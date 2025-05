Arte y fe en los lugares agustinianos de la Ciudad Eterna

Un itinerario entre la fe, el arte y la caridad en la Roma de los Padres Agustinos. Son muchos los lugares significativos de la Ciudad Eterna vinculados a la Orden a la que pertenece el Papa León XIV: desde Santa Maria del Popolo hasta Sant'Agostino in Campo Marzio, desde la capilla de Santa Mónica donde fue ordenado sacerdote el joven Robert Francis Prevost, hasta Ostia Antica y las afueras romanas. Tras los pasos del obispo de Hipona y su madre Mónica

Paolo Ondarza – Ciudad del Vaticano

Una de las parroquias romanas más antiguas y primera sede de la Orden de los Agustinos es la Basílica de Santa María del Popolo. Construida en el lugar donde la tradición identificó la presencia de la tumba de Nerón, es un destino durante todo el año para turistas y peregrinos que vienen de todo el mundo para admirar las obras maestras de Caravaggio, Rafael, Annibale Carracci y Bramante. Aquí comienza nuestra peregrinación a los lugares de la Ciudad Eterna vinculados a San Agustín.

Santa María del Popolo en Roma

Santa Maria del Popolo, un tesoro de arte y espiritualidad

Precisamente en Santa Maria del Popolo, en 1244, varias congregaciones eremíticas esparcidas por toda Italia que seguían la Regla de San Agustín se unieron para crear una única orden religiosa, la Orden de los Ermitaños de San Agustín, y el 9 de abril de 1256, con la bula Licet Ecclesiae catholicae, el papa Alejandro IV confirmó esta unión a la que entretanto se habían sumado otras familias religiosas.

La iglesia tiene una estructura del siglo XV, modificada en el siglo XVI por Donato Bramante con la Capilla Mayor y el nuevo ábside en forma de concha. A Rafael se le atribuye el inicio de la construcción de la Capilla Chigi, finalizada en el siglo XVII por Gian Lorenzo Bernini, quien reformó todo el edificio en estilo barroco.

Caravaggio, Conversión de San Pablo, Santa María del Popolo

Las obras maestras de la Basílica

Los maravillosos lienzos de Caravaggio en la Capilla Cerasi, que representan La Crucifixión de San Pedro y La Conversión de Pablo, cautivan al visitante por su intensidad dramática, su marcado realismo y su complejidad emocional. Un poder que corre el riesgo de eclipsar otras obras maestras presentes en la Basílica, como la Asunción de María de Annibale Carracci, en la misma Capilla, o la Natividad de Pinturicchio en la Cappella del Presepe, una de las expresiones más delicadas y refinadas de la pintura renacentista italiana.

Annibale Carracci, Asunción, Santa María del Popolo

Siempre en el barrio del Campo Marzio, encontramos quizás el lugar de culto más significativo de los agustinos en la Ciudad Eterna. Construida entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV, ampliada y reconstruida durante el siglo XV, es una de las primeras iglesias románicas del Renacimiento. Sant'Agostino in Campo Marzio se convirtió en la sede de una comunidad conventual de agustinos, incorporando y sustituyendo de hecho la antigua y pequeña iglesia de San Trifone iuxta posterulas o in Posterula , hoy desaparecida. Esta última, concedida en 1287 por Honorio IV a los eremitas de Sant'Agostino, se encontraba a lo largo de Via della Scrofa y, inicialmente confiada a la Cofradía del Santísimo Sacramento, fue destruida a mediados del siglo XVIII para continuar las obras de ampliación del Convento de los Agustinos dirigidas por Luigi Vanvitelli.

San Agustín en el Campo de Marte

Caravaggio y la Virgen de los Peregrinos

Majestuosa e imponente, la fachada fue construida, según la tradición, con bloques de travertino del Coliseo. Sobre la entrada central se encuentra el escudo de armas del cardenal Guillaume d'Estouteville, que encargó la reconstrucción entre 1479 y 1483. La entrega de la Regla Agustiniana está representada en el fresco sobre el portal principal. El interior del edificio tiene planta de cruz latina, dividida en tres naves.

Caravaggio, Virgen de los Peregrinos, San Agustín en el Campo de Marte

Las numerosas obras presentes en la Basílica son de valor histórico y artístico: en primer lugar, en la primera capilla de la nave izquierda, la Madonna dei Pellegrini de Caravaggio, encargada a principios del siglo XVII por el notario boloñés Ermete Cavalletti y donada a la Iglesia por el pintor como agradecimiento por el asilo concedido durante su huida tras su arresto. Se dice que el cuadro causó gran revuelo por la elección del modelo utilizado para retratar a la Virgen: una prostituta, quizás amante del pintor. A los pies de María con el Niño bendecido en brazos, en un dramático juego de luces y sombras, están dos peregrinos de rodillas, vestidos con harapos, con los pies heridos y sucios.

Éxtasis de Santa Mónica, Catedral de Sant'Aurea en Ostia Antica

La tumba de Santa Mónica

Ante tan magna obra maestra, corren el riesgo de desaparecer obras tan famosas y dignas como la Madonna del Parto , una de las imágenes marianas más veneradas en Roma y conocida también por este motivo como Madonna dei Romani . Protectora de las parturientas, fue esculpida por Jacopo Sansovino a partir de un único bloque de mármol entre 1516 y 1521.

Jacopo Sansovino, Madonna del Parto, Basílica de Sant'Agostino en Campo Marzio, Roma

Según la tradición, fue creado adaptando una antigua estatua romana que representaba a “Agripina con el pequeño Nerón en brazos”. Rezado por generaciones de madres, está salpicado de exvotos. En 1822 el Papa Pío VII, como recuerda la inscripción en la base, concedió indulgencia a quien besara el pie de la Virgen. Tal fue la respuesta al llamado del Papa que debido al consumo del mármol se hizo necesario sustituir el miembro por uno de plata.

El fresco de Rafael Sanzio que representa al profeta Isaías es unos años más antiguo. Es imposible no mencionar las pinturas dedicadas al Doctor Gratiae realizadas por Guercino y Lanfranco.

Arte, historia y fe se entrelazan en la Basílica, donde está enterrada Santa Mónica, madre de Agustín, desde el siglo XV. Los restos de la mujer habían sido conservados previamente en la Catedral de Sant'Aurea en Ostia Antica, donde había muerto en 387. En la localidad costera de la periferia sur de Roma todavía se conserva una placa conmemorativa de gran valor arqueológico, así como el intenso lienzo atribuido a Pietro da Cortona, en la capilla del mismo nombre, que representa el éxtasis de Mónica en Ostia. Siempre en Ostia Antica, pero en la zona arqueológica, en época muy reciente han salido a la luz los restos de la antigua basílica de los Santos Pedro, Pablo y Juan Bautista, sepultada durante siglos bajo un gran terreno agrícola, lugar donde con toda probabilidad rezaban Agustín, su madre Mónica, su hijo Adeodato y sus amigos Evodio y Alipio.

La tumba de Santa Mónica en la Basílica de San Agustín en Campo Marzio en Roma

El Crucifijo de San Felipe Neri

Dejamos Ostia Antica y continuamos nuestra visita hacia la Basílica de Sant'Agostino en Campo Marzio: en la última capilla de la nave derecha, nos encontramos con un valioso Crucifijo de madera del siglo XVI: según la tradición, San Felipe Neri pasaba horas en oración ante él. De particular importancia es la capilla, realizada por el alumno de Bernini, Giovanni Contini, dedicada a la santa agustina Rita da Cascia.

El Crucifijo de San Felipe Neri en la Basílica de San Agustín en Campo Marzio

Más allá del centro histórico: el centro benéfico de Tor Bella Monaca

La monja del siglo XV, rezada por “causas imposibles” y canonizada por León XIII en 1900, nos lleva a otro lugar significativo de Roma, vinculado a la espiritualidad agustiniana: la parroquia que lleva su nombre en el barrio de Tor Bella Monaca es un auténtico faro de esperanza. El centro de escucha de Cáritas ofrece apoyo a aproximadamente 350 familias en dificultad y promueve proyectos de inclusión social y de encuentro entre diferentes culturas.

Santa Prisca en el Aventino

Santa Prisca en el Aventino

Jubilar, como la Basílica de Sant'Agostino en Campo Marzio, es también la Iglesia de Santa Prisca en el Aventino, confiada a los agustinos en el siglo XVII y anteriormente oficiada por benedictinos, franciscanos y dominicos. Está dedicada a la mártir del mismo nombre, una niña de trece años arrestada por el emperador Claudio por negarse a adorar la estatua de Apolo y decapitada en la Vía Ostiense, después de sobrevivir milagrosamente a los leones, la flagelación y la hoguera. La iglesia data de la época de Honorio I, entre finales del siglo IV y principios del V. La zona ha sido objeto de importantes hallazgos arqueológicos desde el siglo XVIII, cuando se descubrió un oratorio que data del siglo IV d.C., decorado con pinturas de los Apóstoles, del que no queda ningún testimonio. En la década de 1930 los Padres Agustinos realizaron unas excavaciones que sorprendentemente sacaron a la luz un santuario dedicado a Mitra y otras estancias de época imperial conectadas a él.

Parroquia Pontificia de Santa Ana en el Vaticano

Cerca de Pedro

Desde 1929, por orden de Pío XI, también está confiada al cuidado pastoral de los Agustinos la Parroquia Pontificia de Santa Ana en el Vaticano: un lugar especial, en la frontera entre la Ciudad del Vaticano e Italia, donde la Orden sirve a la Iglesia a través del testimonio, la caridad y la vida de oración.

Caravaggio, Crucifixión de San Pedro, Santa María del Popolo

Junto a la Columnata de Bernini, expresión de aquellos brazos abiertos de la Iglesia evocados en el primer saludo de León XIV desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro , se encuentran la Curia General, visitada por León XIV en los primeros días de su pontificado , el Colegio Internacional de Santa Mónica y el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum: un centro de especialización en el campo de las Ciencias Patrísticas que, con más de medio siglo de experiencia en la enseñanza y la investigación, ha formado generaciones de estudiosos de todo el mundo. Al mismo complejo pertenece la Capilla de Santa Mónica, cuyo diaconado fue asignado por Francisco el 30 de septiembre de 2023 al nuevo cardenal Prevost que tomó posesión de ella el 28 de enero de 2024. El pasado 6 de febrero el actual Pontífice fue luego promovido al orden de obispos, obteniendo el Título de Iglesia Suburbicaria de Albano. En la pequeña capilla dedicada a la Madre del Obispo de Hipona, situada en la Plaza del Sant'Uffizio y diseñada por el arquitecto Giuseppe Momo, el 19 de junio de 1982, con tan sólo veintisiete años, el joven Roberto Francisco recibió la ordenación sacerdotal.