Focolares, cristianos testigos de unidad y diálogo

Del 26 al 29 de marzo, en el Centro Mariapoli de Castel Gandolfo, el Movimiento de Chiara Lubich dará vida a la conferencia ecuménica Llamados a la esperanza, protagonistas del diálogo, en la que participarán más de 250 fieles de 20 Iglesias cristianas de 40 países. Sandra Ferreira Ribeiro y Enno Dijkema: "Entre las Iglesias es un proceso, debemos escucharnos" porque "las diferencias enriquecen".

Beatrice Guarrera - Ciudad del Vaticano

En una época de divisiones y desafíos globales, los cristianos están llamados a dar testimonio de la esperanza del Evangelio y a ser constructores de diálogo y unidad. Este es el objetivo del congreso ecuménico titulado Llamados a la esperanza - Actores clave del diálogo (Called to hope – Key players of dialogue) programado del 26 al 29 de marzo de 2025 en el Centro Mariapoli de Castel Gandolfo. En el evento -promovido por el Centro Uno, el secretariado internacional para la unidad de los cristianos del Movimiento de los Focolares- participarán más de 250 fieles de 20 Iglesias cristianas procedentes de más de 40 países de 4 continentes, entre ellos Filipinas, Serbia, Bulgaria, Eslovaquia, Irlanda, Venezuela y Estados Unidos. Para permitir una difusión aún mayor, las reuniones se retransmitirán vía streaming y se traducirán a 15 idiomas.

Las diferencias enriquecen

Los temas del congreso reflejan el subtítulo del evento «Protagonistas del diálogo» porque pretenden precisamente «implicar a los participantes que quieren y pueden ser protagonistas en la construcción del diálogo», explica Sandra Ferreira Ribeiro, del Centro Uno de los Focolares. Diálogo: una palabra que hoy «parece casi imposible desde todos los puntos de vista» y por eso la conferencia quiere, en cambio, experimentar que «las diferencias nos enriquecen». «Queremos poner de relieve -continúa Ferreira Ribeiro- las muchas iniciativas que ya existen en todo el mundo de personas e instituciones que creen en la posibilidad del diálogo». A continuación, habrá momentos de reflexión sobre temas como el «ecumenismo receptivo», es decir, la posibilidad de que cada iglesia aprenda de las demás. «También haremos una peregrinación a tres iglesias antiguas de Roma, que concluirá en San Pablo Extramuros. Son iglesias que dan testimonio de un tiempo en el que los cristianos estábamos unidos y nos recuerdan tanto lo que el Santo Padre Francisco llama hoy 'el ecumenismo del martirio'. En tantos países, los cristianos mueren no por ser católicos, ortodoxos, luteranos, sino simplemente por ser cristianos».

La urgencia de la unidad

La urgencia de la unidad de los cristianos es ante todo por el testimonio de Cristo en el mundo, afirma Ferreira Ribeiro: «¿Cómo podemos ir a decir al mundo que Cristo es nuestra esperanza, si entre nosotros no experimentamos, no vivimos, no estamos convencidos de ello?». Estar unidos también nos permite ser «más eficaces en el trabajo por la paz y por la cuestión medioambiental, hoy tan urgente». El año 2025 es un año especial para el ecumenismo, gracias a tres aniversarios, que se celebrarán en las distintas citas del programa: en el marco del Año Jubilar, se conmemorará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, la coincidencia de la fecha de la celebración de la Pascua para todas las Iglesias, y el 60 aniversario de la abolición de las excomuniones mutuas entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla.

Que las Iglesias escuchen al Espíritu Santo

La organización de la conferencia también es «ecuménica», ya que se ha confiado a un equipo de cristianos de diferentes ritos que forman Centro Uno, del que también forma parte Enno Dijkema: «Somos dos católicos, una luterana y una ortodoxa sirio - explica - y es muy bonito, porque ya trabajamos juntos en el diálogo entre estas distintas Iglesias».

Desde el principio, por tanto, la teoría se hace vida, con la certeza de mantener un enfoque «abierto», en el que el vínculo entre sinodalidad y ecumenismo es evidente. «Que entre las Iglesias -continúa Dijkema- es un proceso, debemos escucharnos, enriquecernos mutuamente, tener cada uno el Espíritu Santo y escuchar al Espíritu Santo en el otro». Por eso se espera la asistencia de representantes de diversas confesiones cristianas, así como de Andrea Palmieri, subsecretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Derio Olivero, presidente de la Comisión Episcopal para el Ecumenismo y el Diálogo de la Conferencia Episcopal Italiana, y Martin Illert, del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). También estarán presentes Margaret Karram y Jesús Morán, presidenta y copresidente del Movimiento de los Focolares.