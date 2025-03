El libro de una hermana india demuestra que la esperanza es atemporal

Más de veinte años después de que Sor Teresa Joseph, FMA, escribiera un libro para animar a la gente a soñar en grande, recibió un premio literario, que le recuerda que Dios cuida cada semilla plantada en la esperanza.

Sr. Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

Las grandes obras no siempre reciben un reconocimiento inmediato, pero su impacto perdura en el tiempo. Poco más de dos décadas después de la publicación de un libro de motivación titulado: Dream Big Dream True – 35 Tips to make the best of your life, Sor Teresa Joseph, FMA, ha sido finalmente galardonada con un prestigioso premio, demostrando que la verdadera inspiración resiste la prueba del tiempo. Cuando la religiosa salesiana de Don Bosco de la Inspectoría de Bombay, India, escribió las palabras iniciales del libro, nunca imaginó que sus palabras tocarían con serenidad la vida de muchos, a través del aliento, la esperanza, el propósito y al final recibirían un amplio reconocimiento.

Cartel que anuncia el premio de Sor Teresa Joseph

El libro, publicado por primera vez en 2004 por Edizioni San Paolo India, recibió el Golden Book Award 2025 el 31 de enero de 2025, por iniciativa de Wings Publication International en la categoría “Crecimiento personal e interpersonal”. “Considero este premio una visita sorpresa de Dios, un signo de su amor incondicional por mí”, dijo la hermana Teresa en una entrevista con Vatican News. “Siento que es Su manera de embellecer todas las cosas a su tiempo, y me he enamorado de la idea de permitir que Dios actúe a Su tiempo y a Su manera”. “En la escuela de la vida”, añadió la religiosa de origen indio, “aprendí la belleza de la espera. En medio de altibajos, alegrías y dolores, interacciones y amistades, la experiencia me ha convencido: a su tiempo Él hace bellas todas las cosas”. Alumna de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, manifestó su asombro cuando recibió el correo electrónico del grupo premiante. Su nota comunicó que el comité de premios estaba “¡muy grato de anunciar que su libro ha sido declarado ganador del prestigioso Golden Book Award 2025! Este resultado es un reflejo de tu excepcional narración, dedicación y del poderoso impacto que tus palabras han tenido en los lectores”. “Esto me sorprendió, francamente, nunca me lo hubiera esperado”, declaró. “Hoy a los que buscan mi opinión les digo que abracen la paciencia, que esperen y que nunca traten de acelerar el tiempo de Dios”.

Múltiples idiomas, más de 25.000 copias vendidas

Según la hermana Teresa, los premios llegan de diferentes maneras. El libro, que actualmente se encuentra en su décima edición, ha capturado los corazones y las mentes de los lectores de todo el mundo. Ofrece un mensaje poderoso sobre temas como la confianza en uno mismo, el amor propio, el optimismo, el perdón y la amistad, además de ofrecer consejos prácticos para mejorar la propia vida. Dream Big Dream True ha sido traducido a varios idiomas, incluido el braille en inglés, marathi, hindi y khasi, y ha vendido más de 25.000 copias. El éxito del libro de Sor Teresa va más allá de los números y del prestigioso premio. Crea un vínculo profundo con sus lectores y ofrece esperanza, convirtiéndolo no solo en un bestseller, sino en un faro de inspiración para las personas que han visto sus luchas y triunfos reflejados en sus páginas. “También me he dado cuenta de que el libro ha gustado a muchas personas que lo han leído”, afirmó.

Los jóvenes han inspirado mi escrito

Para Sor Teresa, la chispa inspiradora para escribir Dream Big Dream True se deriva de una fuente improbable: los jóvenes. Observar sus luchas y los desafíos únicos que enfrentan los jóvenes en el mundo de hoy se convirtió en la fuerza impulsora detrás de las palabras que más tarde fascinarían a los lectores. Sor Teresa recuerda su época de estudiante en Roma y los profesores que le decían: “Publica o perece”. “Mi pequeña experiencia me ha enseñado que muchas personas carecen de coraje, se rinden fácilmente, sin saber cómo y qué hacer en la vida”, reveló. “Entonces, cuando leen ‘cómo obtener lo que esperas’ de las 35 sugerencias recogidas en el libro, los escucho decir que pueden lograr lo que esperan con una amplia sonrisa que ilumina su rostro, luego vuelan alto. Aquí encuentro satisfacción”.

Cada cosa a su tiempo

Sor Teresa cree que el tiempo lo es todo, como ha demostrado la tardía recepción de un premio literario.

Sor Teresa Joseph con sus colegas después de la entrega de premios

La esperanza, dijo, es la base de su libro y no se le escapó el hecho de que el premio llegara durante el Jubileo de la Esperanza de 2025. “Todos saben lo que significa esperar. En el corazón de toda persona la esperanza habita como el deseo y la espera de las cosas buenas que vendrán”. “He visto, y otros han compartido conmigo, que se están produciendo cambios en ellos gracias al libro”, concluyó sor Teresa. “Créeme, cada cosa tiene su tiempo. Este es el año de gracia en el que Dream Big Dream True ha alcanzado una luz lo suficientemente amplia como para ganar un premio”.