Sor Norma Pimentel recuerda el "te quiero" del Papa Francisco

La religiosa evoca con cariño a un gran amigo, el fallecido Papa Francisco, y sus sentidas palabras para alentar sus esfuerzos en favor de las personas vulnerables en la frontera de Estados Unidos, así como para asegurarle a todos el inmenso amor de Dios por ellos.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News

“El Papa Francisco nos ha dejado marcados con ese sentido de responsabilidad y compromiso para salvar a la humanidad, para hablar en nombre de los muchos que siguen siendo despreciados, rechazados o ignorados, y decir: ‘No’. Debemos saber cómo respetar la vida, respetar a las personas y ofrecerles ese abrazo que Dios nos da”.

Así lo expresó la hermana Norma Pimentel, monja católica méxico-estadounidense y miembro de la congregación Misioneras de Jesús, quien se desempeña como directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande en Texas, durante una entrevista con Vatican News tras el fallecimiento del Santo Padre.

En su labor, la hermana Norma ha sido fundamental en la provisión de ayuda humanitaria a migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Su trabajo incluye ofrecer albergue de emergencia, alimentos, atención médica y asistencia legal a miles de migrantes que buscan refugio en Estados Unidos.

Activa a nivel internacional, en mayo de 2024 pronunció un discurso principal en la 2ª Asamblea General de Talitha Kum en Roma, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre la trata de personas y la difícil situación de los migrantes.

En evidencia 22/04/2025 «Francisco nos ha ayudado mucho y seguirá haciéndolo» El misionero argentino, amigo fraterno del Papa Francisco, se enteró de la noticia tras un largo y fatigoso viaje a la selva para celebrar las liturgias pascuales y los bautismos. ...

En la entrevista, la hermana Pimentel —quien fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2020— recuerda cómo el Papa Francisco, un buen amigo, fue uno de sus mayores defensores.

Hermana Norma, muchas personas están de luto por el Santo Padre, pero usted tuvo una amistad algo privilegiada con el Papa Francisco. En este momento de su partida, ¿qué recuerdos conserva?

Gracias por preguntar. Realmente es un momento muy triste, y su partida se siente profundamente, porque fue una presencia increíble para todos nosotros y, especialmente, en mi vida. Él estuvo presente de una manera muy hermosa, al elegirme, al reconocer el trabajo que hacemos aquí en el sur de Texas, con tantos de nosotros uniéndonos para responder y dar la bienvenida a tantas familias migrantes que llegaban a nuestra comunidad, justo aquí en la frontera. Él lo vio, lo reconoció, y quiso dar las gracias, y no solo decir gracias, sino que me dijo: “Te quiero mucho.” “Continúa haciendo lo que haces.” “Eres increíble.” “Por favor, sigue.”

Creo que eso, de alguna manera, me marcó.

En evidencia 23/04/2025 "Un padre para América Latina": el legado imborrable de Francisco en el Cono Sur Desde Uruguay y Paraguay, los Cardenales Daniel Sturla y Adalberto Martínez Flores evocan al pontífice como pastor cercano y profeta de las periferias. Su huella espiritual sigue ...

Fue tan alentador contar con su presencia en mi vida que creo que seguiré haciendo más y siguiendo su ejemplo. Siempre fue tan humilde, tan generoso y tan defensor de los pobres, de las personas más inocentes y frágiles de nuestro mundo actual. Siempre vi en él un estímulo constante para seguir haciéndonos oír y hacer todo lo posible para defender la vida y a las personas más vulnerables e inocentes que sufren en nuestro mundo actual.

¿Podría explicarnos, hermana, su trabajo y cómo cree que el Papa Francisco la acompañará desde arriba en el futuro?

Estoy en la frontera de Estados Unidos con México, justo en el sur de Texas, y como estoy aquí en la frontera, hay muchas familias que emigran de todas partes del mundo, especialmente de Centroamérica. Comenzó con muchos países de América Central como Guatemala, Honduras y Salvador, pero continuó con muchas otras personas de otras, otras partes del mundo.

Pero era un lugar de donde la gente venía después de largos viajes de semanas y posiblemente meses. Cuando llegaban a la frontera, se encontraban en un estado muy triste de necesidad de ayuda, y cuando entraban en Estados Unidos, había una patrulla fronteriza [que] los procesaba, y en muchos casos se les daba permiso para continuar su viaje y legalizar su situación y al menos trabajar en ello, y nos los traía la Patrulla Fronteriza...".

Así que pude organizar una respuesta en la que todos nosotros, aquí en nuestra comunidad, les dábamos la bienvenida, les aplaudíamos y les hacíamos entrar en un lugar seguro donde eran recibidos con sonrisas y abrazos. Tuvimos cientos de miles de ellos.

A lo largo de los diez años que hemos estado haciendo esto, y desde que el Papa Francisco realmente nos reconoció, el trabajo que se estaba haciendo aquí en la frontera de los Estados Unidos con México. Fue hermoso ver a personas tan destruidas y, y heridas por, por la vida y por personas que se aprovechan de ellos y para nosotros restaurar su dignidad por el cuidado y el amor y la atención que les ofrecemos.

En evidencia 23/04/2025 Sor Caterina: Conocí a Francisco en Buenos Aires, era un hombre recto La religiosa de 93 años conocía de cerca al Pontífice desde su época en Argentina y cuando llegaba a Roma dejaba sus sotanas en la Casa de su Instituto: "En la dirección espiritual ...

Fue algo en lo que todo el mundo de nuestra comunidad se reunió y quiso ayudar y quiso marcar la diferencia en las vidas de tanta gente, de tantas familias y niños y madres... Por lo tanto, el Papa Francisco sigue siendo esa fuerza dentro de nosotros para hacer esto, y animar a otros a hacer lo mismo, que lo que estamos llamados a ser.

El Papa Francisco nos ha dejado sellados con ese sentido de responsabilidad y compromiso para salvar a la humanidad, para hablar en nombre de los muchos que siguen siendo destrozados y alejados o rechazados y decir: “No”. Tenemos que saber respetar la vida y respetar a las personas y ofrecerles ese abrazo que Dios nos da. Ese amor que recibimos de Dios es para darlo, para que lo reciban otros que lo necesitan.

Hermana, ese ha sido, en cierto modo, un hermoso resumen del legado del Papa Francisco. Hay algo que le gustaría añadir sobre su impacto, y en particular, ¿cómo el Santo Padre ha reconocido y destacado a las religiosas a lo largo de su pontificado?

Usted sabe que el Papa Francisco fue muy rápido en el reconocimiento de la labor de los religiosos hacen en todo el mundo, y especialmente nosotros en los Estados Unidos. Las hermanas fueron reconocidas por el Papa Francisco cuando reconoció el trabajo que estábamos haciendo, y de hecho dijo: "Gracias, hermanas. Gracias por hacer el increíble trabajo que hacéis estando ahí fuera con la gente y marcando la diferencia en nuestras comunidades mostrándoles que el amor, Dios les ama...".

Y así, las mujeres de todo el mundo han sido reconocidas y vistas por el Santo Padre de una manera muy hermosa, que nos ha dado un lugar, un lugar especial en la Iglesia, y creo que somos muy bendecidas por haberlo tenido como nuestro Santo Padre.

En evidencia 23/04/2025 Del aula al mundo: Scholas honra la vida y mensaje del Papa Francisco La Fundación Pontificia Scholas Occurrentes rindió homenaje al difunto Romano Pontífice con un emotivo texto que celebra su legado como maestro, poeta y sembrador de vida. “Murió ...