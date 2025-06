En Perú, el Cardenal Castillo: Los cristianos compartimos el amor y la paz

Durante la Solemnidad del Corpus Christi en Lima, el Cardenal Carlos Castillo hizo un llamado a la solidaridad, reafirmando que la verdadera misión de los cristianos es compartir amor y paz en medio de un mundo en guerra, alejándose de la violencia y el cálculo económico.

Sor Elaine Castro Matheuz - Ciudad del Vaticano

En la Plaza Mayor de Lima, con la participación de comunidades parroquiales, obispos, clero, hermandades, agentes pastorales y colegios, la Iglesia de Lima se congregó en una gran celebración en honor a Jesús Eucaristía. La Solemnidad del Corpus Christi, bajo el lema “Caminando con Jesús, somos peregrinos de esperanza”, sirvió también para reflexionar sobre el papel que los cristianos deben jugar en una sociedad marcada por conflictos y desigualdades.

Durante su homilía, el Cardenal Carlos Castillo hizo un llamado a la acción: “Los cristianos no repartimos balas, no repartimos bombas, no repartimos males por el mundo. Los cristianos estamos para compartir el amor y la paz”.

El arzobispo de Lima explicó que, en el Evangelio de Lucas 9, 11-17, Jesús invita a sus discípulos a salir de las apariencias negativas, como el pesimismo y la lógica del dinero que genera guerras y destrucción. “Mientras que los seres humanos tenemos una tendencia al cálculo económico, el Señor viene a recordarnos que ‘es posible una vía distinta al cálculo’ si optamos por la solidaridad generosa que germina esperanza”, afirmó.

Un llamado a superar la escasez y la ambición

El Cardenal Castillo reflexionó acerca del milagro de la multiplicación de los panes y peces, explicando que Jesús ayudaba a sus discípulos a salir de dos errores: la desesperanza ante la escasez y la lógica del dinero que “destruye a las personas y las mata”. “Hoy no solo tenemos la misión de compartir el pan, sino de superar las ambiciones del dinero, que muchas veces dentro de la misma Iglesia preocupa más que el servicio”, puntualizó.

El prelado exhortó a todos a dejar atrás el egoísmo y las acciones que fomentan la guerra y la violencia. “¿Y a qué lleva el dinero a menudo? A la guerra y a las armas”, enfatizó, recordando que la verdadera misión cristiana es construir un mundo en paz y amor.

Solemnidad del Corpus Christi, bajo el lema “Caminando con Jesús, somos peregrinos de esperanza” (Arzobispado Peru)

La invitación a ser sembradores de amor y esperanza en la tierra

Asimismo, el arzobispo de Lima hizo un llamado a vivir los valores de la fe en la cotidianidad: “El Señor quiere que bebamos del amor de Dios, que fue traído a la tierra por Jesús. Todos podemos hacer una partecita del cielo en nuestro día a día, a través del compartir y el servicio”, señaló, haciendo referencia a las palabras de Santa Rosa de Lima.

Como parte de las actividades, las comunidades reunidas en la celebración, como Cáritas Lima y la Vicaría de la Juventud, recibieron víveres no perecibles, que serán destinadas a ollas comunes y comedores parroquiales de la ciudad, en un acto concreto de solidaridad en línea con el mensaje del Evangelio.

El cierre de la ceremonia contó con la procesión del Corpus Christi, acompañada por el Cardenal Pedro Barreto y los obispos auxiliares de Lima. En sus palabras finales, el Cardenal Castillo dejó en claro: “Los cristianos estamos llamados a compartir amor y paz, no destrucción y violencia. Esta es nuestra tarea en el mundo”.