Romanelli: La esperanza se desvanece en Gaza. La gente se siente abandonada

El párroco de la Sagrada Familia de Gaza denuncia la falta total de ayuda que no llega a la Franja desde hace tres meses, bloqueada por el ejército israelí. La pequeña comunidad cristiana refugiada en la parroquia continúa resistiendo y orando. “Agradecemos al Papa León XIV sus palabras y nos sentimos cercanos a él”.

Roberto Cetera – Ciudad del Vaticano

«Más que la falta de alimentos, de agua potable, de medicinas, más que el peligro para nuestra seguridad, me preocupa que no se pierda la esperanza. La esperanza de que esta maldita guerra termine, de que regrese la paz, de que podamos permanecer en esta tierra y reconstruir los hogares destruidos, de que nuestra pequeña y resiliente comunidad cristiana pueda seguir siendo testigo del Resucitado. El tono con el que el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, responde a nuestra llamada telefónica es más emotivo que nunca.

«La esperanza se desvanece, porque aquí la gente se siente considerada y tratada como objetos, no como sujetos con derechos. Objetos que se pueden mover a voluntad. La gran mayoría de los habitantes de Gaza son civiles, que no forman parte del conflicto armado. “Nuestra comunidad debe resistir porque un signo de la presencia cristiana debe permanecer en Gaza», añadió.

Padre Gabriel, ¿cuál es la situación particular de la comunidad cristiana que se encuentra refugiada en el recinto parroquial desde hace casi 20 meses?

Gracias a la ayuda que llega de la Iglesia y de muchos amigos de todo el mundo, hasta ahora hemos logrado ayudar no sólo a los nuestros, sino a decenas de miles de familias que, independientemente de su religión o zona de origen, buscan ayuda a través de nosotros. Pero ahora, desde hace casi tres meses, no recibimos nada del exterior de la Franja: toda ayuda, ya sea comida, agua o medicinas, está bloqueada a la entrada por el ejército israelí. Pero habíamos almacenado muchas de estas cosas y racionándolas logramos sobrevivir, sólo que ahora ya no podemos ayudar fuera de nuestra comunidad. Aún nos queda algo de harina para hacer pan, pero tenemos que tamizarla varias veces porque está llena de gusanos, y siempre debemos purificar el agua para evitar enfermedades. Encontramos verduras de algunos agricultores o en algunos puestos improvisados, pero son muy caras. Una sola cebolla cuesta en media 10 euros; los tomates son un poco más baratos: un kilo cuesta más de 15 euros. Ahora debemos administrar con mucha prudencia los suministros que nos quedan para nuestros casi 500 refugiados, incluidos aproximadamente 50 niños acogidos por las religiosas de la Madre Teresa. No podemos encontrar pañales en toda la Franja, aunque son absolutamente necesarios para los más pequeños y los mayores; cuando estaban disponibles costaban no menos de 3 euros cada uno. La situación de los medicamentos también es desesperada, porque también nos hemos quedado sin suministros. Y esto es especialmente grave para los enfermos crónicos, enfermos cardíacos, hipertensos, diabéticos, que ya no tienen cura. A dondequiera que mires, ves necesidad. Pero, sobre todo, nadie puede saber hoy qué será de la vida de 2 millones 300 mil habitantes. Y es esta incertidumbre la que genera la pérdida de la esperanza. Se sienten abandonados por todos, sienten que sólo a Dios le importa su destino”.

¿Escuchan explosiones cerca de ustedes?

Sí, a menudo. Esta mañana (ayer, ed.) todavía pocos, porque parece que se concentran más al norte. Pero siempre los escuchamos y a menudo llegan astillas, incluso grandes. Hay una situación surrealista de “hábito”. Mientras hablamos, los niños están jugando afuera, en el oratorio; si escuchaban explosiones, incluso cerca, seguían jugando. Porque el peligro está confiado al destino. Cuando pasan los cazabombarderos israelíes, la gente busca refugio en sus casas, espera unos minutos a que caiga algo de metralla y luego vuelve a salir y continúa con su vida normal. El horror se ha convertido en hábito. “Lo mismo en la iglesia: estamos todos orando juntos, de repente caen astillas en el techo o las ventanas se abren de repente por el movimiento del aire, pero seguimos orando, lo que en esta costumbre nos da más seguridad que huir”.

Desde hace muchos meses se han sentido confortados por la llamada telefónica cotidiana, cada tarde, del Papa Francisco. Ahora está el Papa León XIV. ¿Qué esperan del nuevo Pontífice?

La llamada de Francisco a las 20h00 fue apodada por nosotros “la hora del Papa”. Seguimos tocando las campanas con el Ave María todas las tardes a las 20.00 horas para recordar aquellas llamadas, y hay quienes, oyendo las campanas, siguen gritando “Buenas noches Santo Padre”, porque su presencia permanece entre nosotros. Lo que el Papa Francisco ha hecho por nosotros es absolutamente extraordinario y no tiene precedentes en la historia. Ahora bien, con el Papa León XIV sentimos inmediatamente un estímulo para resistir cuando —habíamos puesto la pantalla en la iglesia y afortunadamente esa noche había electricidad e Internet— él empezó su servicio con sus primeras palabras de invocación por la paz. Estábamos todos juntos, católicos y ortodoxos, y también muchos amigos musulmanes, felices de escuchar al nuevo Papa pedir la paz. Para Gaza y para el mundo.

Padre Gabriel, ¿quiere aprovechar esta entrevista para enviar un mensaje al Papa León?

Definitivamente quiero decirle que estamos muy agradecidos por sus palabras de paz y que toda la comunidad está orando por él. Y no sólo nosotros, sino también los católicos, ortodoxos y musulmanes sabemos que tienen un padre. La cercanía del Papa Francisco era la cercanía de toda la Iglesia. Y seguimos escuchándolo con el Papa León. ¿Quién es el sucesor de Pedro, padre de la Iglesia y padre de todos? De todos.