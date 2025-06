El Arzobispo de San Salvador: Oremos por los migrantes perseguidos

Monseñor José Luis Escobar Alas, hizo un llamado a la feligresía salvadoreña para unirse en una semana de oración dedicada a los migrantes que sufren acoso y persecución en Estados Unidos. Durante su intervención, el prelado subrayó con firmeza que "la migración es un derecho legítimo, no es ningún crimen ni ningún delito".

Vatican News

En un mensaje hecho público en las redes de la Arquidiócesis de San Salvador, Mons. Escobar pidió la intercesión de la Santísima Virgen para consolar a los migrantes y protegerlos ante las injusticias que enfrentan. Expresó su preocupación por las acusaciones injustas hacia quienes no han cometido delitos, insistiendo en que migrar no debe ser criminalizado. "La migración es un derecho humano, universal, y no puede ser tratada como un crimen", enfatizó.

Protestas contra medidas del gobierno contra los migrantes (2025 Getty Images)

Una oración para los que deciden el futuro de los migrantes

El arzobispo también instó en su mensaje a orar por aquellos que toman decisiones políticas, para que sus acciones y leyes sean justas y humanas, especialmente en un país como Estados Unidos, que históricamente ha sido construido por migrantes, “es un país de migrantes”. Y agregó:

“La presencia de todos es favorable para todos, cuando hay armonía y justicia”

Finalmente, Monseñor Escobar destacó la importancia del trabajo de los migrantes y pidió a Dios que ponga su mano para resolver esta crisis a favor de quienes sufren. “El trabajo de los unos ayuda a los otros”, afirmó, al tiempo que reiteró su invitación a una semana de oración continua por los hermanos migrantes y sus familias.