Ucrania: los medios católicos, una luz en la oscuridad de la guerra

El Centro Católico de Medios de Comunicación de Kiev apoya con información a los fieles que viven momentos dramáticos a través de un sitio web, un canal de televisión y una revista mensual para niños. El director, padre Oleksandr Zelinsky, visita los medios de comunicación del Vaticano: somos interesantes y modernos sin olvidar que somos portadores de valores verdaderamente preciosos

Svitlana Dukhovych – Ciudad del Vaticano

La noticia de la muerte del Papa Francisco y la posterior elección de León XIV interrumpió la dramática realidad cubierta diariamente por los medios de comunicación ucranianos, que, durante tres años, se habían ocupado de documentar la guerra y los ataques rusos. El pueblo ucraniano, a pesar de la tragedia de su vida cotidiana, se ha mantenido informado sobre la vida de la Iglesia de Roma, también gracias al trabajo del Centro de Medios Católicos de la Conferencia de Obispos Católicos Romanos en Ucrania.

Los desafíos que plantea la guerra

Recientemente, durante la peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar, representantes de la estructura visitaron la redacción ucraniana de los medios de comunicación del Vaticano. El director, el padre Oleksandr Zelinsky, y el padre Serhiy Zakharchenko, que trabaja para Eternal Word Television (EWTN), hablaron sobre los desafíos que plantea la guerra y cómo están tratando de fomentar la esperanza en los corazones de las personas durante este momento difícil. La actividad del Centro Católico de Medios, con sede en Kiev, se divide en tres áreas: el sitio web oficial de la Iglesia Católica Romana en Ucrania; la revista infantil mensual “Vodohray” y la filial ucraniana de la Red de Televisión Palabra Eterna, EWTN. Tres realidades que emplean habitualmente a una decena de personas y varios colaboradores, implicados en proyectos específicos.

Miembros del Centro Católico de Medios de Comunicación de Kyiv

La Iglesia presente en los medios de comunicación

Los medios de comunicación católicos en Ucrania son un fenómeno bastante nuevo, ya que la Iglesia misma pudo desarrollarse plenamente solo después de la independencia en 1991. Pero los católicos ucranianos, y no solo ellos, se están volviendo cada vez más activos en el uso y la creación de recursos mediáticos que ofrecen contenido tanto informativo como evangélico. “La presencia de la Iglesia Católica en los medios de comunicación es fundamental en el mundo moderno”, explica el padre Zelinsky, “y también estamos presentes en las redes sociales. Visitamos varias parroquias, sobre las que producimos documentales, así como órdenes y congregaciones religiosas. Hace unos meses, también iniciamos un proyecto para crear programas para jóvenes y con jóvenes”.

No al sensacionalismo y a las primicias

El padre Oleksandr señala que se hace todo lo posible para evitar “la tentación” a la que a menudo sucumben los medios de comunicación modernos, es decir, atraer la atención del público mediante el sensacionalismo y las primicias. «La gente», explica, «se deja llevar por la moda y la busca, pero no siempre aporta valor. Por lo tanto, por un lado, debemos ser interesantes y modernos, pero al mismo tiempo, debemos recordar que aportamos valores que quizá no siempre sean populares ni sensacionales, pero que son realmente valiosos».

A la izquierda el padre Serhiy Zakharchenko, a la derecha el padre Oleksandr Zelinsky

Las cicatrices de la guerra

El padre Serhiy Zakharchenko y el padre Oleksandr pertenecen a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, la congregación que dirige la versión ucraniana de EWTN desde su lanzamiento hace 13 años. El padre Serhiy fue uno de los primeros en trabajar para EWTN Ucrania . La guerra también le está dejando cicatrices profundas. Apagones, bombardeos, noticias del frente, noticias tristes sobre familiares y amigos: son momentos muy difíciles. Me he acostumbrado un poco y, de alguna manera, encuentro la fuerza para seguir adelante. La oración en común con mis hermanos me ayuda. Aquí en Kiev no hay mucha tranquilidad; a menudo, por la noche, se oyen explosiones y se ve luz por las ventanas porque el sistema de defensa aérea ucraniano entra en acción contra los drones y misiles rusos. Vivimos en esta realidad día y noche.

Apoyo de los lectores

La gratitud de los lectores y espectadores también ayuda a los sacerdotes y empleados del Centro Católico de Medios y de EWTN a superar estos tiempos difíciles. “Están muy contentos de ver en persona a quienes han visto en la televisión”, dice el padre Serhiy. Cuando hablo con ellos, entiendo que todos tienen hijos, hermanos o hermanas en la guerra y que todos vivimos lo mismo. Al mismo tiempo, es inspirador que no abandonen su fe, que no abandonen a Dios, y que los domingos vayan a la iglesia a rezar. Para el director del Centro Católico de Medios , no es fácil organizar actividades en tiempos tan inciertos. Al comienzo de la guerra, algunos empleados se vieron obligados a irse al extranjero y otros no regresaron. El trabajo tardó unos meses en volver a un ritmo más o menos normal, pero claro que hay dificultades, como la marcha de algunos empleados al frente o el repentino sonido de la sirena antiaérea. Pero también hemos aprendido a reaccionar ante estas situaciones.

Gente de esperanza

A pesar de todo, saben que están llamados a ser “personas de esperanza”, incluso ante las peores situaciones, “porque para nosotros los cristianos es muy importante serlo y creer que todo está en manos de Dios, creer que Él nos acompaña, que seguirá haciéndolo durante toda nuestra vida y que es capaz de transformar incluso el mayor mal o tragedia en algo bueno”.