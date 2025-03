Tanzania: el compromiso de la Iglesia para construir pozos y luchar contra la sequía

Con motivo del Día del Agua celebrado el 22 de marzo, la hazaña de Don Terenzio Pastore de construir once pozos en uno de los países más pobres y sedientos de África Oriental ha liberado de la sequía a pueblos remotos y aislados. Gracias a la ayuda de cientos de benefactores, el sacerdote, miembro de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, ha puesto en marcha un proyecto que ha implicado también a escuelas y comunidades.

Federico Piana- Ciudad del Vaticano

Frutos copiosos e inesperados. «Todo gracias a la Providencia. Yo no he tenido nada que ver, sólo he sido un instrumento en las manos de Dios». Cuando intenta hacer balance de un proyecto que aparentemente comenzó sólo por casualidad, don Terenzio Pastore se da cuenta de que no sabe por dónde empezar a relatar con la cantidad de pequeños y grandes éxitos que ha conseguido acumular en pocos años. Once pozos creados de la nada en una de las naciones de África oriental más pobres del mundo, donde el 40% de la población ni siquiera puede acceder al agua potable, no es poca cosa.

Aldeas remotas

Los habitantes de las aldeas más remotas, a las que ha liberado de la sed y de la aridez crónica e infértil de la tierra, hablan de milagro, pero él aún recuerda cómo empezó todo a partir de una noche de insomnio y tormento tras visitar una zona desértica lejana y olvidada: «Es una vasta zona en la que los habitantes de la cercana aldea de Kinangali trabajan como extractores de sal. Un trabajo duro y agotador bajo un sol abrasador por unos pocos céntimos al día. Un dolor sin fin».

Silencio y asombro

Era un día de noviembre de 2021 y el sacerdote, miembro de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, declaró a los medios vaticanos que no quería detenerse allí en absoluto, sino que prefería continuar hasta aquel remoto grupo de casas sin agua ni electricidad: «En el viaje de regreso al hospital de San Gaspar de Itigi, gestionado por nuestra congregación y a dos horas en coche, ninguna de las personas que me acompañaban y que habían participado en aquella visita pronunció una palabra. Había silencio y perplejidad ante lo que habíamos visto».

Un proyecto por descubrir

La noche siguiente, el padre Terenzio la pasó meditando, rezando y llorando: «Me pregunté: ¿por qué Dios ha querido que siga ese camino? ¿Qué proyecto me tiene reservado?». Al final, decidió incluir el relato de su aventura en un capítulo de un libro que estaba escribiendo y, de vuelta en Italia, compartir sus experiencias en Tanzania con comunidades y escuelas, recogiendo donativos para la construcción de lo que le parecía una obra útil, necesaria y urgente: un pozo. «Gracias a Dios, alcanzamos la suma necesaria en poco tiempo y en agosto de ese año pudimos inaugurarlo en la pequeña aldea de Mkiwa».

Reconocimiento y estima

Ante los medios de comunicación vaticanos, que ya habían contado su historia desde el principio, siguiendo cada paso del proyecto llamado «Agua en el desierto», el sacerdote recordó cuando los líderes de aquella comunidad le otorgaron el estandarte de jefe de la aldea como muestra tangible de agradecimiento y estima: «Hubo una ceremonia que duró casi una hora, durante la cual la tribu me entregó la lanza, la capa, el bastón, la cabra, las gallinas y los huevos, símbolos no sólo de liderazgo, sino también emblemas que indican cómo un jefe debe cuidar de su pueblo. No sé cuántas lágrimas derramé, conmovido, asombrado».

Compromiso inquebrantable

Desde entonces, Don Terenzio no ha parado. Ya ha abierto 11 pozos: el increíble boca a boca le ha ayudado a dar a conocer sus historias, que han generado dos libros con cuyo producto de la venta ha apoyado aquellas obras que ni siquiera el Gobierno nacional ha podido hacer hasta ahora. «Estos textos míos también los fui a promocionar en numerosas escuelas que adoptaron mi proyecto subvencionándolo de diferentes maneras. Una vez recaudado el dinero, me coordinaba con el superior de mi congregación en Tanzania que me indicaba, de vez en cuando, dónde había que llevar el agua».

Contextos difíciles

Algunos de estos pozos se han construido en contextos sociales críticos, como la Aldea de la Esperanza, que acoge desde hace más de veinte años a niños huérfanos enfermos de sida, o en zonas extremadamente pobres que los obispos locales han confiado a la atención pastoral de los Misioneros de la Preciosísima Sangre. Por ejemplo, uno está en la frontera con Ruanda, donde aún se encuentran muchos refugiados del genocidio de 1994, mientras que otro está en las laderas del monte Kilimanjaro, donde los aldeanos pobres bailaron y cantaron toda la noche para inaugurar el pozo que cambió literalmente sus vidas. «El agua, para esta gente, cambia las reglas del juego. No sólo les permite beber regularmente, sino también cultivar sus tierras y saciar la sed de sus animales. Algo que a nosotros nos parece obvio, pero a ellos en absoluto».

Sin fronteras

Don Terenzio, ahora que es párroco en Bari tras haber sido director provincial de la congregación, desde luego no tiene intención de tirar los remos de la barca: «Puedo anunciar con orgullo que, en estos mismos días, he enviado una transferencia bancaria para la construcción de un pozo en Guinea-Bissau. Y seguiré promoviendo mi proyecto por Italia yendo a hablar a quienes me inviten». También estos son signos tangibles de que el amor no conoce fronteras.