Ricchiuti: No al rearme europeo. El diálogo es la única manera de resolver los conflictos

El presidente de Pax Christi Italia critica la decisión europea de destinar 800.000 millones a nuevos gastos militares: «El camino de la oposición a la guerra no es el correcto. Y todo esto es un futuro que no debería pertenecernos y no nos gusta». El verdadero objetivo, indica el arzobispo, debería ser reconstruir la entidad política e institucional de Europa que sea verdaderamente capaz de conducir a una verdadera pacificación.

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Defensa y seguridad son palabras que los dirigentes europeos utilizan actualmente "hipócritamente". Es más, "los utilizan para burlarse de nosotros". Monseñor Giovanni Ricchiuti no se anda con rodeos al hablar del proyecto que prevé "800.000 millones de euros para rearmar Europa, ciertamente no para defensa y seguridad". En una entrevista con medios vaticanos, el presidente de Pax Christi Italia y arzobispo emérito de Altamura—Gravina—Acquaviva delle Fonti denuncia con fuerza lo que más le preocupa a él y al movimiento católico internacional por la paz en estas horas: "El hecho de que el principio de disuasión militar esté provocando que Europa invierta el rumbo respecto a los valores fundadores que la han caracterizado hasta ahora, valores que siempre han negado la utilidad de la guerra y han privilegiado el diálogo y la confrontación".

Política y diplomacia

Eso es un gran no por parte de él. Un no al aumento de los gastos militares para la compra de nuevas armas que debería asustar a todos: creyentes y no creyentes, laicos y consagrados, jóvenes y ancianos. Un no a la presunta inevitabilidad del destino de una Europa que, habiendo fracasado en sus esfuerzos diplomáticos para resolver la trágica guerra en Ucrania, ahora no ve otra solución que la muscular. El camino de la oposición bélica no es el correcto —es la señal— y todo esto representa un futuro que no debería pertenecernos y que no nos gusta. El verdadero objetivo debería ser reconstruir la entidad política e institucional de Europa, verdaderamente capaz de conducir a una verdadera pacificación.

Escalada militar

Mientras en Francia, Gran Bretaña y Alemania el debate sobre el rearme se calienta cada vez más con la hipótesis de acelerarlo para obtener fondos lo antes posible involucrando también a las empresas privadas, monseñor Ricchiuti recuerda que las dos primeras secciones de Pax Cristi – fundada hace 80 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial – nacieron en Francia y Alemania. Resulta asombroso ver que hoy en día los franceses y los alemanes son los principales promotores de una peligrosa escalada militar, adhiriéndose a un axioma que parece haberse vuelto a poner de moda: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero nosotros, en cambio, estamos con Pablo VI, quien dijo: si quieres la paz, prepárate para la paz.

En evidencia 12/03/2025 Pax Christi: Alcanzar la no violencia comenzado con un pequeño gesto Como dice el Papa Francisco, la violencia nace en el corazón de las personas y es en el ámbito de lo cotidiano, de la familia donde Pax Christi trabaja para alcanzar la no ...

Mayor coraje

Lo que no le gusta al arzobispo es también un término que considera incorrecto: «No me gusta que me definan como pacifista; prefiero el término pacífico porque indica a un hombre que, con su comportamiento, con sus actitudes, moldea, prepara el mundo para la paz. Y preparar el mundo para la paz significa no rechazar la diplomacia, no negar la negociación». Pero es plenamente consciente de que se necesita mucho coraje para emprender un camino así. Pero se lo exigimos a quienes gobiernan al pueblo, pero nunca nos escuchan. Nuestros políticos deben tener el coraje de andar por otros caminos, caminos que conduzcan a la paz. Como la que considera la única posible para resolver el conflicto en Ucrania, que podría ser larga pero fructífera: «Se necesitaría la labor de un pacificador que se interpusiera entre los dos contendientes y les hiciera entrar en razón, porque los errores no son solo de un bando. Hoy la solución es una paz que salvaguarde las necesidades de ambos contendientes. Europa, junto con China y Estados Unidos, debe actuar como embajadora y no pensar en el rearme».

Derechos fundamentales

Hay otra cuestión por la que el presidente de Pax Cristi se opone a esa inversión inicial de 800.000 millones de euros destinada a fines militares: ese dinero se restaría al gasto social, incluida la sanidad. Quisiera que los líderes de Francia, Alemania e Italia miraran a los ojos a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, y que sintieran un escalofrío de compasión, porque no es posible que, en nombre del rearme, podamos menospreciar los derechos fundamentales de las personas. Ante mí tengo a Jesús, el manso, el humilde, el pacífico, y debo dar testimonio de Él.