El "Via Lucis" abre el Jubileo de los adolescentes

Miles de chicos y chicas llegados de Italia y de todo el mundo con motivo del Jubileo de los Adolescentes y para rendir homenaje al Papa Francisco, se reunieron por la tarde en la escalinata de la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo en el EUR para vivir un momento de oración, canto y meditación, a través de 7 estaciones, presididas por el Arzobispo Fisichella. Una ocasión para dirigir un pensamiento al Pontífice con vistas a la vida eterna.

"Queridos jóvenes, queremos experimentar la alegría de celebrar vuestro Jubileo como adolescentes, recorriendo algunas etapas del Via Lucis: el camino de Cristo resucitado junto a sus discípulos. Nuestra vida está llena de alegrías y tristezas, de preguntas e interrogantes, pero también de expectativas y esperanzas. Hoy más que nunca el mundo -como ya afirmaba San Pablo VI- necesita testigos más que maestros. Por eso queremos ponernos en espíritu de oración, dando voz a los testigos oculares de la resurrección, para que el Espíritu del Resucitado confirme nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza e inflame nuestros corazones con su amor". Con estas palabras, el arzobispo Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, dio la bienvenida, este viernes 25 de abril de 2025, a las decenas de miles de chicos y chicas llegados a Roma para el Jubileo de los Adolescentes. A las 18 horas, todos se reunieron en la escalinata de la iglesia de los Santos Pedro y Pablo del barrio EUR para vivir el primer acto del Jubileo: el Via Lucis, una iniciativa de oración nacida en 1988 en el seno de la familia salesiana, y vivida por primera vez en 1990, en las Catacumbas de San Calixto, en Roma.

En la octava de Pascua, adolescentes de Italia y de todo el mundo se acompañan así en la atmósfera de la Resurrección a través de la oración en siete estaciones (y no en las 14 canónicas) con la lectura de un pasaje del Evangelio, una parte de oración coral y una tercera parte recitada por 4-5 adolescentes. Una oportunidad para recorrer la vida de Jesús y dirigir un pensamiento al Papa Francisco desde la perspectiva de la Resurrección y la vida eterna.

Cantos, oraciones, meditaciones

Desde la plaza de San Pedro, donde tantos se dirigieron a la basílica vaticana para presentar sus respetos a los restos mortales del Pontífice, en autobús y transporte público, la marea de chicos y chicas se desplazó hasta la explanada de la famosa iglesia dedicada a los dos santos patronos de Roma.

Ondearon banderas, cantaron con el coro de la diócesis de Roma y, sobre todo, rezaron en un momento tan especial de la vida de la Iglesia universal. Un grupo de teatro juvenil leyó los pasajes de las siete estaciones y meditaciones, tomados del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Con la música de fondo, se entronizó el icono de la Virgen y se entonó el inolvidable canto de la JMJ de 2000 Jesus Christ, you are my life.

"El Via lucis, retomando las etapas del Vía Crucis cuaresmal, recorre en el tiempo pascual los encuentros de Jesús resucitado con los testigos oculares de la resurrección, desde el día de Pascua hasta Pentecostés", explica el padre Massimo Tellan, párroco romano comisario del tiempo de oración.

Autor de los diversos textos, el sacerdote explica que, mientras los escribía, "pensaba en lo que un joven de hoy se preguntaría al encontrarse con los testigos de la resurrección".

Los dos adolescentes que actúan, en la narración, se dirigían a Roma para vivir el Jubileo, pero por una broma de la aplicación fueron catapultados al pasado, a hace 2000 años, justo en el período posterior a la resurrección de Jesús. Ambos se encuentran con Santa María Magdalena, Santo Tomás, San Juan, San Pedro y muchos otros, que les ayudan en su intento de encontrar el camino de vuelta a Roma. Aquí, lo que los adolescentes pueden descubrir es que los testigos con los que se encuentran no les muestran el camino de vuelta a su propia época, sino que les ayudan a comprender cuál es el "camino de vuelta a casa".

Vivir el dolor con esperanza

Al igual que el Cirio Pascual estuvo presente junto al féretro del Papa el pasado miércoles durante el traslado a la Basílica, el mismo Cirio es el protagonista del Via Lucis y de su llama se encendieron siete antorchas. "Para nosotros, creyentes, un funeral es un acompañamiento hacia la casa del Padre", continúa explicando don Massimo, "y poder rezar con esta perspectiva les ayuda a ver este momento de transición y de dolor a la luz de la Esperanza que no defrauda, que es Cristo mismo".