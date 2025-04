Las Noticias de Oriente del 9 de abril de 2025

En las noticias sobre los cristianos de Oriente de esta semana, presentamos el coloquio sobre los iconos en el Louvre, la continuación de los bombardeos en Ucrania y la celebración del quinto domingo de Cuaresma en la Iglesia bizantina.

Coloquio sobre los iconos en el Louvre

Del 7 al 9 de abril, el Museo del Louvre de París organizó un coloquio internacional titulado "En chair et en or. Regards sur l'icône, XVe-XXe siècles". El evento coincidió con la llegada al museo de la prestigiosa colección Abou Adal, reunida en Líbano y compuesta por 272 iconos procedentes de Europa del Este y Levante. Dos artistas de Alepo, invitados a París para la ocasión, compartieron su experiencia en la restauración de iconos dañados durante la guerra en Siria, así como su trabajo para la capilla dedicada a los cristianos orientales en Notre-Dame de París.

Continúan los bombardeos en Ucrania

Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, ha reaccionado ante la continuación de los bombardeos rusos sobre varias ciudades ucranianas, a pesar de las conversaciones sobre un alto el fuego.

Condenó el mortífero ataque contra Kharkiv, Soumy y Kryvyï Rih, donde un misil balístico mató a 19 civiles, entre ellos 9 niños. Advirtió del desfase entre las palabras diplomáticas y la realidad sobre el terreno e hizo un llamamiento a la vigilancia espiritual y subrayó la importancia de la oración por la justicia y la paz.

Quinto domingo de la Cuaresma en la Iglesia bizantina

Este domingo, las Iglesias bizantinas conmemoraron a María de Egipto, una antigua prostituta que se convirtió en santa. Su historia es testimonio de un profundo cambio: una vida marcada por el pecado se convierte en un camino de gracia, a través del silencio, el desierto y la oración.

Este domingo nos recuerda que la misericordia de Dios trasciende el pasado y que el arrepentimiento sincero abre siempre el camino de la santidad. A una semana del Domingo de Ramos, la Iglesia invita a los fieles a volver a Dios con un corazón humilde, confiados en su amor.

En evidencia 05/04/2025 Las Noticias de Oriente del 2 de abril de 2025 En las Noticias sobre los cristianos de Oriente, producidas en colaboración con "La Obra de Oriente", presentamos el incidente violento durante el desfile Akitu en Irak, el ...