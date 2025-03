México, un sacerdote-periodista contra la criminalidad

Comprometido desde hace años con la denuncia de las fechorías del crimen organizado, el padre Sergio Omar Sotelo Aguilar dirige el Centro católico multimedial, a través del cual también lucha para que la violencia que envuelve a la Iglesia local no pase desapercibida. «Mi país se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el sacerdocio».

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

«El sacerdocio y el periodismo son dimensiones afines: ambas están comprometidas con la proclamación de la verdad y nos recuerdan que es precisamente la verdad la que nos hace libres. Por eso, cuando actúo como sacerdote trato de incidir en los medios con el periodismo y cuando actúo como periodista trato de profetizar con la fuerza del sacerdocio que salva, consuela y redime». Desde luego, Sergio Omar Sotelo Aguilar no ha elegido dos misiones fáciles. Ser periodista o sacerdote en México significa arriesgar mucho, a veces incluso la vida. Y no digamos ser ambas cosas, con el añadido de haber asumido el compromiso inquebrantable de querer denunciar cada fechoría del crimen organizado que ha llevado al país latinoamericano al puesto 126 en el ranking de las 180 naciones más corruptas del mundo.

En el punto de mira

Sacerdote de la Sociedad de San Pablo -fundada por el beato Santiago Alberione, que hizo de la unión entre Evangelio e información un carisma único y precioso- licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista, investigador, productor y escritor, está en el punto de mira de los cárteles criminales desde que hace más de veinte años fundó el Centro católico multimedial y la Agencia de comunicación multimedial, que ahora dirige con abnegación. Y temeridad.

Contra el silencio y la omisión

Sus principales enemigos, confió en una conversación con los medios vaticanos, son el silencio y la omisión que permiten que la criminalidad crezca y prospere: «Mantener en silencio las comunidades y los lugares donde se llevan a cabo las malas acciones significa difundir el miedo que es útil para implantar la narco - cultura, la narco - economía y la narco - política. Ahora más que nunca es necesario seguir haciendo visible la nefasta incidencia de la la criminalidad organizada con todos los medios posibles para intentar combatirla y erradicarla».

Sergio Omar Sotelo Aguilar durante una entrevista

Sangre, víctimas y sicarios

Los cortometrajes de la serie 'Hermano Narco', que desvelan la vida, la violencia y los secretos de los narcotraficantes y cuentan las sangrientas historias de víctimas y sicarios, le valieron el prestigioso Premio Nacional de Periodismo en 2017, pero también reiteradas amenazas de agresivos jefes del narcotráfico. «Sí, algunos han mostrado su descontento con nuestro trabajo y he sufrido algunos acosos incluso graves que en algún momento me preocuparon, me intimidaron. Sin embargo, nuestra misión vale la pena y por eso seguimos con mucha fe y alegría trabajando mientras Dios nos lo permita».

Iglesia implicada

Como él, el equipo, formado por otros cuatro periodistas, que trabaja en el centro multimedial también ha sido blanco de ataques por haber encendido los reflectores no sólo sobre el narcotráfico, sino también sobre la violencia que afecta a la Iglesia en los últimos años: «Trabajamos para denunciar la terrible acción del crimen organizado contra sacerdotes e instituciones eclesiásticas. Desde hace casi 15 años, nuestro trabajo ha sido considerado válido por diversos organismos nacionales e internacionales, que han certificado que el grave problema de violencia en nuestro país ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio».

Misión fundadora

Si echamos un vistazo a las cifras que cuantifican el trabajo realizado hasta ahora por el Centro católico multimedial, nos quedaremos asombrados: más de 100.000 artículos, editoriales, reportajes y noticias. Todo ello sin perder de vista la misión fundacional, el firme y profundo criterio editorial: mirar la realidad con visión católica, dando espacio y relevancia al análisis de los fenómenos sociales y culturales que rodean la vida de la Iglesia. Un motivo de orgullo para el P. Sergio Omar Sotelo Aguilar: «Estoy convencido de que la Iglesia debe ser fuente y no objeto de información. Esto es lo que me impulsó a crear una plataforma multimedia que pueda informar verazmente a toda la sociedad sobre los hechos que le conciernen'.

Hablar siempre

No le asusta, como a su equipo que, en México, de 2018 a 2024, hayan sido asesinados 47 periodistas, mientras que los intimidados y silenciados no se pueden contar. Tampoco le preocupa que en los últimos años la expansión del narco haya crecido a pasos agigantados, al igual que el crimen organizado en general. Armas, dinero, tácticas militares para entrenar sicarios y corrupción generalizada han hecho de los clanes mafiosos mexicanos una entidad poderosa y destructiva. Pero no invencible: «Por eso mi deseo de ser la voz de los que no tienen voz no puede desfallecer. Debo seguir denunciando la injusticia de manera más comprometida y profunda, al igual que la Iglesia, que aquí juega un papel decisivo en la pacificación, utilizando estrategias eficaces como el diálogo y los programas de ayuda a las víctimas de la violencia. Los recursos son inestimables para erradicar esta lacra».