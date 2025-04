Carlo Acutis, Sorrentino: "Un franciscano sin sayal"

Fue presentado este 3 de abril en Roma el libro firmado por el Obispo de Asís - Nocera Umbra - Gualdo Tadino y Foligno: "Carlo Acutis tras las huellas de Francisco y Clara de Asís. Originales no fotocopias", en el que el autor indica los profundos vínculos del joven beato con Asís y San Francisco. El Prelado a los medios vaticanos: «Carlo está sacudiendo conciencias y almas, animando a los jóvenes de todos los continentes».

Stefanie Stahlhofen y Daniele Piccini – Ciudad del Vaticano

Carlo Acutis siguió los pasos de Francisco. Quería ir a Asís porque San Francisco lo inspiraba. No quería convertirse en un franciscano con hábito, un franciscano clásico, como los hijos de Francisco. Quería ser original también en esto. Quería inspirarse en Francisco, pero con un modelo de santidad propio. Con estas palabras, monseñor Domenico Sorrentino, Obispo de Asís - Nocera Umbra - Gualdo Tadino y Foligno, explica a los medios vaticanos el fuerte vínculo que une al "beato millennial", fallecido de leucemia a los quince años, y el Poverello de Asís, con motivo de la presentación de este jueves 3 de abril – pocas semanas de la canonización del beato prevista para el domingo 27 de abril – en la Biblioteca Antigua de la Universidad de Linke en Roma del libro “Carlo Acutis. Tras las huellas de Francisco y Clara de Asís. Originales, no fotocopias”, publicado en diciembre de 2024 por Ediciones Franciscanas.

Peregrinos en visita a la tumba del nuevo santo

El "despojo" de Carlo y Francisco

Tanto Carlo como San Francisco tienen en común un gesto profético de “despojarse”. “San Francisco de Asís”, explica monseñor Sorrentino, “hace 800 años, hizo ese gesto profético de despojarse de sus vestiduras, de renunciar a su dinero e incluso a su herencia, porque quería pertenecer sólo a Jesús y a los pobres, en quienes Jesús se manifiesta”. Del mismo modo, «Carlo es también el santo del despojo. Esto parecería difícil de entender aplicado a alguien como él, que provenía de una familia adinerada, a quien no le faltaba nada. Francisco se despojó de todo, incluso a diferencia de su padre. Carlo, en cambio, hasta el final, tuvo todo lo que un niño de su edad podía tener». Sin embargo, incluso para Acutis, «hubo un momento en el que el Señor le pidió un despojo radical, es decir, el momento en que lo que Francisco llama la Hermana Muerte llegó para él. Llegó con mucha antelación, como suele decirse si se considera la vida en su conjunto. Cuando un niño muere, decimos que es algo excepcional, doloroso y triste. Carlo murió a los quince años».

Tumba del nuevo santo en la iglesia de Santa María la Mayor – Santuario del Despojo.

Un vídeo para recibir a la "Hermana Muerte"

El joven beato era consciente del “despojo” que el Señor le pedía. De hecho, dejó una huella de su “sí” a Cristo en un vídeo, tal como se esperaría de un santo moderno y “digital”. «Algo que realmente me asombró — reveló monseñor Sorrentino — y me hizo comprender el plan de Dios para su vida fue lo que su madre encontró en su computadora. Se trata de un videoclip, que él mismo había grabado, en el que Carlo tiene una especie de premonición de que se acerca la muerte, exactamente dos meses antes de que una leucemia fulminante lo arrebatara». En el video, el joven dice: «Estoy destinado a morir» y luego, dice el Obispo, «sonríe hermosamente, como si ya estuviera en el Cielo, y abre los brazos como para recibir a la Hermana Muerte o, si se prefiere, para aplaudirla. Haciendo la comparación con Francisco, me pareció que ese fue el momento en que Jesús le pidió que se despojara radicalmente de sí mismo».

Santuario del Despojo

Carlo, fuente de esperanza

Los frutos espirituales de esta colaboración, formada en el Cielo, entre Cristo, Carlo Acutis y Francisco de Asís son tangibles. “Está moviendo el mundo”, dice el Obispo Sorrentino. Tenemos una afluencia extraordinaria de peregrinos aquí en el Santuario. En diecinueve años de ministerio como Obispo, nunca he visto nada igual. Carlo es una gran esperanza para el mundo. Conmueve conciencias y almas, animando a jóvenes de todos los continentes. Gracias a este «equipo especial» formado por Jesús, Carlo, Francisco y Clara, y, por supuesto, muchos otros santos de la Iglesia universal — concluye —, nosotros también podemos tener esperanza y avanzar con valentía”.