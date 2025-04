Gaza, el párroco: el Papa nos ha llamado, sigamos trabajando por la paz y la justicia

Deir-el-Balah, Gaza (AFP or licensors) (AFP or licensors)

El padre Gabriel Romanelli, contactado por teléfono en el recinto donde permanece cerca de la comunidad cristiana y de los refugiados acogidos, agradeció a Francisco su llamada de los últimos días. Una llamada "breve pero muy sentida y apreciada. Le vimos el domingo en el Ángelus, le dimos las gracias por su llamamiento a la paz". Y añadió: la verdadera paz debe construirse sobre la justicia. No se puede mover a las personas como si fueran objetos y privarlas de sus derechos

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Desde Gaza llega el testimonio del párroco de la Sagrada Familia, el padre Gabriel Romanelli, que confirma la cercanía del Papa Francisco a la población exhausta por la guerra. Hace un par de días, relata el sacerdote, el Papa volvió a llamar, desde la Casa Santa Marta donde está pasando el periodo de convalecencia: «El Papa llamó, saludó, preguntó cómo íbamos, cómo estaba la gente». La exultación de los pequeños, su agradecimiento por este nuevo gesto de ternura.

Gracias al Papa por su cercanía

"La gente estaba muy contenta de saber que llamaba, cuando llamó estábamos en la puerta de la rectoría, dentro del recinto, los niños y jóvenes empezaron a gritar Viva il Papa, en árabe, en italiano", relata el padre Gabriel. "Envió su bendición, la oración. Fue una llamada breve pero muy sentida, muy apreciada. Le dijimos que estábamos muy contentos de haberle visto el domingo en el Ángelus y de haber escuchado una vez más su llamamiento por la paz. La situación es realmente terrible en toda la Franja -continuó el clérigo-, así que apreciamos mucho su cercanía, su oración y su preocupación por todos. Le hemos dado las gracias".

Acabar con la guerra, por el bien de todos

El párroco confirma que las condiciones en las que vive la población de la Franja son «inimaginables», tal y como las describió el Papa en el Ángelus retransmitido el domingo 6 de abril. Y continúa lanzando un llamamiento para que la oración no se detenga: "Rezad mucho por el don de la paz y trabajad por la paz. Convenced a todos, a todos los responsables de las naciones, de que la paz es posible. Mientras continúe este conflicto armado, básicamente no se resolverá ningún problema. Es todo lo contrario". Está convencido de que es necesario "convencer para que esta guerra termine con todas las condiciones que interesan al pueblo, a esta parte del pueblo palestino, pero por el bien de todos, palestinos e israelíes. Rezar y trabajar por la paz y la justicia. Hay que poner fin a esta guerra lo antes posible. Aquí viven más de dos millones de personas".

'Estamos en una jaula'

Romanelli explica que providencialmente la comunidad cristiana, «gracias a Dios y a la ayuda constante del Patriarcado Latino de Jerusalén», está bien, por mucho que estas palabras puedan significar en un contexto como éste. "Junto con nuestros 500 refugiados y nuestros vecinos musulmanes del barrio de Zeitoun, de momento estamos bien a pesar de que todo empieza a escasear. En otros barrios hay escasez de todo, comida, agua; la crisis ya existía antes de la guerra y no digamos ahora, después de año y medio de guerra. La emergencia de alimentos, agua y medicinas es muy urgente en toda la Franja". La imagen de territorios fantasmales es la que ofrece el propio P. Gabriel, y en medio de la devastación no falta la ayuda: "Gaza es una prisión, se ha convertido en una jaula, una gran jaula. Hacemos el bien a la gente, todo lo que podemos, a los cientos de refugiados, a las miles de familias civiles musulmanas que nos rodean. Ayudamos a todos, cristianos y no cristianos, intentamos realmente ser un instrumento de paz para todos."

"Esperamos en los que realmente quieren la paz"

Es una verdadera Cuaresma, una pesada cruz, la que vive la población de Gaza, que intenta no resignarse del todo. «Sí, pero contamos con la ayuda del Señor, de las personas de buena voluntad que quieren realmente la paz». El llamamiento, una vez más, es a rezar por la paz y a trabajar por la paz y la justicia. "Convencer a todo el mundo de que esta guerra debe terminar. Ese es el primer paso necesario. Y luego dar esperanza de que pueden seguir viviendo en la Franja de Gaza sin desplazarlos", dice el párroco, que asegura que a estas alturas ni siquiera se sabe cuánta gente hay en la Franja. "Se sigue hablando de 2,3 millones de personas. En la ciudad de Gaza antes de la guerra éramos un millón cien mil en el norte, luego durante la guerra quedaron 400 mil, cuando empezaron el alto el fuego se calcula que al menos 300 mil personas se fueron del sur al norte, ahora no se sabe...".

No se puede trasladar a las personas como si fueran objetos

A la hipótesis de que Gaza podría convertirse en una playa turística retirando a la población residente, aunque estuviera agotada, el padre Romanelli respondió lapidariamente: "Debemos respetar el derecho de todo ser humano, independientemente de su ciudadanía, su religión, su situación. Los palestinos de esta parte de Tierra Santa son 2,3 millones de personas, ¡son seres humanos! Uno de los derechos humanos -continúa- universalmente reconocidos es el derecho a tener una tierra propia. Las personas son sujetos de derechos, no objetos. Las personas no pueden ser desplazadas y privadas de sus derechos, en primer lugar el derecho a la vida y después a estar en su propia tierra, y a tener cuidados y propiedades, sus afectos, sus negocios. La verdadera paz debe construirse sobre la justicia, no sobre la injusticia".