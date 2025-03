Mourad: Todavía estamos lejos de la democracia y la libertad en Siria

De visita en Roma, el arzobispo siro-católico de Homs aborda el clima de desconfianza que reina en Siria, tras las recientes masacres contra la comunidad alauita en la costa occidental, y los temores de las comunidades cristianas sobre el futuro institucional del país.

Olivier Bonnel - Ciudad del Vaticano

"Esta es una nueva página en la historia de Siria, en la que estamos sustituyendo la injusticia por la justicia". Con estas palabras triunfalistas saludó el presidente de transición sirio, Ahmed al Sharaa, la firma, el 13 de marzo, de una declaración constitucional que supuestamente sentará las bases del futuro Estado sirio. La anterior Constitución, forjada durante el régimen de Assad, ha sido abolida y se han anunciado elecciones para el país en un plazo de "cuatro a cinco años".

Sin embargo, tras el optimismo exhibido, Siria volvió a ser invadida por sus fantasmas en los primeros días de marzo: casi 1.600 personas fueron masacradas en el oeste del país, principalmente en bastiones alauitas, por las fuerzas armadas del gobierno de transición, apoyadas por facciones islamistas radicales. Una racha de violencia que devuelve al país a sus divisiones confesionales y pone en peligro las promesas del gobierno de transición de una nueva Siria "inclusiva".

Testigo privilegiado de estos sobresaltos, Monseñor Jacques Mourad, arzobispo sirio-católico de Homs, en el centro del país, compartió con nosotros sus dudas sobre el futuro del país y habló en nombre de las preocupaciones de los cristianos.

Cerca de 1.600 personas fueron masacradas en el oeste de Siria, hacia la costa, principalmente miembros de la minoría alauita. ¿Se esperaba tal explosión de violencia?

Sí, por desgracia, los actos de violencia y las masacres no han cesado. Esto pone realmente en tela de juicio al gobierno actual y, sobre todo, su sinceridad. Porque para todo el pueblo sirio hay una gran diferencia entre la retórica y la realidad: o están manipulando o no son capaces de gestionar el país. Ello significaría que este gobierno no es digno de continuar y hacerse cargo y responsable de un país como Siria, un país que nunca ha tenido una cara fanática o de un Islam fanático. Lo que está ocurriendo en Siria es muy dañino para el islam. Si la islamofobia existe hoy en el mundo, no es por la gente que odia o está harta del islam, sino por estos actos violentos, estas masacres, estas caras que presentan el islam de forma negativa.

Porque en el fondo, el Islam no es así. Siempre hemos convivido con musulmanes. Tenemos amistad, tenemos buenas relaciones, tenemos una buena historia con ellos, aunque haya habido momentos muy difíciles, muy dolorosos, en nuestra memoria reciente e incluso en la historia. Pero me entristece cuando la gente habla de las masacres de los alauíes en la costa, porque se centran en el lado negativo, pero nadie habla del pueblo sunita, de los habitantes de estas regiones que acogieron y protegieron a los alauíes, sus vecinos y sus amigos. Es una vergüenza y es triste. Siempre intentamos mostrar el lado negativo, el mal, y no mostramos el bien. Es un problema grave.

También se ha hablado de masacres de cristianos en ciertas regiones de Siria. ¿Puede confirmarlo?

Sí, es verdad, algunos fueron masacrados, unas doce o trece personas. Estas son las cifras que he recibido de fuentes fiables. Entre las víctimas de todas estas masacres había también soldados y fuerzas de seguridad del nuevo gobierno.

Hace unos días, el gobierno de transición dio a conocer la futura Constitución del país. Hay signos positivos sobre la libertad de expresión y el lugar de la mujer, pero también los hay preocupantes. En particular, el hecho de que la ley islámica siga y deba seguir siendo la inspiración de la futura Constitución. ¿Cómo ve esta Constitución? ¿Cuáles son sus expectativas y sus temores?

Soy como la mayoría del pueblo sirio, que no está a favor de esta Constitución firmada por el Presidente del gobierno de transición. El problema no es que Siria sea islámica, porque eso también es cierto. Todos nosotros, en el sentido de la palabra, somos "islámicos". Porque islam significa entrega a Dios. Si es así como se presenta el islam, estoy a favor y orgulloso de ello. Pero la realidad es completamente distinta. No podemos aceptar que el país se rija por la ley islámica. Eso no es aceptable. Porque la ley islámica no respeta la libertad individual. Y hay muchas diferencias entre los derechos humanos y la ley islámica. Esta no puede ser la fuente de la legislación en nuestro país.

¿Qué esperan los cristianos sirios de esta nueva Constitución?

Todos tienen miedo, están preocupados y no confían en este Gobierno. Todos se preguntan si deben emigrar, porque en la práctica nos sentimos como extraños en nuestro país, la gente está encerrada en sus casas. Si el gobierno de transición quiere convocarnos a los cristianos, elige a las personas que le convienen, como hicieron para la Constitución; no invitaron a todos los cristianos. Así que estamos muy lejos de la democracia y la libertad. No puedo decir que queramos que Siria se convierta mañana en un país democrático y libre, pero el problema es que no hay señales que nos den esperanza.

Monseñor Mourad (a la derecha) con el Cardenal Gugerotti en enero pasado.

Para los cristianos de Siria hoy en día, ¿no existe la oportunidad de acercarse, de unirse, quizá de crear una plataforma que reúna a diferentes comunidades para tener más influencia ante las nuevas autoridades, o es difícil?

Hemos trabajado duro para hablar con una sola voz a este nuevo gobierno. En Alepo, por ejemplo, han tomado realmente la iniciativa. Lo intentaron con una declaración conjunta que representaba a todos los cristianos de Alepo. Pero en otros lugares no fue posible. Aun así, hay un cierto ambiente de armonía entre nosotros. Pero intentamos organizar un congreso para los cristianos basado en el modelo del sínodo, como en el resto de la Iglesia en el mundo. En este marco, queríamos todos, con los ortodoxos y los protestantes, organizar este congreso con laicos que pudieran expresarse, para que fuera realmente una oportunidad para todos de expresarse, de hablar y decir las cosas como piensan, con respeto y libertad.

Desgraciadamente, esto no ha sido posible hasta ahora, porque no existe una verdadera voluntad común entre nosotros de hablar con una sola voz. Y eso es muy triste, sobre todo porque nos hemos convertido en una comunidad pequeña.

Siria es un país arruinado económica y socialmente, un país muy pobre. ¿Qué espera hoy de la comunidad internacional para ayudar a los sirios a recuperarse?

Puede que no sea muy agradable decir esto, pero no tengo mucha confianza en las opciones políticas de la comunidad internacional. Después de todo lo que está ocurriendo en Gaza, Palestina, Yemen, Libia, Nigeria, etc., ¿qué ha hecho la comunidad internacional para detener las muertes, las masacres, las guerras? Lo que estamos viviendo hoy en Siria se debe a la falta de responsabilidad de la comunidad internacional. También debo mencionar que Siria no es como otros países. Si la comunidad internacional va en serio en su búsqueda de la paz, primero debe lograr la paz en Siria. Porque Siria es la clave, el país que une a todos los países de Asia y Europa. Si realmente queremos trabajar por una paz verdadera en la cuenca mediterránea, como desea el Papa, entonces debemos proteger a Siria y a su pueblo, porque si no lo hacemos, nos volveremos como Afganistán.

¿Deben levantarse las sanciones internacionales?

En primer lugar, hay que aclarar el papel. ¿Qué quieren los países que impusieron estas sanciones? Si es cierto que las sanciones se adoptaron contra la familia y el régimen de Assad, que ha dominado Siria y ha llevado al país a este nivel de miseria, si esa era la condición, ya se ha acabado, Assad se ha ido. Entonces, ¿por qué se mantienen las sanciones? Si de verdad quieren ayudar a Siria a recuperar la paz, lo primero que tienen que hacer es levantar las sanciones, porque es la única manera de que la gente pueda volver a ponerse en pie.

Repito, no entiendo por qué no lo hacen de inmediato, ¿de qué tienen miedo? Levantar las sanciones significa volver a trabajar, volver a los sitios, garantiza a la gente vivir de su trabajo. Creo que debemos confiar a San Pablo y a la Virgen María el deseo de que se levanten las sanciones. Todo el mundo sabe que las sanciones han sido una de las principales razones de la miseria en la que vive el pueblo sirio.

¿Qué cree que es lo que más necesita Siria y lo que más necesitan hoy los sirios?

Alimentos, atención médica y educación son las tres necesidades principales para salvar a los sirios. La cuarta es resolver el problema de la vivienda. No estoy de acuerdo con la idea de llevar a cabo proyectos de reconstrucción rápidamente sin antes realizar un estudio exhaustivo. Rezo y ruego a los responsables de la reconstrucción que presten realmente atención a todos estos aspectos. Que nos ayuden a tener un país bien desarrollado, y no a medio desarrollar como lo está hoy.