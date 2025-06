El 15 de junio será beatificado el mártir Floribert Bwana Chui

El próximo domingo, en San Pablo Extramuros, será elevado al honor de los altares el joven de la Comunidad de San Egidio asesinado en el 2007 por negarse a pasar, a cambio de dinero, cargas de alimentos en mal estado que habrían puesto en peligro la vida de los pobres. Presidirá la ceremonia el cardenal Semeraro, ante la presencia del cardenal Ambongo y otros representantes de la Iglesia congoleña

Vatican News

La Comunidad de San Egidio anuncia con alegría que la beatificación del Siervo de Dios Floribert Bwana Chui tendrá lugar el próximo 15 de junio a las 17.30 horas en la Basílica de San Pablo Extramuros, presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Asistirán a la celebración miembros de la diócesis de Goma, empezando por su obispo Willy Ngumbi, y otros representantes de la Iglesia congoleña, entre ellos el cardenal de Kinshasa Fridolin Ambongo.

Floribert en la “Escuela de la Paz” de la Comunidad de San Egidio

Testimonio de fe

San Egidio da gracias por el testimonio de fe y santidad de este joven, que ha compartido la vida de la Comunidad en el amor a los pobres y en la protección de los más pequeños. Floribert, aduanero en la frontera con Ruanda, activo desde que era estudiante universitario en la Escuela de la Paz de San Egidio en Goma, se negó a dejar pasar, a cambio de dinero, cargas de alimentos en mal estado que habrían puesto en peligro la vida de los más pobres. Por ello, en julio del 2007, fue torturado y asesinado con sólo veintiséis años.

Su martirio “por odio contra la fe” fue reconocido el pasado mes de noviembre por el Papa Francisco, abriendo el camino para su beatificación, ya que está vinculado a la corrupción y al culto al dinero a cualquier precio, que contamina el futuro y las esperanzas de África. Su resistencia al mal es un signo de esperanza y resurrección para la martirizada región de Kivu, asolada desde hace años por una dolorosa guerra civil, que se ha agravado en los últimos meses, pero también para todos los jóvenes del continente, que constituyen la inmensa mayoría de su población.

Las palabras del Papa Francisco

Con estas palabras, el Papa Francisco lo recordó, el 2 de febrero del 2023, en el Estadio de los Mártires de Kinshasa, durante su visita a la República Democrática del Congo:

«Un joven como tú, Floribert Bwana Chui, de sólo veintiséis años, fue asesinado en Goma por impedir el paso de alimentos en mal estado, que habrían perjudicado la salud de la gente. Podía haberlo dejado pasar, no se habrían enterado y él habría salido ganando. Pero como cristiano, rezó, pensó en los demás y optó por ser honesto, diciendo no a la inmundicia de la corrupción. Esto es mantener las manos limpias, mientras las manos que trafican con dinero se ensucian con sangre. Si alguien te tiende un sobre, te promete favores y riquezas, no caigas en la trampa, no te dejes engañar, no te dejes engullir por el pantano del mal'.

“No te dejes vencer por el mal, no creas en las oscuras tramas del dinero, que te hunden en la noche. Ser honrado es brillar de día, es difundir la luz de Dios, es vivir la dicha de la justicia: ¡vence el mal con el bien!”

La Biblia conservada en el “Memoriales de los Nuevos Mártires” en la Basílica de San Bartolomé en la Isla (www.ciroattanasiophoto.com)