India, la pluma de una monja para defender a las mujeres humilladas y abusadas

Historias de derechos violados. Con sus escritos, la paulina Lissy Maruthanakuzhy apoya la emancipación y la promoción social de todas las que aún viven el sometimiento de padres y maridos en el país: «En los medios de comunicación amplifico el amor de Cristo».

Paolo Affatato - Ciudad del Vaticano

Fue la trágica historia de una mujer en el estado indio de Kerala la que sacudió la vida de sor Lissy Maruthanakuzhy, 67 años, de las Hijas de San Pablo, comprometida sobre todo desde hace cincuenta años en el anuncio del Evangelio, pero no sólo, a través de su apostolado en los medios de comunicación. «El pasado mes de febrero celebramos en comunidad el Jubileo de la Vida Consagrada con oraciones, reflexiones, intercambio fraterno, dones recíprocos, en un clima de entusiasmo y gratitud», cuenta a los medios vaticanos. «Mientras me alegraba de ser una mujer consagrada, una vocecita decía dentro de mí: ¿qué pasa con las mujeres que se dedican a los trabajos más humildes, las maltratadas, las que luchan por sobrevivir o por un mínimo de reconocimiento y dignidad?». En los momentos en que se experimentan las contradicciones de una vida que puede parecer cómoda, resurge la necesidad de la autenticidad de la vocación: «Como monja paulina, aprendí del beato Santiago Alberione que la pluma es más poderosa que la espada: mi deseo inmediato fue seguir escribiendo, sacar a la luz sus historias, pero también apoyarlas en su emancipación y promoción social».

Una tradición que subyuga a las mujeres

Así es como Sor Lissy renueva cada día su vocación de mujer que ha elegido dedicar su vida a Dios y al prójimo en una nación como la India donde -aunque la Constitución reconoce la igualdad, la equiparación de derechos y oportunidades- la cultura tradicional considera a la mujer supeditada al hombre, primero bajo el control del padre y luego, una vez entregada en matrimonio, bajo el del marido. La monja relata el suceso que recientemente la conmocionó a ella y, según señala la agencia Fides, a toda la Iglesia católica de Kerala. Una mujer de 43 años, enfermera, se suicidó arrojándose bajo un tren en marcha con sus dos hijas de 10 y 11 años. «Había sido rechazada por su marido, ninguno de sus familiares podía apoyarla e incluso la comunidad católica evidentemente no hizo lo suficiente para ayudarla. Estaba desesperada», dice conmovida. «Me siento llamada a implicarme en estas situaciones, a intentar ser una semilla de esperanza para evitar estas tragedias», señala, recordando el significado del Jubileo. «Ahora me interpela la situación de dos mujeres jóvenes con hijos, que viven en Goa, en mi barrio, abandonadas por sus maridos, solas, vulnerables, en estado de pobreza y postración. En el Año Santo, junto con mis hermanas, espero poder encontrar medios para devolverles un poco de confianza en el futuro».

Escribir para transmitir a los demás

Sor Lissy se inspira en la oración que acompaña a las Paulinas hacia el próximo Capítulo General, que dice: «Señor, ilumina nuestros ojos para ver más allá de nuestras fatigas. Amplifica nuestras voces para gritar esperanza a nuestro mundo herido. Moldea nuestras manos y pies para dar cuerpo a tu sueño de felicidad para toda la humanidad». La Hermana Lissy encontró este impulso en su corazón desde muy joven. Nacida en una familia católica, recibió una educación religiosa y un ejemplo de fe: «Sus padres y abuelos se levantaban temprano y rezaban a las 4 de la mañana antes de salir a trabajar al campo. Nos acompañaban a misa los sábados. En casa, cuando sonaba la campana de la iglesia a las 7 de la mañana, nos arrodillábamos juntos y el abuelo comenzaba las oraciones de la tarde. En ese ambiente, en casa, creció mi fe». Además, «en la escuela de Kottayam, Kerala, uno de nuestros profesores dijo que escribir es una forma de transmitir un mensaje a los demás. Nos dio la tarea de escribir una historia en clase. Allí descubrí mi pasión y me di cuenta de lo que quería hacer en la vida».

Escritura y misión

La monja recuerda una revista diocesana llamada «Kunjumissionary» (El pequeño misionero) que «publicaba regularmente historias sobre misioneros», una valiosa fuente de inspiración. Unos años más tarde, intrigada, Lissy participó en una iniciativa de las Hijas de San Pablo llamada «Vengan y vean». «Aquí -señala- conocí al Beato Santiago Alberione y supe que él también había utilizado la escritura y el papel impreso para proclamar el Evangelio. Me fascinó». A los 17 años, ingresó en las Paulinas y combinó así escritura y misión. Escribir no es un medio para alcanzar el éxito, sino «una forma fructífera de proclamar el amor de Dios», subraya. Hoy «agradezco poder escribir para agencias como South Asian Religious News Agency, United Catholic Asia News o para el sitio web Mattersindia de Nueva Delhi, que traza el rostro de la comunidad católica india». Además, «gracias al portal estadounidense Global Sisters Report, puedo difundir las historias de esperanza o las necesidades de las mujeres de todo el mundo». En el horizonte se vislumbran nuevos retos: «Las redes sociales pueden “dar alas y pies al Evangelio”, como dice Sor Tecla Merlo, nuestra primera madre general. Y un canal de televisión católico me ofrece la oportunidad de intervenir en programas de televisión». De la palabra escrita al vídeo, el objetivo último de la Hermana Lissy es siempre dar el amor de Cristo a quienes no lo conocen.