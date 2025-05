Libertad llena de respeto. Encuentros con el Papa Francisco

De esta manera experimenté la paternidad del Vicario de Cristo, el Arzobispo Andrés Gabriel Ferrada Moreira, Secretario del Dicasterio para el Clero en una conversación con los medios de comunicación del Vaticano, recordó los diálogos personales con Francisco.

Marek Weresa - Ciudad del Vaticano

"Tuve la gracia de encontrarme personalmente con el Papa por última vez tras su regreso a la Casa Santa Marta. Fue una alegría verle más en forma y oírle decir: «Andrés, tienes mucho trabajo». Yo le respondí: 'Santo Padre, no tanto como usted'. Me abrió sus ojos vivaces y enseguida pasó a algunas preguntas sobre mi ministerio en el Dicasterio que le interesaban vivamente. Me dejó dándome las gracias por rezar y añadiendo, como siempre: «No dejes de rezar»", recordó Mons. Ferrada.

Unas palabras y una sonrisa

Conoció por primera vez al Papa Francisco durante un consistorio en 2001, cuando el futuro Papa, entonces arzobispo de Buenos Aires, recibió la dignidad de cardenal. El padre Ferrada estudiaba entonces en Roma. Recordó que lo que le llamó la atención de la figura del Card. Bergoglio, era el hecho de que, en comparación con otros cardenales que recibían largas colas de invitados para las visitas de cortesía, él iba acompañado de muy poca gente. En aquel momento, Argentina atravesaba una crisis económica y social muy grave. "Recuerdo su discreta amabilidad: unas palabras y una sonrisa", añadió el arzobispo Ferrada, que le saludó brevemente.

Aperecida

Gracias a uno de los sacerdotes que colaboraron con el Card. Bergoglio en la redacción del Documento de Aparecida (documento cumbre de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aperecida, Brasil) en 2007, había comenzado a admirar su labor episcopal, especialmente por su capacidad de síntesis entre tradición eclesial y apertura a lo nuevo; entre praxis e ideas; la unión entre piedad popular y promoción humana. "Creo que en el Documento de Aparecida se pueden encontrar, sin duda, algunas huellas de la idea y de la práctica eclesial que él promovió en su ministerio episcopal en Buenos Aires", subrayó el arzobispo Ferrada.

La paz que dura hasta hoy

En febrero de 2018, el padre Ferrada comenzó a trabajar en el Dicasterio para el Clero. Este trabajo le permitió contactar directamente con el Papa Francisco, pero de forma muy discreta. La gran sorpresa llegó el 4 de agosto de 2021, cuando durante una visita al piso pontificio (la primera, por cierto) recibió la propuesta de asumir la secretaría del Dicasterio. A ello se unió la ordenación episcopal. "Fue una conversación entre padre e hijo. Pude contarle mis preocupaciones, que me salían del corazón. Pude contarle mi vida, sus luces y sus sombras durante unas dos horas", recuerda el prelado, que añade: "Al final me miró y me dijo: «Todo esto no te impide ser obispo». Inmediatamente después, le dije que aceptaba con un espíritu de paz que continúa hasta hoy".

Paternidad del Vicario de Cristo

El sacerdote chileno confesó que recordaba sobre todo los largos encuentros posteriores y las conversaciones de dos horas con el Papa, durante las cuales el tema principal no era el trabajo, sino la orientación de su vida y de su ministerio. Monseñor Ferrada recordó: "estos tres encuentros marcaron mi vida con la paternidad de un pastor personificada por el Papa Francisco. Creo que su tono y actitud de escucha profunda, así como su acogida, que en mi caso fue cordial, me permitieron abrirme a él con confianza y libertad. Así experimenté la paternidad del Vicario de Cristo. Además, por supuesto, hubo muchas conversaciones breves sobre «temas profesionales» o el intercambio de breves notas y mensajes.