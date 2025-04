Carlo Acutis, Hermano Freidel: abrió caminos al Cielo para otros

El próximo 27 de abril, durante el Jubileo de los Adolescentes, el joven beato será canonizado. El responsable del Museo del Tesoro de la Basílica de San Francisco de Asís explica los aspectos más destacados de su espiritualidad: «Nos enseñó que nuestra vida se realiza aquí y ahora, y no en el más allá».

Stephanie Stahlhofen y Daniele Piccini - Ciudad del Vaticano

"El beato Carlo Acutis comprendió verdaderamente lo que significa ser cristiano en sentido pleno. En primer lugar, una orientación espiritual hacia Dios, que podemos definir tradicional, hecha de oración, Eucaristía, celebración de la Misa, Rosario. En segundo lugar, el testimonio hacia los demás y la atención a los pobres y necesitados". Esta es la receta de santidad de Carlo Acutis -el joven beato, que murió de leucemia fulminante a los quince años y será canonizado el próximo 27 de abril durante el Jubileo de los Adolescentes- resumida por el hermano Thomas Freidel, OFM Conv, responsable del Museo del Tesoro de la Basílica de San Francisco de Asís.



Mostró el camino a Dios



El joven beato vivió conscientemente la Eucaristía como su «autopista al Paraíso». "Cuando una persona muere joven, no deja nada escrito, pero en el caso de Carlo Acutis, estas palabras son impactantes. Él quería decir que la Eucaristía, el encuentro con Dios, recibir a Cristo, es el camino que lleva a la plenitud de la vida, que lleva a la perfección junto a Dios. Precisamente una autopista hacia el Cielo. Por tanto, permanecer en este camino, garantiza la plenitud de la vida".

Una vida plena aquí y ahora



En la espiritualidad de Carlo Acutis está muy claro que la «plenitud» y la «vida resucitada» se experimentan ya en esta vida. "Nuestra fe -explicó el Hermano Thomas Freidel a los medios de comunicación vaticanos- no es un consuelo para tiempos mejores en el Más Allá. Y Carlo Acutis es un buen ejemplo de ello. Él sabía que vivir en relación con Dios me realiza aquí y ahora, con alegría, con esperanza, con confianza. Recorriendo mi propio camino de fe, cuya meta final es lo que llamamos el Cielo, es decir, la perfección con Dios. El vínculo con Cristo, la celebración de la Eucaristía, es un camino seguro para llegar allí. Así, en esta cita, incluso con la imagen moderna de la autopista, queda bien expresada la personal comprensión de la fe de Carlo Acutis".

Ha convertido con su personalidad

Sin embargo, no era un “empollón” (nerd) sino una persona muy normal. Eso dicen todos los que le conocieron. Que no era en absoluto un marginado, sino que estaba bien integrado en su círculo de amigos. Jugaba al fútbol aquí en Asís y en la escuela de Milán. Era, sencillamente, una persona que caía bien a la gente. También caía bien a sus compañeros de colegio y a sus amigos no creyentes. Esto«, concluye el Hermano Freidel, »es lo que todos atestiguan de él, es decir, que consiguió mucho, simplemente por su persona, por su carácter: así es como llegó al corazón de mucha gente".