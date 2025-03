Polonia, Día de los Héroes que salvaron a judíos del Holocausto

En Lublin, en el aniversario del martirio de la familia Ulma, padre, madre y seis hijos (más el que aún estaba en el vientre materno) masacrados por los nazis el 24 de marzo de 1944 por esconder a un grupo de judíos, y beatificados el 10 de septiembre de 2023, tuvo lugar una conferencia organizada por el Centro Heschel de la Universidad Católica. Más de dos mil monjas que ayudaron a ciudadanos judíos durante la ocupación nazi.

Monika Stojowska - Lublin

En Polonia, la fecha del 24 de marzo es simbólica: ese día de 1944, los nazis mataron a Józef Ulma, a su esposa Wiktoria, que estaba embarazada, y a sus seis hijos ya nacidos, así como a los ocho judíos que habían escondido: Gołda Grünfeld, Lea Didner con su hija, Saul Goldman y sus cuatro hijos. La familia Ulma fue beatificada el 10 de septiembre de 2023 en Markova, su ciudad. Desde 2018 celebran el Día Nacional del Recuerdo de los polacos que salvaron a judíos durante la ocupación alemana.

Y el 24 de marzo de 1941, hace 84 años, se creó el gueto de Lublin como muestra del odio hacia los judíos. «La ciudad, que es una comunidad de culturas y religiones, que integra a ciudadanos de diversos orígenes, fue dividida. Una cultura, una religión fue desgarrada y encerrada tras una reja», dijo el padre Mirosław Kalinowski, rector de la Universidad Católica de Lublin (KUL), al inaugurar la conferencia organizada para la ocasión por el Centro Heschel de la universidad.

Ejemplos de coraje y determinación

La conferencia sobre este tema estuvo precedida de ceremonias oficiales en Lublin, a las que asistieron representantes de las autoridades municipales y provinciales, así como de la sede en Lublin del Instituto de Conmemoración Nacional. Las celebraciones comenzaron con la Santa Misa en la Archicatedral de Lublin. Seguidamente se inauguró una exposición dedicada a la familia Ulma. También se depositaron flores delante de la casa donde vivía la hermana Marta Wołowska, que fue fusilada por esconder judíos en los alrededores de Słonim.

Refiriéndose al Día Nacional del Recuerdo de los polacos que rescataron a judíos durante la ocupación alemana, el rector Kalinowski subrayó que «es una señal especial en vísperas de la Jornada de la Santidad de la Vida. Recordamos a aquellos que por su cuenta y riesgo ayudaron a los judíos perseguidos. Demostraron gran valor y determinación porque sabían que tanto ellos como sus seres queridos corrían peligro de muerte. El ejemplo de los Justos, héroes ocultos, irradia y nos anima a no tener miedo de salvar a cualquiera que pida ayuda en la vida cotidiana».

Tulli: el testimonio de Ulma conmocionó a Italia

La historia de la familia Ulma, tan difundida en Polonia, no era conocida en el extranjero antes de la beatificación. Lo recordó durante la conferencia Manuela Tulli, vaticanista de Ansa, autora del libro «Mataron también a los niños. Los Ulma, la familia mártir que ayudó a los judíos», escrito a cuatro manos con el padre Paweł Rytel-Andrianik, historiador y responsable de la sección polaca de Vatican News - Radio Vaticano. «En el extranjero se habla muy poco de los polacos que salvaron a los judíos. El padre Paweł y yo llevamos esta historia a Italia. Ahora es increíblemente famosa. Conmocionamos a todo el país», comentó la periodista.

Más de dos mil monjas heroicas

A continuación intervino Monika Kupczewska, presidenta de la Comisión Histórica de la Conferencia de Superioras Mayores de Congregaciones Religiosas Femeninas de Polonia, del Centro de Investigación sobre Geografía Histórica de la Iglesia de la KUL. «Hasta ahora se han publicado varios estudios sobre las actividades de las monjas en tiempos de guerra y su asistencia a los niños judíos y a la población judía», explicó. Sin embargo, añadió, las monjas «como Sor Marta Wołowska siguen siendo poco conocidas». La investigación llevada a cabo por un grupo de monjas, al igual que la Comisión Histórica, pretende presentar a cada una de las monjas por su nombre. «Hoy sabemos que 2.345 monjas participaron en la ayuda a la población judía. Los investigadores de Lublin siguen documentando sus vidas y actividades». Kupczewska continúa aclarando que entre ellas había monjas de muchas congregaciones que ejercían su actividad en Polonia, ya fueran de clausura o activas. Salvar a la población judía era mucho más fácil en otros países europeos. En Polonia, ayudar a los judíos se castigaba con la muerte.

Las voces de los sacerdotes y monjas que salvaron a judíos

La Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, a través de las actividades del Centro Abraham J. Heschel para las Relaciones Católico-Judías, mantiene la memoria de la población de origen judío no sólo en Polonia, sino en todo el mundo. Un ejemplo es el libro sobre la familia Ulma, pero también una monografía en inglés en dos volúmenes del abogado y documentalista Ryszard Tyndorf, titulada «Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy». El libro tiene más de 1.200 páginas y contiene principalmente testimonios de monjas y sacerdotes que rescataron a ciudadanos judíos en Polonia durante el Holocausto.