"Vida Plena en Jesús": volver a Cristo para sanar a las familias

En la antesala del Jubileo de las Familias, Niños, Abuelos y Ancianos, Clara Macías, la directora del proyecto "Vida Plena en Jesús", comparte cómo esta iniciativa transforma matrimonios heridos, despierta vocaciones jóvenes y apuesta por una “revolución de la ternura” para renovar el mundo desde el amor.

La Plaza de San Pedro brilla bajo el sol veraniego. Como en una coreografía invisible, los peregrinos van llegando a los brazos de la columnata de Bernini. Entre ellos, un grupo de 45 mexicanos entre los que se encuentra Clara Macías, directora del proyecto Vida Plena en Jesús, se preparan para el Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Ancianos, que se realizará del 30 de mayo al 1 de junio, con la fuerza de quien no viene a hacer turismo religioso, sino a testimoniar una experiencia de conversión.

“El matrimonio es de tres: esposo, esposa y Dios. Si Él no está, no funciona”, dijo con firmeza en diálogo con los medios vaticanos. Y no habla desde la teoría, sino desde una vida entera entregada a la evangelización.

Evangelizar con alegría: niños, jóvenes, matrimonios

Desde México, Vida Plena en Jesús se presenta como un centro de evangelización con enfoque kerigmático. Su misión: suscitar encuentros personales con Cristo a través de retiros, cursos y experiencias pensadas para todas las edades. “Nos bajamos al nivel de los niños, hablamos su idioma; con los jóvenes, lo hacemos lúdico, activo, alegre. Porque la fe no es aburrida”, resume la laica.

Con 10 retiros distintos y propuestas específicas para colegios, adolescentes, familias y religiosos, el proyecto ha logrado una expansión notable. Incluso, envían misioneros jóvenes a Europa para trabajar en parroquias en España, Alemania e Italia. "Europa nos pidió ayuda", afirma. Y ellos respondieron con su disponibilidad y con la convicción de que la esperanza cristiana no tiene fronteras.

Cuando el problema está en casa

La realidad de muchos jóvenes los llevó a un descubrimiento doloroso pero necesario: "El problema empieza en casa", reconoce Macías. "Muchos chicos venían con crisis profundas y entendimos que debíamos trabajar también con sus padres".

Así nació una pastoral integral de matrimonios. "Ofrecemos desde retiros hasta acompañamiento por familiólogos. Porque no basta con trabajar el espíritu: también hay que sanar lo humano", explica. Y lo hace desde su experiencia de 33 años de casada, madre de cuatro hijos y abuela.

Una pedagogía de la esperanza

Para prepararse para este Jubileo, Vida Plena en Jesús creó un curso titulado La esperanza no defrauda, basado en la bula de indicción del Año Santo, Spes non confundit, del Papa Francisco. "La esperanza no es una actitud psicológica: es una persona, y se llama Jesucristo", proclama Clara, sin dudar.

Esa convicción los llevó a peregrinar durante dos semanas antes de llegar a Roma visitando diferentes santuarios. "No fue un paseo. Fue un camino de confrontación espiritual. Llegamos a la Puerta Santa para salir convertidos".

Contra el turismo religioso: una revolución de la ternura

“Hay que ternurizar este mundo tremendo”, lanza Clara, tomando prestada la expresión del Papa Francisco. "Esto no se trata de sacar fotos, sino de dejarse transformar por los santos, por la eucaristía, por la Palabra".

A los pies de la tumba de Pedro, Clara reconoce que la Iglesia necesita urgentemente evangelizar la célula básica de la sociedad: la familia. "Estamos apostando fuerte por los matrimonios jóvenes, los de menos de 10 años. Hay que evitarles problemas que no les tocan, si tienen a Dios desde el principio".

El sacramento del matrimonio: un poder desconocido

Uno de los grandes mensajes que Macías quiere gritar desde Roma es que el matrimonio es un sacramento poderoso, al nivel del sacerdotal. "Muchos no saben cómo ejercerlo. Pero basta con que oren juntos cada noche, tomados de la mano. Esa pequeña oración convierte el hogar en un campo de batalla espiritual donde Dios pelea por los hijos".

"Papás de rodillas rescatan hijos adictos", asegura. Y esa certeza no nace de una teoría, sino de años viendo matrimonios al borde del divorcio ser rescatados por la gracia.

"Les pregunté a mis hijos por qué decidieron casarse por la Iglesia. Me dijeron: ‘porque vimos su matrimonio y creemos que sí se puede’". La emoción se cuela en la voz de Clara cuando cuenta cómo sus tres hijos mayores han optado por formar hogares desde Cristo.

“Tenemos que formar nuevas generaciones de familias cristianas. Él es la roca, Él es el cimiento. No hay otro”, subraya.

A los jóvenes: la pureza es posible, el amor espera en el altar

Muchos jóvenes que llegan a las experiencias de Vida Plena en Jesús arrastran heridas. Algunos lo tienen todo, pero se sienten vacíos. "Les enseñamos que no son el centro. El centro es Dios. Y si lo ponen a Él en el centro, todo lo demás llega por añadidura":

También habla de castidad, de noviazgos santos. Recuerda el caso de una chica rechazada por no ceder a la "prueba del amor" antes del matrimonio. "Le dijimos: la verdadera prueba del amor es la que se da en el altar".

Y lo más hermoso: jóvenes que después de una vida desordenada, eligen comenzar de nuevo, vivir su sexualidad con sentido, formar matrimonios sólidos desde la fe. "¡Eso es posible!", asegura.

Al final de la conversación, el mensaje es claro: "Regresa a Jesucristo. Europa, las familias, los abuelos, los jóvenes… todos necesitamos volver a Cristo".

La evangelizadora no vende recetas fáciles. Habla de comunidad, de parroquia, de sacerdotes cercanos, de retiros, de procesos. Y sobre todo, de una Iglesia que tiene mucho que ofrecer.

"No estamos en un tiempo fácil. Pero es el tiempo que nos toca. Y desde aquí, desde Roma, podemos empezar a ternurizar el mundo".