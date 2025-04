Padre Neuhaus: Unidos por un futuro de paz e igualdad para palestina

Conversación con el jesuita entre los animadores del grupo ecuménico “Una voz desde Jerusalén por la justicia”. Ante la muerte y la destrucción, ante los muertos, los heridos, los desplazados y los hambrientos, «nació una especie de grupo de expertos ecuménico para dar testimonio de la vocación cristiana en Tierra Santa, promoviendo activamente la paz justa y la igualdad entre Israel y Palestina».

Roberto Cetera – Ciudad del Vaticano

Aunque la vida de los cristianos en Tierra Santa está marcada por dificultades y sufrimientos (véase el número de L'Osservatore Romano del jueves 3 de abril), están germinando semillas de protagonismo social y eclesial que abren una nueva esperanza. Éste es el caso del grupo recientemente formado en Jerusalén que se autodenomina “Una Voz desde Jerusalén por la Justicia”. Entre los organizadores se encuentra el padre jesuita David Neuhaus, profesor de Sagrada Escritura en el seminario del Patriarcado Latino de Jerusalén y antiguo vicario patriarcal para los católicos de lengua hebrea y los migrantes, quien habla de "un grupo que surgió casi espontáneamente y está compuesto principalmente por jóvenes cristianos palestinos y dirigido por dos ancianos muy queridos aquí, el obispo emérito luterano Munib Younan y el patriarca emérito de los latinos Michel Sabbah".

«Hemos creado una especie de think tank ecuménico – explica el padre jesuita – que quiere dar testimonio de la vocación cristiana en Tierra Santa promoviendo activamente la paz justa y la igualdad entre Israel y Palestina. Estamos profundamente consternados por lo que está sucediendo, por la continua muerte y destrucción que azota Gaza y el norte de Cisjordania, por tantos muertos y heridos, tantos desplazados y hambrientos. Quisiéramos escuchar a nuestras Iglesias clamar aún más fuerte contra estos crímenes. “Lo haremos por nuestro pueblo, para despertar a nuestros dirigentes y a la comunidad internacional y, sobre todo, para hacernos eco de los llamamientos desesperados del Papa Francisco”.

Padre David, usted ha publicado un primer documento titulado significativamente «Desde lo más profundo clamo a ti», como el comienzo del Salmo 130. ¿A qué se refiere?

Ese incipit ya lo dice todo. Y añadimos: “Vivimos en un momento de profunda crisis, les escribimos a todos porque creemos que nuestra fe puede iluminar momentos oscuros como estos”. Esta es una frase que tomamos del comentario que el reverendo Martin Luther King, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, hizo sobre la parábola del Buen Samaritano. El sacerdote y el levita que pasaban por allí no se detuvieron a ayudar al viajero herido porque tenían miedo. Se preguntaron: "¿Qué podría pasarme si me detengo?" En cambio, el samaritano se preguntó: “¿Qué podría pasarme si no me detengo y sigo adelante?”

¿A quién se dirige con este documento?

En tres grupos. Mientras tanto, a nuestros hermanos y hermanas palestinos en los lugares donde la violencia ha sido más intensa, a quienes nos referimos diciendo: «No pasamos de largo, no los olvidamos, pero nos solidarizamos con ustedes, los llevamos en nuestras oraciones. Lloramos contigo. Y tratemos de hacer oír tu clamor en un mundo que debe ser sacudido por su inercia cómplice. Y entonces, precisamente, nos dirigimos a todos aquellos en el mundo que permanecen en silencio. Reconocemos su miedo; tal vez en su corazón piensen que alguien más se detendrá en el camino para brindarles ayuda. Pero nadie se detiene. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que pronto anunciará un futuro estable para nuestra tierra. Tememos que la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel sea inminente. Ahora es el momento de insistir en que los palestinos tienen el derecho a vivir en su propia tierra, uniéndonos a todos aquellos en todo el mundo que desean un futuro de paz, igualdad y justicia tanto para palestinos como para israelíes. Y finalmente, nos dirigimos a todos aquellos que piensan que es la voluntad de Dios que los palestinos sean borrados del mapa y sus tierras anexadas a Israel. Queremos decirles que estaban desorientados, porque todos nosotros, israelíes y palestinos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, iguales en dignidad y derechos. Nuestro Dios es el Dios del amor, que rechaza la violencia y ama a todos sus hijos con indiferencia. “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18; Mateo 23:39; Marcos 12:31; Lucas 10:27; Romanos 13:9): los palestinos son los “prójimos” de hoy. Expulsar a los palestinos, en este sentido, no es un crimen, es un sacrilegio.

Padre David, ¿realmente cree usted que este horror podrá terminar pronto?

Te responderé con franqueza: personalmente no veo muchas esperanzas en el horizonte. Pero como grupo afirmamos firmemente la esperanza cristiana. Al acercarnos a la Pascua cristiana, oremos para que la Luz inunde a esta humanidad que hoy está perdida en las tinieblas. Pero "en él está la vida eterna, y esta vida alumbra a toda la humanidad. Su vida es la luz que brilla en las tinieblas; pero las tinieblas no la recibieron" (Juan 1:3).