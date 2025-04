El Vía Crucis de los Invisibles, intersecciones de miradas e historias

Entre las calles adyacentes a la estación Termini de Roma, lugar de acogida de muchas personas sin hogar, la Pasión de Jesús, por segundo año, estuvo marcada por los mismos pasos de tantas personas frágiles que han hecho de la calle su hogar. El obispo auxiliar de la diócesis del Papa, monseñor Michele Di Tolve subrayó que sólo la mirada de Jesús nos hace capaces de encontrar los ojos de los invisibles

Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano

Hay una ciudad que pulula alrededor de la estación de Termini, está hecha de gente que corre para no perder el tren, para llegar a tiempo a una cita acordada o para esperar a alguien que tal vez regresa de vacaciones. Pero también hay otra ciudad que apenas se mezcla con la primera: es la ciudad de las cajas de cartón que se convierten en ropa de cama, de las bolsas de la compra que son armarios a los que agarrarse con fuerza, de una botella y un cigarrillo que hacen compañía. Es la ciudad de los invisibles, personas que probablemente no eligieron vivir en la calle, los «Cristos pobres» se les suele llamar así.



Cristos que han elegido revivir la pasión de Jesús en las calles próximas a la estación y junto a esos rostros que se han hecho familiares porque se han conocido en el comedor social «Juan Pablo II» o en el albergue de Cáritas «Don Luigi Di Liegro», dos realidades que ofrecen cobijo y calor a quienes viven al margen de la estación. El Via Crucis degli Invisibili se centra en la mirada que se convierte en apertura al otro, relación, cuidado. En su segunda edición, la iniciativa ha sido organizada por Cáritas de Roma en colaboración con los Salesianos de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Castro Pretorio.

El Via Crucis por Via Marsala

En la mirada encontramos a Dios

En el interior de la Basílica experimentamos la primera estación: Jesús nos mira con amor. "Esta tarde -leemos en el cuadernillo de meditación- elegimos no sólo ver a los que nos rodean, sino ser vistos a nuestra vez, dejarnos tocar por la mirada del otro, que puede tener un poder de cambio profundo. Conscientes de que en esa mirada podemos encontrar a Dios". La procesión, formada por gente corriente, huéspedes del albergue Di Liegro, pobres, monjas y sacerdotes, sale a Via Marsala. Las oraciones puntúan los pasos junto con el estruendo del tráfico del viernes, de los anuncios procedentes de la estación, de la gente que corre por algo importante. El contraste, sin embargo, se suaviza lentamente, algunos miran con curiosidad a esta humanidad que camina, algunos se detienen, algunos se persignan. No hay indiferencia, sino quizá curiosidad por comprender este Vía Crucis que parece insólito en un lugar así.

Primera Estación en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús

Monseñor Di Tolve: «La relación nos hace vivir»

Monseñor Michele Di Tolve, obispo auxiliar de la diócesis de Roma, encabezó la procesión. «Debemos recordar la mirada de Jesús hacia Zaqueo», subrayó a los medios vaticanos, «si nos dejamos encontrar por la mirada del hermano, nos damos cuenta de que es el Señor quien nos busca en esa mirada, eso es lo que queremos testimoniar, caminar humildemente entre los demás pero encontrándonos con la mirada de la gente». La invitación del obispo es a reconocer en aquellos que consideramos diferentes precisamente a nosotros mismos «porque somos frágiles, pobres, necesitados, la necesidad del otro debería hacernos caer en la cuenta de nuestras necesidades», añade, «y esto nos haría bien, a menudo estamos demasiado agitados por alcanzar metas fijas que nos distraen de la relación que en cambio nos hace vivir».

Trincia: el Vía Crucis de la esperanza



Al ponerse el sol, esta humanidad de invisibles sigue caminando hacia el albergue de Via Marsala, la última parada del Vía Crucis. «Esta es una ciudad», explica Giustino Trincia, director de Cáritas Roma, "de invisibles que son muy visibles pero a menudo no quieren ser vistos. Por eso, el tema que traemos también a este Vía Crucis, por un lado es el de las miradas, invitando a todos a mirar a estas personas y también a ser mirados, pero por otro lado también el gran tema de la esperanza". El Vía Crucis es también un camino que sella la esperanza, porque al final del Vía Crucis está Jesucristo, muerto pero resuelto, que vence a la muerte. Una esperanza que se convierte en apoyo, solidaridad, cercanía si uno se encuentra con la mirada del otro porque en esa encrucijada uno se ve «reconocido como persona, con dignidad propia, porque no hay nada peor, más allá de la pobreza material, que ser rechazado o incluso considerado un problema». «No nos damos cuenta», concluye el director de Cáritas, «de que en realidad todo esto no es la causa, sino el efecto de las grandes desigualdades, de las injusticias de una economía, de una sociedad que no pone en el centro a la persona, la dignidad del ser humano».

Andrés lleva la Cruz

Andrés y su cruz

Hay siete estaciones en las que varias personas, entre ellas también Andrés, llevan la cruz. Vive en el albergue, tiene los ojos muy claros, es imposible no encontrarse con esa mirada que muestra un sufrimiento antiguo, un pecado que aún no se ha perdonado porque siente la gravedad de haber golpeado a su propio padre. Hay una palabra que repite siempre: «familia», la necesita, la busca, le gustaría recuperarla, la anhela. Quiere volver a ser padre de su hija Michela y echa de menos a su pareja, pero sabe que a estas alturas tiene que seguir por el camino del renacimiento en el que se ha embarcado, por lo que agradece sinceramente a los trabajadores que le están apoyando. "¿Por qué participó en el Vía Crucis? Es un gesto que tenía que hacer, que sentía que tenía que hacer, porque -es su respuesta- todos somos un poco invisibles". «En la vida es importante, en mi opinión, rezar, tocar música y saber reconciliarse con Dios». En este Jubileo de la Esperanza, vuelve a hablar de esa mirada que es el hilo rojo del Vía Crucis. «La esperanza es la luz en nuestros ojos, es encontrarnos y hablar directamente con la gente, ya sea de las cosas buenas, de las cosas malas, de las caídas, de los viajes, de los kilómetros que faltan por recorrer sobre todo para reunirme un día con mi familia, ya no puedo estar lejos pero sé que allá arriba está quien está de mi lado, ¡sólo tengo que rezar!».