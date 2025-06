Floribert Bwana Chui, los testimonios de su familia y amigos

El domingo 15 de junio, el laico congoleño Floribert Bwana Chui, asesinado en 2007 a los 26 años por resistirse a la corrupción, será beatificado en la basílica romana de San Pablo Extramuros. La celebración estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Para todos sus seres queridos, Floribert deja el legado de una persona piadosa y recta.

Stanislas Kambashi, SJ – Ciudad del Vaticano

La Iglesia de la República Democrática del Congo celebra la beatificación, en Roma, el domingo 15 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, del joven laico congoleño Floribert Bwana Chui, definido como mártir de la honestidad y de la integridad moral, cuyo martirio fue reconocido por el Papa Francisco el pasado 25 de noviembre. En la beatificación de Floribert, que formó parte de la Comunidad de Sant'Egidio, participarán también varios Prelados congoleños, entre ellos el cardenal Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, y monseñor Willy Ngumbi, obispo de Goma, diócesis de origen del futuro beato. También la comunidad congoleña en Roma se prepara con alegría para este gran acontecimiento.

Es mejor morir que poner en peligro la vida de otros

Floribert Bwana Chui Bin Kositi fue secuestrado el 7 de julio de 2007, dos días después su cuerpo fue encontrado frente a la Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma), una institución educativa cristiana privada en la provincia de Kivu del Norte. Floribert, un joven comisario de la Oficina Congoleña de Control (OCC), el organismo nacional de control de aduanas y mercancías, era responsable de evaluar la conformidad de los productos que cruzaban la frontera oriental de la República Democrática del Congo. Su negativa a ceder ante la corrupción le costó la vida, pues decidió no permitir la entrada a su país de alimentos procedentes de Ruanda que no hubieran obtenido las autorizaciones necesarias para su comercialización y consumo. Según algunos testigos, "Bwana Chui prefirió morir antes que dejar pasar alimentos que podrían haber envenenado a un gran número de personas". Su honestidad e integridad moral le valieron el martirio.

La alegría de una madre, Gertrude Kamara Ntawiha

Gertrude Kamara Ntawiha, madre de Floribert, expresa su alegría y gratitud por la noticia que alivia el dolor en el que se encontraba sumida tras la trágica muerte de su hijo. «Floribert – testifica su madre – fue asesinado en nombre de su fe cristiana, por haber rechazado una propuesta de soborno destinada a facilitar la entrada de productos alimenticios que podrían poner en peligro la salud pública en territorio congoleño. Él se decidió claramente por Dios hasta el final y eligió morir para vivir en Cristo. La Madre Gertrude pide a los jóvenes que sigan el ejemplo de Floribert, que no se dejen corromper y que sigan los valores del Evangelio. Hace un llamamiento a las autoridades congoleñas por la paz, especialmente en la región oriental de la República Democrática del Congo, donde Floribert fue asesinado y donde la población lleva más de tres décadas viviendo una dura prueba, bajo la amenaza de grupos armados y la agresión de algunos países vecinos.

El hermano: La muerte de Floribert no fue en vano

Por su honestidad y su integridad moral, Floribert Bwana Chui es un modelo no sólo para los jóvenes de la República Democrática del Congo, sino también para los del mundo entero, subraya Trésor, hermano menor del futuro beato. «Para mí su lucha no fue en vano, mantuvo su libertad. «Este es un ejemplo para nosotros, cristianos, católicos, jóvenes de todo el mundo, y en particular para los del Congo, donde la corrupción aún debe combatirse», declara el joven congoleño, según quien la beatificación de su hermano debe llamar la atención mundial sobre esta triste realidad que se está convirtiendo en un modus operandi para obtener ganancias desproporcionadas. El ejemplo de Floribert puede ayudarnos a «ser más justos y coherentes, porque el dinero o los bienes de este mundo no siempre pueden prevalecer», enfatiza Trésor.

Gertrude Kamara Ntawiha, madre de Floribert Bwana Chui

Oremos para que “el flagelo de la corrupción llegue a su fin”

Trésor recuerda a su hermano mayor como una persona ejemplar. «Tenía su propia manera de vivir la vida cristiana, vivía en el temor de Dios». Floribert estuvo involucrado en varios grupos y movimientos eclesiales, fue monaguillo en la catedral de San José en Goma, formó parte del coro latino de la parroquia Saint-Esprit. «Fortaleció aún más su fe compartiendo el Evangelio en la Comunidad de Sant’Egidio, donde fue amigo y hermano junto a los más necesitados, incluidos los niños de la calle». Si Trésor tuviera un mensaje que dirigir a Floribert, le pediría «que interceda ante el Creador por el Congo y por el mundo entero, para que cese este flagelo de la corrupción, este mal corrosivo, y podamos caminar en la justicia». «Floribert – añade su hermano – supo conservar su libertad y así vivió su vida cristiana de manera coherente». Haciendo eco de las palabras del Papa Francisco, Trésor subraya que Floribert habría podido ganar mucho dinero cediendo a las tentaciones, pero en cambio, explica, «eligió ser honesto, decir no a la inmundicia de la corrupción moral. “Las palabras del Papa Francisco deberían inspirar también a nuestros políticos en sus vidas”.

Floribert Bwana Chui, un joven funcionario dedicado

Désiré Pengele, funcionario del Departamento de Comisaría de Daños de la Oficina Congoleña de Control (OCC), acompañó a Floribert Bwana Chui en sus primeros pasos en esta organización, en Kinshasa. En ese momento, los nuevos jóvenes reclutas del OCC asignados a este departamento le fueron confiados para que los orientara en su viaje de integración. «Entre la nueva ola de jóvenes licenciados que llegaron entre 2006 y 2007 estaba también el jovencísimo Floribert». Cerca de su oficina en Gombe, comuna de la capital congoleña, se encuentra la parroquia de Sainte-Anne, donde se celebran dos misas cada mañana: la primera para los feligreses y la segunda, «de 7:00 a 7:30, para los cristianos que salen temprano de casa para ir a Gombe a trabajar, pero que aprovechan para rezar antes de ir», testifica Désiré. «Ahí empezábamos el día con Floribert y caminábamos hasta la oficina».

Trésor, hermano de Floribert

Una “amistad espiritual”, más allá de las relaciones laborales

Así nació una “amistad espiritual” que iba más allá de una simple relación laboral. «Floribert siempre llevaba libros consigo y leía mucho, era discreto y aprendía mucho». Continuó así incluso cuando regresó a Goma, tras un traslado por motivos personales. El fin de semana anterior a su muerte, Désiré contó que tuvo un sueño, «la noche del domingo al lunes», en el que «Floribert me dijo tres veces: ‘Pengele, resiste’». Al no entender nada, el exsupervisor intentó llamarlo a su número de teléfono el lunes por la mañana temprano, «pensando que podría necesitar un documento laboral, como hacía de vez en cuando». Pero, por desgracia, el teléfono no sonó. Al llegar a la oficina, Désiré, mientras conversaba sobre su sueño con un compañero, se enteró de que Floribert había sido secuestrado en Goma durante el fin de semana y no se encontraba por ningún lado. "Y aproximadamente una hora después, el mismo compañero vino a mí llorando y me dijo que habían encontrado a Floribert muerto en Goma".

El jefe del departamento viajó solo a la capital de Kivu del Norte para asistir al funeral. Los demás compañeros celebraron una Misa. «Creo que lo vi dos veces en mis sueños. Y finalmente, para mi gran alegría, supe que el Santo Padre Francisco lo había elevado al rango de Siervo de Dios y que posteriormente sería beatificado. «Siempre he hablado de Floribert, con la esperanza — concluye — de que rece por nuestro país, por nuestros jóvenes y por nuestra empresa, la Oficina Congoleña de Control».