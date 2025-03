Ghana: las monjas que llevan consuelo a mujeres enfermas y embarazadas

En Amankwakrom, Ghana, muchas mujeres aún dan a luz en casa por miedo a los elevados costes médicos. Respondiendo a las necesidades de los pobres, las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Santo Rosario (MSHR) dan asistencia y apoyo a las mujeres enfermas y embarazadas de la comunidad.

Sor Sylvie Lum Cho, MSHR

El Centro Sanitario del Santo Rosario de Amankwakrom, en el vicariato apostólico de Donkorkrom en Ghana, proporciona y sostiene servicios sanitarios a los pobres, abandonados y marginados. El Centro, gestionado por las Hermanas Misioneras del Santo Rosario (MSHR), es a menudo una salvación para muchos habitantes del pueblo del distrito y no solo, porque tienen la seguridad de recibir atención médica de calidad y saben que siempre serán atendidos, puedan o no pagarlo.

Amankwakrom, como en el resto de las llanuras de Afram, sufre tasas de pobreza muy elevadas. Muchos pacientes mueren en casa porque no pueden permitirse hospitales especializados para los cuidados. Algunas mujeres embarazadas prefieren dar a luz en casa por miedo a los gastos médicos, y muchas son trasladadas al centro de salud en moto, el principal medio de transporte, por las complicaciones. A causa de la escasa red de carreteras, algunas prefieren no correr el riesgo a aventurarse por caminos en malas condiciones para no perder a sus niños, o incluso su vida.

Vista exterior del Centro Sanitario del Santo Rosario, Amankwakrom (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana)

Los habitantes sufren también la carencia de agua, disponen solo de dos pozos para satisfacer las exigencias de una gran comunidad como Amankwakrom. No había servicios higiénicos disponibles en la zona, lo que ha creado graves problemas sanitarios y ambientales. No hay ni siquiera un mercado en Amankwakrom y los habitantes deben viajar unos 11,2 km hasta la otra ciudad, Donkorkrom.

La contribución de las Hermanas Misioneras del Santo Rosario

Las Hermanas del Santo Rosario, movidas por la necesidad de estar cerca de las personas a las que sirven, han dejado la comodidad de su convento en Donkorkrom para residir en los viejos alojamientos de las enfermeras del Centro Sanitario del Santo Rosario, desde donde llegan a los pacientes y se ocupan de la gestión cotidiana de la estructura. Además de la asistencia sanitaria rutinaria, las hermanas han recurrido a la recaudación de fondos mediante la redacción de proyectos. Esto ha contribuido muchísimo al crecimiento de la estructura sanitaria. Desde el 2016, cuando las hermanas asumieron la gestión, la humilde estructura de dos bloques ha experimentado un enorme crecimiento y expansión. Las dos hermanas pioneras de MSHR, que han escuchado el grito de los pobres en Amankwakrom, fueron Sr. Rose Farren, médico y Sr. Nkechi Oraebosi Caroline, matrona del equipo, a las que más tarde se unió Sr. Cecilia Dike, matrona enferma.

Sor Cecilia Dike, MSHR, cuida de un paciente en el Centro Sanitario Holy Rosary, Amankwakrom (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana)

En 2020, la construcción de un nuevo bloque del ambulatorio, con farmacia, laboratorio, radiología, sala para las inyecciones y sección masculina, representó un desarrollo notable. Tres años después, se inauguró el departamento de maternidad, junto a los servicios higiénicos. Estos cambios han reforzado el compromiso para mejorar los servicios sanitarios. El centro sanitario pasó de 2 trabajadores en 2016 a 42 actualmente, entre los cuales 3 matronas. De media, 105 pacientes visitan el centro semanalmente, con cerca de 25 que utilizan la sección de maternidad. Todos los desarrollos han sido posibles gracias a los esfuerzos incansables de las religiosas, en colaboración con los donantes.





Las hermanas, el director, el personal y algunos habitantes del pueblo de Amankwakrom celebran la llegada de una nueva ambulancia para el Centro en el 2023. (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana.)

Además del trabajo en el Centro, las Hermanas del Santo Rosario también desempeñan periódicamente actividades de sensibilización dentro de otras comunidades y de escuelas en Amankwakrom sobre la salud y otras cuestiones relacionadas.

Sensibilización escolar sobre la protección, los derechos de los niños y los peligros del embarazo adolescente en el instituto Amankwa Tornu RC (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana)

Organizan también pruebas sanitarias gratuitos para las personas, que incluyen el examen de los parámetros vitales, la glicemia, test de laboratorio, controles a la vista y a los dientes.

Sor Nkechi Oraebosi, MSHR, tiene en brazos un recién nacido (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana)

El apoyo por parte de la Iglesia local, de la comunidad y de otras partes interesadas

Los dirigentes de la Iglesia local han sido de gran apoyo y aliento para la misión de las hermanas en Amankwakrom.

Sensibilización de la comunidad sobre las medidas de prevención del Covid 19 y la importancia de la vacunación en el complejo principal del Amankwa-Asabi. (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana)

Los líderes locales no están excluidos. Aunque no cuentan con medios para sostener económicamente a las Hermanas, manifiestan alegría y satisfacción por lo que su comunidad está llegando a ser, gracias al esfuerzo de las misioneras. “Aunque somos pobres, los líderes siempre están con nosotros. Hagamos lo que hagamos, nos dirán que los llamemos. Cuando los llamamos, reúnen a su gente para venir y trabajar juntos”, admitió el Sr. Nkechi. También fue muy útil el seguro médico concertado con el centro responsable. Por encima de todo, “el Centro de Salud sobrevive en gran medida gracias a la Divina Providencia y a la buena voluntad de la gente”, aseguró la hermana Nkechi, compartiendo su creencia de que “haces la misión y el Dios de la Misión la sostendrá”. “Si nos mantenemos fieles a la fe con la que empezamos en Amankwa, nunca nos faltará nada”, afirmó la hermana Farren.

