». En la zona viven 500 familias. El monje es realista: ser una minoría tan pequeña puede llevar a la extinción total. Sin embargo, él sigue confiando en el Señor, manteniendo la docilidad y la tenacidad. Si no tuviera esta tenacidad, no habría escapado a mil obstáculos, desde los «inexplicables» incendios en cadena hasta los paros laborales, encontrados en el transcurso de esta aventura que huele a milagro: «Dios está conmigo».

Mor Awghin, entre el cielo y la tierra, la ascesis que hace creíble el Evangelio

El canto del Padre Nuestro en arameo vibra con fuerza y aquí se convierte más que nunca en una voz de tribulación y súplica.A la salida, hay bolsitas con un pellizco de tierra, un recuerdo para llevar a casa.Así, el cielo y la tierra se sostienen mutuamente en un único hilo de obediencia.Esto es lo que experimentan los dos monjes que viven en el monte Izlo, en el monasterio dedicado a Mor Awghin (San Eugenio), iniciador de estos lugares de oración, posteriormente abandonados durante la Edad Media por los monjes siro-orientales y luego habitados poco a poco por los siro-occidentales, en cuyas manos permanecen hasta hoy.Hay una hora de subida por la ladera de la montaña.Se está a 70 kilómetros de la frontera iraquí, a 300 de Mosul.La vista de Mesopotamia es incomparable.Los nichos naturales en las rocas son nidos de pájaros, huecos para la meditación.El monje que regresó aquí por primera vez se dedicó a la labor de contención de la tierra friable, integrando el trabajo de sus manos con la labor intelectual de escribir un diccionario del léxico siríaco que faltaba desde hacía casi un siglo.

Aquí la jornada comienza a las 4.45 de la mañana con una hora de oración, que luego sirve de contrapunto a todo el resto del tiempo. Tímido y humilde, originario de esta región y formado en teología en Alemania, el segundo monje comparte unas palabras con los peregrinos. La mayoría de los visitantes siguen llegando de aquí y de Suecia; desde hace seis o siete años, también vienen estudiantes de Europa para pasar aquí una estancia de seis meses.«Lo importante no somos nosotros, sino el santo a través de nosotros», afirma.La vida ascética es practicable y, sobre todo, creíble.

*

Este es el segundo de cuatro episodios que relatan la peregrinación organizada del 27 de abril al 4 de mayo de 2025 por la Asociación de Amigos de Oriente Próximo (AMO) en la Turquía siríaca.El próximo reportaje se publicará el martes 17 de junio