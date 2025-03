La Amazonía en el corazón del Papa: 12 hitos de su pontificado

El 13 de marzo de 2024 marca los doce años del pontificado del Papa Francisco, caracterizado por su profunda preocupación por el cuidado de la Casa Común, especialmente la Amazonía. A continuación, destacamos 12 hitos que reflejan su amor por esta región y sus pueblos.

Julio Caldeira

Desde el inicio de su pontificado el 13 de marzo de 2013, el Papa Francisco ha enfatizado la importancia del cuidado del planeta, al que llama la "Casa Común". A través de discursos, mensajes y encuentros, ha manifestado un gran afecto y preocupación por la Amazonía y sus pueblos. Presentamos 12 momentos clave en los que ha abordado esta causa:

1. Ser custodios de la creación

En su primer discurso como Papa (19 de marzo de 2013), Francisco hizo un llamado a la humanidad para ser custodios de la creación y proteger tanto a la naturaleza como a los demás seres humanos. Destacó la importancia de la bondad y la ternura como elementos esenciales en este compromiso.

“Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero, para ‘custodiar’, también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.”.

2. Fortalecer el "rostro amazónico" de la Iglesia

Durante su viaje a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud (27 de julio de 2013), el Papa instó a reforzar la presencia pastoral en la Amazonía, promoviendo un clero autóctono y adaptado a las condiciones locales.

“La obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada [en la Amazonía]. Se necesitan instructores cualificados, sobre todo formadores y profesores de teología, para consolidar los resultados alcanzados en el campo de la formación de un clero autóctono, para tener también sacerdotes adaptados a las condiciones locales y fortalecer, por decirlo así, el ‘rostro amazónico’ de la Iglesia”.

3. Alegría por la creación de la REPAM

En septiembre de 2014, el Papa celebró la fundación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) como una iniciativa clave para la defensa de la Amazonía y sus pueblos.

“Alegrándose por ver su petición concretada, respecto a la creación de esta innovadora red que se encuentra orientada concretamente a las cuestiones ecológicas en la Amazonía, el Papa Francisco le desea mucho éxito, recordando a todos que la red digital debe ser un lugar rico en humanidad: no es una red de cables, sino de personas humanas. (…) Con votos de que el trabajo cotidiano de aquellos que colaboran en la Red Eclesial Panamazonía contribuya a extender espacios de comprensión y solidaridad entre los hombres y el pueblo, reflejando constantemente aquella “Luz de las naciones” – Cristo – que resplandece en el rostro de la Iglesia Universal y de las Iglesias locales, el Santo Padre, les concede con amistad y confianza la implorada Bendición Apostólica”.

4. Laudato Si’: una llamada al cuidado de la Casa Común

Con la encíclica Laudato Si’ (15 de mayo de 2015), Francisco reafirmó la necesidad de una ecología integral, señalando que "todo está conectado" y abogando por cambios estructurales en la economía y la política para proteger el planeta.

La propuesta central está en una ecología integral que “incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea” (LS 15), y en la “apuesta por otro estilo de vida” (LS 203) que ejerza “una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social” (LS 206). Presenta la necesidad del cuidado del planeta, que se basa en la relación entre Dios, los seres humanos y la naturaleza, donde “todo está conectado” (LS 138).

5. Pedagogía de la ecología integral

En Quito, Ecuador (7 de julio de 2015), el Papa subrayó la responsabilidad de preservar la Amazonía para las futuras generaciones, promoviendo una conciencia ecológica global.

“Nos acompañan aquí hoy hermanos de pueblos originarios provenientes de la Amazonía ecuatoriana. (…) Y ahí Ecuador – junto a los otros países con franjas amazónicas – tiene una oportunidad para ejercer la pedagogía de una ecología integral. ¡Nosotros hemos recibido como herencia de nuestros padres el mundo, pero también recordemos que lo hemos recibido como un préstamo de nuestros hijos y de las generaciones futuras a las cuales lo tenemos que devolver! Y mejorado. ¡Y esto es gratuidad! De la fraternidad vivida en la familia, nace ese segundo valor, la solidaridad en la sociedad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos a los otros. Si vemos en el otro a un hermano, nadie puede quedar excluido, nadie puede quedar apartado”.

6. Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación

Instituida el 1 de septiembre de 2015, como sucede en la Iglesia Ortodoxa, esta Jornada invita a creyentes y comunidades a renovar su compromiso con la protección del medio ambiente.

“La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará anualmente, ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos, (…) por llevar a cabo iniciativas adecuadas de promoción y animación, para que esta celebración anual sea un momento intenso de oración, reflexión, conversión y asunción de estilos de vida coherentes”.

7. Aprender de los pueblos indígenas

En su visita a Colombia (7 de septiembre de 2017), Francisco destacó la "arcana sabiduría" de los pueblos amazónicos y la necesidad de aprender de su visión de la vida y la naturaleza.

“Un pensamiento quisiera dirigir a los desafíos de la Iglesia en la Amazonía, región de la cual con razón están orgullosos, porque es parte esencial de la maravillosa biodiversidad de este País. (…) Pienso, sobre todo, en la arcana sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos y me pregunto si somos aún capaces de aprender de ellos la sacralidad de la vida, el respeto por la naturaleza, la conciencia de que no solamente la razón instrumental es suficiente para colmar la vida del hombre y responder a sus más inquietantes interrogantes. Por esto los invito a no abandonar a sí misma la Iglesia en Amazonía. La consolidación de un rostro amazónico para la Iglesia que peregrina aquí es un desafío de todos ustedes, que depende del creciente y consciente apoyo misionero de todas las diócesis colombianas y de su entero clero”.

8. Convocatoria del Sínodo Amazónico

El 15 de octubre de 2017, el Papa anunció un sínodo especial para la Panamazonía, celebrado en octubre de 2019, con el objetivo de encontrar nuevos caminos para la evangelización y la ecología integral.

“El objetivo principal de esta convocatoria es identificar nuevos caminos para la evangelización de esa porción del Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno, también a causa de la crisis de la selva amazónica, pulmón de vital importancia para nuestro planeta. Que nuestros santos intercedan por este evento eclesial, para que, en el respeto de la belleza de la creación, todos los pueblos de la tierra alaben a Dios, Señor del universo, e iluminados por Él recorran caminos de justicia y de paz”.

9. Defensa de la vida, la tierra y las culturas

Durante su visita a Puerto Maldonado, Perú (19 de enero de 2018), Francisco denunció las amenazas contra los pueblos originarios y abogó por la protección de sus derechos y territorios.

“He querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. (…) “Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los «principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios» (LS 146)”.

10. La paz a través de la conversión ecológica

En la Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2020), el Papa vinculó la paz con la necesidad de reconciliación ecológica, instando a un cambio en la relación entre humanidad y naturaleza.

“Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la casa común y la explotación abusiva de los recursos naturales — vistos como herramientas útiles únicamente para el beneficio inmediato, sin respeto por las comunidades locales, por el bien común y por la naturaleza, necesitamos una conversión ecológica. El reciente Sínodo sobre la Amazonía nos lleva a renovar la llamada a una relación pacífica entre las comunidades y la tierra, entre el presente y la memoria, entre las experiencias y las esperanzas. Este camino de reconciliación es también escucha y contemplación del mundo que Dios nos dio para convertirlo en nuestra casa común”.

11. "Querida Amazonía": sueños para la región

La exhortación apostólica Querida Amazonía (12 de febrero de 2020) expone cuatro sueños: social, cultural, ecológico y eclesial, como pilares para un futuro sostenible y justo en la región.

“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos” (QA 7).

12. Creación de la CEAMA

En respuesta al Sínodo Amazónico, el 29 de junio de 2020 se fundó la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), una estructura sinodal que involucra a todo el Pueblo de Dios en la misión de la Iglesia en la región.

Esta es fortalecida por el pedido del papa Francisco, unido a sus cuatro sueños para este territorio y para toda la Iglesia de “que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación (QA 4). El Cardenal Claudio Hummes recordó que fue el propio Papa Francisco propuso que la nueva Conferencia no fuera solamente episcopal, sino avanzara en una estructura eclesial que “involucrarse a todas las categorías del Pueblo de Dios, donde todos son miembros”. Esta fue confirmada por un quirógrafo enviado el 16 de diciembre de 2021: “Confirmo la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), erigida con reconocimiento formal de la Congregación para los Obispos, con fecha del 9 de octubre de 2021. Su creación conlleva el reconocimiento de su personalidad jurídica pública eclesiástica” (Francisco).

Con estos y diversos otros hitos, el Papa Francisco ha consolidado su compromiso con la Amazonía, promoviendo un modelo de Iglesia que respeta, escucha y defiende a sus pueblos y su biodiversidad.