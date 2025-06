El padre Francesco Patton y sus nueve años como custodio de Tierra Santa

Con el nombramiento del padre Ielpo concluyó la misión del Fraile Menor en Oriente Medio. “Para quedarse aquí hay que amar esta tierra, ser resiliente y entender que pertenecer a esta tierra no es una maldición sino una vocación”.

Roberto Cetera – Noticias del Vaticano

Con el nombramiento del padre Francesco Ielpo como nuevo Custodio de Tierra Santa, finalizó este 24 de junio, la larga misión del padre Francesco Patton. Al final de su mandato, Patton quiso recordar estos nueve intensos años con los medios de comunicación vaticanos.

El Padre Francisco, después de nueve años, deja la guía de la Custodia de Tierra Santa. Siente mucha pena por los 350 frailes que sostuvo, guio y aconsejó. ¿Cuáles son sus sentimientos?

Soy un fraile menor y por eso creo que es importante que el servicio de la autoridad se viva consciente de que es limitado y que es bueno volver a vivir como fraile “simple”. San Francisco decía a los frailes que cuando alguien cesa en el servicio de la autoridad debe alegrarse porque el valor de la persona no depende del puesto. Permítanme citar la Admonición XIX completa, pues es un texto con el que me identifico plenamente: «Bienaventurado el siervo que no se considera mejor, cuando es engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es considerado vil, simple y despreciable, porque tanto vale un hombre ante Dios, tanto vale y nada más. ¡Ay del religioso que es enaltecido por otros y por su propia voluntad no quiere descender! Y bienaventurado el siervo que no es enaltecido por su propia voluntad, sino que siempre desea estar bajo los pies de los demás».

En nuestros encuentros anteriores usted me repetía a menudo: «En Oriente Medio nada es lo que parece». ¿Nos puedes contar qué ha descubierto que es verdad a lo largo de los años y qué ha permanecido oculto?

Haber vivido en Oriente Medio durante los últimos nueve años no me ha convertido en un experto en la región. Es cierto que aquí "nada es lo que parece", para citar a Heráclito, en el sentido de que por ejemplo a nivel político quienes parecen enemigos luego se descubre que hacen negocios juntos bajo la mesa, y quienes parecen aliados luego se odian. Pero lo que me llamó la atención de Oriente Medio es algo más, mucho más positivo, y es la cultura de las relaciones y la acogida. A lo largo de los años he llegado a la conclusión de que todos los pueblos que viven alrededor del Mediterráneo, independientemente de la lengua y la religión, tienen dos cosas en común: la primera es la importancia que dan a las relaciones interpersonales, que es mucho mayor que la que se da a las normas y procedimientos (como sucede con las culturas europeas no mediterráneas que tienden a absolutizar las normas y procedimientos y quizás por ello no entienden o tienen dificultades para entender esta parte del mundo); la segunda es que dan importancia al comer juntos, que nunca es sólo una función biológica de supervivencia, sino también social, que se manifiesta sobre todo en la acogida. Debo decir que los años en Tierra Santa me quitaron mucho de mi ADN nórdico y me hicieron adoptar una mentalidad más mediterránea. Además, encuentro estos dos elementos en Jesús y en los Evangelios: las relaciones, que son más importantes que las reglas, y el sentarse a la mesa, que en realidad se convierte en dejarse acoger en la mesa de Dios y acoger a Dios en la propia mesa.

Jordania, Chipre, Siria, Líbano, Rodas, Egipto, Israel y Palestina. Éstos son los territorios donde está presente la Custodia. ¿Quiere expresar un recuerdo para cada uno de estos países y los frailes que allí viven?

Para mí, Jordania significa sobre todo el Monte Nebo, el lugar desde el que Moisés ve la Tierra Prometida y luego muere. Para mí significa el lugar donde podemos mirar la Tierra con desapego y los Cielos de cerca. Para mí, Chipre significa los dos días que pasé con el Papa Francisco en nuestro convento de la Santa Cruz en Nicosia, rodeado de alambre de púas y parte de una Iglesia multiétnica y multicultural que expresa el rostro pentecostal del catolicismo; significa también San Bernabé, para mí la figura más bella de discípulo narrada en los Hechos de los Apóstoles. Siria, o mejor dicho mi primer impacto con la guerra, en agosto de 2016, y por eso admirando la dedicación a la misión de “mis” frailes que permanecieron cerca del pueblo, sin huir y sin preocuparse de sí mismos, durante los largos años del conflicto: pastores, no mercenarios. Líbano significa un pueblo de gran cultura y dignidad donde los Hermanos Menores han sabido dialogar con todos, con cristianos de no sé cuántas denominaciones, con musulmanes chiítas en el sur y con sunitas en el norte y con otras minorías, poniéndose al servicio de todos en estos años de guerras, crisis económicas e inestabilidad política. Rodas es un faro de acogida y de diálogo, una puerta abierta a todos y sobre todo una palabra amable que reconoce la dignidad de cada persona, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo: esto gracias a un fraile inglés muy mediterráneo llamado John Luke. Egipto me recuerda la hermosa experiencia de diálogo que tuvimos con el centro cultural musulmán sunita más importante, Al Azhar, en 2019 con motivo del octavo centenario del encuentro entre San Francisco de Asís y el Sultán en Damieta. No puedo separar Israel y Palestina: son esa porción del mundo donde se concentran casi todos los lugares santos que custodiamos y que me permite reconocer la profundidad de las raíces de los cristianos locales que tienen el ADN de todos esos pueblos de los que nos habla el Nuevo Testamento: judíos, samaritanos, griegos y paganos de la Decápolis, romanos que llegaron allí con las cohortes, libaneses y sirios que frecuentaban la Galilea de los gentiles para escuchar a Jesús y encontrarse con él. Israel y Palestina es la tierra de Jesús, José, María y los apóstoles y cada piedra, cada paisaje, cada olor, me recuerda el Evangelio y me permite tener una experiencia tridimensional del Evangelio. Es la tierra donde durante nueve años pude celebrar las páginas del Evangelio, diciendo cada vez hic, es decir, aquí: el Verbo se hizo carne, nació, predicó, sanó, murió y resucitó.

Entre el Covid primero y la guerra después, los años de su mandato fueron particularmente tormentosos y ciertamente difíciles. ¿Qué Custodia de Tierra Santa deja atrás?

Más allá de la guerra y del Covid, creo que en estos nueve años la Custodia ha crecido en su multiculturalidad, expandiéndose significativamente a Asia y África y convirtiéndose así a su vez en una excelente carta de presentación del catolicismo: somos frailes de casi sesenta nacionalidades diferentes y de todos los continentes. Lo que quizá más me alegra es la expansión cada vez más católica de la Custodia. Sin embargo, no tengo intención de abandonar la Custodia y, si la dejara por fuerza mayor, creo que siempre permanecerá dentro de mí.

Mantener a más de trescientos frailes, sostener cincuenta santuarios, gestionar diecisiete escuelas, un instituto teológico y una facultad bíblica, ayudar a las parroquias franciscanas, promover numerosas iniciativas caritativas y culturales: ¿cómo se mantiene la Custodia de Tierra Santa?

La Custodia se sostiene gracias al trabajo de los frailes, a la Colecta del Viernes Santo, a la generosidad de los peregrinos que visitan (en tiempo de paz) los santuarios, a la generosidad de los bienhechores que nos ayudan porque han comprendido el valor de nuestra misión, tanto en el ámbito específicamente religioso como en el social, por ejemplo, a través de las escuelas de Tierra Santa.

¿Cómo funciona la Colecta de Tierra Santa?

Cada año, en todas las iglesias católicas del mundo, el Viernes Santo se organiza una colecta querida por el Papa y en apoyo a Tierra Santa, especialmente a través de la Custodia. Las ofrendas se envían luego a los comisarios de Tierra Santa o a las nunciaturas y desde allí a la Custodia o al Dicasterio para las Iglesias Orientales. El 65 por ciento lo gestiona la Custodia y el 35 por ciento directamente el Dicasterio. Quien quiera comprender el significado de la Custodia puede leer la exhortación apostólica Nobis in animo del Papa Pablo VI o el reciente estudio histórico-jurídico que publicamos con nuestras Edizioni di Terra Santa, “La Collecta pro Terra Sancta”. Análisis histórico-crítico desde la fundación de la Provincia de Ultramar hasta nuestros días, a cargo del Hermano Eduardo y del Hermano Silvio.

¿Cómo ha sido su experiencia personal de las relaciones interreligiosas a lo largo de los años? ¿Tenía contacto regular, más allá de sus deberes institucionales, con judíos y musulmanes?

He tenido relaciones personales mayoritariamente significativas. Pienso, por ejemplo, en la relación con Osama Hamdan, musulmán, artífice de confianza de la Custodia, fallecido prematuramente: era un hombre dotado de gran sensibilidad y espiritualidad que, como musulmán, amó mucho a Jesús, demostrando así que puede haber armonía, colaboración y amistad fraterna entre cristianos y musulmanes. Por el lado judío, quisiera recordar a uno de nuestros colaboradores de comunicación, Amir, con quien hubo un camino no sólo de colaboración sino de amistad fraterna y, en algunos momentos difíciles, de estímulo para no perder la esperanza ante la experiencia del mal.

¿Y cómo han sido sus relaciones, siempre a nivel personal, con los representantes de otras confesiones cristianas?

Yo diría que muy buena, aunque ciertamente la relación más significativa fue con el Patriarca Griego Ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, quien me enseñó mucho desde muchos puntos de vista y quien muchas veces me animó y también me facilitó en mi servicio como Custodio. Es un Obispo que cree firmemente en el diálogo y —para usar sus propias expresiones— sabe que todos debemos trabajar para que llegue el día en que podamos levantar juntos el cáliz en la celebración Eucarística en el lugar más sagrado de la cristiandad, es decir, el Santo Sepulcro.

Su mandato coincidió en gran medida con el pontificado del Papa Francisco, quien le dedicó un hermoso prefacio al libro que narra su experiencia como Custodia de Tierra Santa. ¿Qué recuerdo de Francisco lleva en el corazón?

El recuerdo más bello son los días que pasé con él en Chipre en diciembre de 2021. Recuerdo la sencillez, humildad y humanidad con la que aceptó mi petición de grabar un mensaje para los jóvenes de Tierra Santa con su teléfono inteligente. Y en aquella ocasión nos ofreció un mensaje de esperanza, una invitación a levantar la cabeza y creer que en esta Tierra Santa no sólo tenemos un pasado que recordar sino también un futuro que construir.

Como experiencia humana y personal, ¿qué se lleva de estos nueve años?

Creo que me he vuelto un poco más paciente como ser humano, aprendiendo de los cristianos locales que para quedarse aquí hay que amar esta tierra, ser resiliente y entender que pertenecer a esta tierra no es una maldición sino una vocación.

¿Qué cree que hará ahora? ¿Se quedará en Tierra Santa? ¿Vuelve a Italia? ¿O se va a embarcar en una nueva misión?

Mi deseo es permanecer en Tierra Santa, sin funciones de gobierno, al servicio de los frailes, de los cristianos locales y de los peregrinos.