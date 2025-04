Tigray, la espera pascual de un pueblo agotado por la violencia

El país vive con la esperanza de que en 2022 se apliquen los Acuerdos de Pretoria que pusieron fin al conflicto entre el gobierno de Adís Abeba y los rebeldes tigrinya. Monseñor Tesfasellasie Medhin, obispo de la eparquía católica de Adigrat, expresa su gran preocupación: "El misterio pascual nos hace conscientes de que, después del viernes, siempre llega el domingo. En este año jubilar, queremos ser también peregrinos de la esperanza".

Luca Attanasio - Ciudad del Vaticano

El segundo aniversario, el 2 de noviembre, de la firma de los acuerdos de Pretoria que ponían fin al conflicto de Tigré, una de las guerras más sangrientas y olvidadas de los últimos años -al menos 600.000 muertos, así como más de 2,5 millones de desplazados en dos años-, pasó sin ninguna celebración. Por el contrario, desde finales de 2024, las tensiones internas junto con el estancamiento general en la aplicación del acuerdo han hecho que la situación en la conflictiva región del norte de Etiopía vuelva a ser preocupante.

Las negociaciones de paz entre el gobierno de Addis Abeba y los rebeldes de Tigré, representados en primer lugar por el Frente Popular para la Liberación de Tigré (TPLF), preveían de hecho la desmovilización de las fuerzas exteriores que habían apoyado al ejército central (es decir, los eritreos y los ahmara, ed.) y una vuelta progresiva a la normalidad. Nada de esto está ocurriendo. Además, las tensiones internas en el seno del TPLF han provocado escisiones y aumentado la preocupación por la vuelta al conflicto.

Un pueblo exhausto

Para comprender desde dentro el momento que se vive en Tigré y saber cómo se preparan los cristianos para vivir la Pascua, los medios de comunicación vaticanos recurrieron a Tesfasellasie Medhin, obispo de la eparquía católica de Adigrat, titular de la diócesis que incluye todo Tigré y parte de Afar.

"Hay mucha preocupación, explica monseñor Medih, porque estamos muy lejos de aplicar el Acuerdo de Pretoria". Un tercio de Tigré sigue ocupado por las fuerzas eritreas y de Ahamara y, por tanto, es en gran parte inaccesible. Un gran número de refugiados, dos años después de la paz, siguen sin poder regresar a sus hogares. A ello se añade el bloqueo de UsAid, que crea nuevos problemas a una población ya agotada".

Tensiones y divisiones

En un intento de aliviar las tensiones en el seno del TPLF, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, introdujo cambios y nombró recientemente a Tadesse Worede para dirigir la administración interina de Tigré. A finales de 2024, el TPLF se había dividido en dos facciones, con un grupo disidente liderado por Debretsion Gebremichael que acusaba a la administración interina de Tigré -a cuya cabeza, después de Pretoria, se había colocado al portavoz Getachew Reda- de traicionar los intereses tigrayanos.

Abyi también tuvo que intervenir para evitar posibles nuevas y graves fricciones con Eritrea, hostil al gobierno de transición y muy descontenta con el resultado del acuerdo de Pretoria, también porque no fue invitada a la mesa de negociaciones.

"Las divisiones del TPLF son un grave problema, afirma Medih, pero no creo que desemboquen en un nuevo conflicto, también porque la sociedad civil se está movilizando y es de esperar que el nuevo gobierno de transición pueda funcionar mejor que el anterior”. El verdadero riesgo, de momento, viene de la renovada tensión entre Etiopía y Eritrea. Obviamente no estamos en los niveles del conflicto (ndr, que estalló en 1998 y terminó oficialmente en 2000, que en realidad duró hasta 2018, cuando se firmó el acuerdo que llevó al primer ministro Abiy al Premio Nobel de la Paz en 2019) pero con el mal aire que se respira, algunos temores persisten. La Iglesia, en cualquier caso, desempeña un papel importante para fomentar el diálogo y ayudar a la transición".

La huida de los jóvenes

Mientras tanto, la población atraviesa dificultades extremas. La economía no se recupera, las tensiones son latentes y los niños y jóvenes son las principales víctimas de la situación.

"Nuestros jóvenes viven en una situación dramática: más de 500 escuelas han cerrado desde los días de la covacha, se calcula que 1,2 millones de niños no van a la escuela desde hace cinco años. Están privados de una educación adecuada. Obviamente, esta situación genera frustración, los niños no estudian, no encuentran trabajo y la mayoría se marcha. Se aventuran en peligrosos viajes a Europa, los países del Golfo o Israel. Todos los días recibimos llamamientos sobre la situación de chicos desesperados, atrapados y maltratados en Libia o Túnez y muertos en el Mediterráneo".

Peregrinos de la esperanza

Los cristianos se preparan así para vivir otra Pascua de pasión en medio de dificultades en la vida cotidiana, temores de nuevos actos de violencia y problemas incluso para celebrar los ritos de la fiesta.

"Tenemos enormes dificultades para llegar a los lugares ocupados por las fuerzas exteriores, en algunas zonas no hay sacerdotes y es prácticamente imposible que las parroquias reciban los sacramentos. Por desgracia, ni yo ni otros sacerdotes hemos podido visitar muchos de nuestros lugares desde hace más de cuatro años. Algunos sacerdotes tuvieron que huir durante el conflicto, durante los dos años de lo que aquí llamamos genocidio, y no han podido regresar a sus comunidades. Nuestros fieles de diversas zonas celebraron el Domingo de Ramos dirigidos por laicos. Estamos intentando negociar la entrada de sacerdotes en algunas situaciones, pero no es fácil. Tigré, así como Sudán, Gaza o Ucrania, viven su pasión, pero el misterio pascual nos hace conscientes de que después del viernes, siempre hay un domingo. En este año jubilar, queremos ser también peregrinos de la esperanza".