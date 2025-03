Zuppi: Cerca de Francisco. Invertir en la obra de Europa y en la paz

El cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, al presentar los trabajos del Consejo Episcopal Permanente, expresa la cercanía de la Iglesia italiana al Pontífice ingresado en el Hospital Gemelli e invita a los católicos a tomar iniciativas concretas de diálogo por la paz, para que no prevalezca «la lógica de las armas». El nacionalismo, recuerda, «está en contradicción con el Evangelio». Adoración eucarística y oración por el Papa.

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Con el corazón y la oración dirigidos al Papa Francisco, internado en el Hospital Gemelli, y con el pensamiento y el compromiso dirigidos a Italia, a Europa y al mundo, «inmerso en la tragedia de la guerra», donde los nuevos y primeros pasos hacia la paz necesitan «pensamientos fuertes y creyentes capaces de cultura y diálogo». La articulada introducción del cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), a los trabajos del Consejo Episcopal Permanente, inaugurada esta tarde, comenzó con la adoración eucarística en la que los representantes de los obispos italianos rezaron por la salud del Papa, «apóstol de la paz y de la espiritualidad» también para los no creyentes y los creyentes de otras religiones, y se estructuró en torno a cuatro temas: Jubileo, Camino sinodal, Paz y Europa.

Invertir en la obra de Europa

En particular, tocando el último tema y vinculándolo a la actualidad más cercana, el arzobispo de Bolonia subraya cómo los católicos de hoy deben tomar la iniciativa de «invertir en la obra de construcción de Europa, que no es un conjunto de instituciones lejanas, sino que es hija de una larga historia común, madre de la esperanza de un futuro humano, no renunciar nunca a invertir en el diálogo como método de resolución de los conflictos, no dejar que prevalezca la lógica de las armas, no permitir que se imponga la narrativa de la inevitabilidad de la guerra, ayudar a cristianos y no cristianos a mantener vivo el deseo de una coexistencia pacífica, ofrecer espacios de diálogo en la verdad y la caridad». En definitiva, recordando dos neologismos del Papa Francisco, 'es hora de primerear y no de balconear'.

Paz, diálogo y multilateralismo

El camino hacia la paz, explica Zuppi, es siempre el del diálogo, «que hoy adquiere también las connotaciones del multilateralismo. El debilitamiento de las estructuras internacionales se convertirá pronto para todos en causa de mayor incertidumbre y, desde luego, no de mayor seguridad». Y alaba el esfuerzo del gobierno italiano «por conectar el crecimiento de la responsabilidad europea con el diálogo intraoccidental en la búsqueda de una paz justa y duradera y la indispensable visión multilateral en la resolución de conflictos». Pidiendo a las Iglesias iniciativas concretas para volver a ser maestras de humanidad, para mostrar «a nosotros mismos y al mundo que el Evangelio sigue siendo vida, una vida bella para todos».

El mal de los nacionalismos señala nuevos enemigos

Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, el 9 de mayo de 1945, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana recuerda cómo Francisco denunció que aún acecha el fantasma de una nueva guerra, hoy que «el mal del nacionalismo viste nuevos ropajes, sopla en muchas regiones, dicta políticas, exalta partes de pueblos, señala enemigos. Su demonio no es el amor a la patria, sino la cerrazón miope y egoísta, que acaba por intoxicar a quienes participan en él y sus relaciones con los demás». Y reitera que «el nacionalismo está en contradicción con el Evangelio», porque Jesús «murió por todas las naciones, sin distinción de raza o sangre, convirtiéndose en el primero de los hermanos de la nueva familia humana, constituida sobre Él y sobre su Evangelio». En una Europa «tierra arada por el cristianismo», añade, «como creyentes nos sentimos en casa en el proceso europeo y queremos aportar nuestra propia contribución distintiva siguiendo el ejemplo de los Santos Cirilo y Metodio para una Europa que sólo puede respirar bien con los dos pulmones». Una Europa unida, la única que puede preservar el humanismo europeo».

Promover una cultura de paz

Para Zuppi, corresponde a la Iglesia, «recurso y esperanza de la humanidad», generar «mujeres y hombres de paz, porque las personas que viven de la escucha de la Palabra de Dios y practican el diálogo» son verdaderos «recursos para la sociedad, marcada por la soledad, la competencia, el conflicto». Fiel a las enseñanzas de la tradición, del Concilio, que en Gaudium et spes reafirmó cómo Dios «ha querido que todos los hombres formen una sola familia y se traten como hermanos», y finalmente de la Encíclica Fratelli tutti. El cardenal miró a la «frágil tregua» en Gaza, a las «guerras dentro de un pueblo, como en Sudán, en el norte del Congo y, en las últimas horas, en Siria», países en los que «el compromiso eclesial italiano es importante». Y después a Ucrania, «sometida a bombardeos y ataques sistemáticos», y «con atención y esperanza al posible diálogo entre Ucrania y Rusia». «¡Por fin -subraya- se están dando pasos para la paz!», pero también denuncia que «»se ha despreciado demasiado el diálogo entre gobiernos, mientras que se han vaciado de sentido y prestigio los foros internacionales de encuentro, empezando por la ONU». El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana advierte que «las palabras son decisivas», pero «el lenguaje, el lenguaje internacional y el lenguaje de la comunicación, se ha vuelto muy duro, agresivo, con el objetivo de golpear o desacreditar más que de crear las bases para el diálogo. Palabras como armas y palabras sin verdad o con poca verdad». Como denunció el Papa en su último discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, para el Cardenal «hay que superar la babelización de los lenguajes, fruto del egocentrismo nacional, personal y de grupo».

La fragilidad del Papa, motivo de comunión

El arzobispo de Bolonia había abierto, sin embargo, su discurso con un pensamiento para el Papa Francisco. Desde el pasado 23 de febrero, recuerda, «se ha iniciado una verdadera cadena de oración que continúa a nivel local y universal». El afecto de toda la Iglesia se ha concretado «en la oración espontánea que surge de los creyentes de todo el mundo, y del Rosario vespertino desde la Plaza de San Pedro, que se ha convertido ya en una cita popular de fe y adhesión al Santo Padre». En esta condición de fragilidad, continuó Zuppi, «su figura se convierte aún más en motivo de comunión». Si «el pueblo cristiano lo ama», subraya, «nos llama la atención que incluso no creyentes y fieles de otras religiones se unan a la invocación por su salud, considerándolo un apóstol de paz y espiritualidad». Y transmite al Papa «la adhesión y la oración de toda la Iglesia en Italia, para que sienta nuestra cercanía filial junto con el consuelo del Padre bueno, que siempre cuida de sus hijos, especialmente en los momentos más difíciles de la vida».

El Jubileo y la atención a los presos

A propósito del Jubileo, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana recuerda que «nos impulsa a poner en el centro la memoria agradecida de los dones de Dios y el respeto por la persona humana y por la creación, por nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más frágiles». Y entre las prioridades de este año jubilar, señaladas por el Pontífice en la Bula de Indicción, destaca la atención a los presos, renovando la petición de «iniciativas que devuelvan la esperanza, como formas de amnistía o remisión de penas, dirigidas a ayudar a las personas a recuperar la fe en sí mismas y en la sociedad, pero también caminos de reinserción en la comunidad que correspondan a un compromiso real de observancia de la ley».

Hacia la Segunda Asamblea Sinodal

Por último, sobre el Camino Sinodal de la Iglesia en Italia, Zuppi aclara que «en un mundo que tiene como registro la polarización ignorante y grosera, la exhibición de la fuerza como método para resolver los problemas, la tentación de escalar posiciones para salvarse cuando sabemos que esto sólo sucede todos juntos, el Camino Sinodal nos habla de una posibilidad diferente: la de leer y comprender la realidad y decidir juntos, en las diversas pero complementarias responsabilidades, lo que es mejor para el futuro de todos y lo que se pide a todos». Recuerda que la segunda asamblea está prevista del 31 de marzo al 3 de abril en Roma y que en esa ocasión se debatirán las Proposiciones. De ellas saldrá el Documento final, que se presentará en la Asamblea General prevista del 26 al 29 de mayo. Y concluye que «la dimensión misionera de la Iglesia de mañana, que emerge cada vez más claramente del Camino sinodal, nos invita a vivir estas semanas y meses que vienen como un tiempo de opciones valientes y necesarias para nuestras comunidades, teniendo siempre presente a toda la ciudad de los hombres».

Los trabajos del Consejo Episcopal Permanente

El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que se está celebrando en la sede de la Circonvallazione Aurelia 50, se clausurará el miércoles 12 de marzo, e incluirá la presentación del Documento para la II Asamblea Sinodal, junto con algunas actualizaciones relativas a esta cita. También figuran en el orden del día algunas comunicaciones sobre el próximo Congreso Eucarístico Nacional. Al término de los trabajos, el miércoles, a las 15.00 horas, siempre en la sede de la Conferencia Episcopal Italiana, el secretario general, monseñor Giuseppe Baturi, mantendrá un encuentro con los periodistas.