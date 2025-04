En Buenos Aires, las villas lloran al Papa Francisco

El pasado fin de semana se celebró una misa de acción de gracias en la plaza frente a la catedral de Buenos Aires, y una caravana recorrió también todos los lugares queridos por el antiguo arzobispo de la ciudad, elegido Papa en 2013. La Iglesia de Francisco, que incluyó el "todos, todos, todos", concluyó su procesión en la Villa 21-24, un barrio periférico en el corazón de la capital a la que el arzobispo Bergoglio envió al padre Pepe di Paola en 1997.

Marie Duhamel - Ciudad del Vaticano

Es la encarnación de los sacerdotes que trabajan en las villas miseria de Argentina. En 1997, a la edad de 35 años, el padre Pepe di Paola fue uno de los primeros a los que monseñor Jorge Mario Bergoglio, arzobispo coadjutor de Buenos Aires, confió la tarea de acompañar a los numerosos fieles de una parroquia azotada por la extrema pobreza y la droga, la Villa 21, situada en el corazón de la capital argentina. A lo largo de los años, "el obispo Jorge" nunca dejó de apoyar su labor pastoral y su persona, sobre todo cuando el sacerdote se vio amenazado por los narcotraficantes, que no apreciaban las iniciativas de prevención y atención a las personas con drogadicción. La misión de la Iglesia en los barrios recibió un nuevo impulso en 2009, cuando el cardenal Bergoglio creó una Vicaría para las Villas, encargada de dirigir la labor de los sacerdotes en las villas de emergencia de Buenos Aires.

El Padre Pepe di Paola repasa el luto de los argentinos, la cercanía del Papa a los habitantes y sacerdotes de las villas de Buenos Aires, la explosión de vocaciones sacerdotales para llevar la Iglesia a los más pobres entre los pobres, y el viaje del Papa a su tierra natal que nunca tuvo lugar.

Padre Pepe di Paola con jóvenes del centro asistencial Madre del Puente Carretero, perteneciente a Hogares de Cristo y a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Buenos Aires.

¿De qué son signo las villas en la Iglesia de Francisco?

Las villas son la imagen de la Iglesia que quería Francisco. Una Iglesia pobre para los pobres y una Iglesia que es un hospital de campaña, donde nadie se queda atrás. Y eso es lo especial de las villas miseria, esa atención a todos. Si una madre se encuentra allí con niños huérfanos, se ocupará de ellos. Es una gran familia. Nadie se queda solo. En las villas, la Iglesia es todo el barrio, no sólo el templo.

De Buenos Aires al Vaticano, ¿cuál es el legado de esta "Iglesia en salida"?

La procesión del domingo (en Buenos Aires) es la expresión de esta Iglesia en salida, encarnada por Jorge Mario Begoglio, que ha estado en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, en los lugares donde viven los ancianos, que ha estado en las villas miseria.

Es una Iglesia que no mira hacia dentro, sino hacia fuera. Ha dicho en varias ocasiones que hay que tener cuidado con los que sólo cuidan de sus propias ovejas, y no de las que están dispersas por otros lugares. La idea de la Iglesia en salida es, por tanto, algo que Francisco encarnó. No se ha limitado a predicar.

¿Qué cercanía tenía Jorge Mario Bergoglio con ustedes, los curas de las villas?

Yo siempre digo que él estaba en sintonía con nosotros por la forma en que vivía. Es decir, los curas de las villas eran un ejemplo para él, en el sentido de que vivían en el barrio y se daban cuenta de que tenían que vivir como buenos vecinos con todos. Y en este vínculo que se creaba, había una gran confianza entre los residentes y los sacerdotes. La vida de la Iglesia se desarrollaba en este ambiente. El arzobispo Bergoglio se hizo tan cercano a nosotros y nos apoyó tanto que pasamos de 7 u 8 sacerdotes a una veintena, y el seminario diocesano de Villa Devoto ya enviaba seminaristas a las villas.

Monseñor Bergoglio también ha impulsado esto en la predicación. Por ejemplo, en 2000, Juan Pablo II propuso que todas las diócesis estuvieran dedicadas a la Virgen María. El 8 de diciembre, todos los 8 de diciembre, Monseñor Bergoglio venía a la Villa 21. Ese año, lo llamé por teléfono y le dije: "Oiga, jefe, usted siempre viene el 8 de diciembre. Pero ahora Juan Pablo II te pide que consagre la diócesis a la Virgen... ¿A qué iglesia va? Pensé que iba a un importante santuario mariano de Buenos Aires. Y me dijo: "¿Qué mejor que consagrar la ciudad de Buenos Aires a la Virgen de Caacupé, en la Villa 21? ¿Qué mejor, Pepe?". Me alegré, no esperaba una respuesta tan categórica. Y la verdad es que realmente representaba lo que él sentía, y también es una lección para el resto de la Iglesia.

Mural con el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco y la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

¿Cómo puede la Iglesia seguir los pasos de Jorge Mario Bergoglio, ahora Francisco?

Para la Iglesia del mañana, creo que necesitamos un Papa que sepa organizar. Jorge Mario Bergoglio, o Francisco, nos ha dado horizontes muy claros y objetivos a alcanzar: estar más cerca del Evangelio, más cerca de una Iglesia en misión, donde busquemos llegar a los demás en lugar de mirarnos nuestro propio ombligo, como él decía. Pero lo que falta ahora es alguien que complete todo esto. Un Papa que pueda llevar adelante todos estos proyectos que estaban en el espíritu y en la predicación de nuestro Papa Francisco. Por eso creo que el Papa que venga tendrá que ser capaz de organizar la esperanza. En definitiva, organizar todo lo que el Papa Francisco habló y predicó al mundo.

Padre Pepe di Paola.