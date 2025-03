España. Estudiantes de Torrent: ¡Estamos rezando por ti Papa Francisco!

Con el deseo de hacerle llegar un libro que recoge las oraciones que los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión de Torrent, Valencia, España, han realizado pidiendo la recuperación del Papa Francisco, han llegado hasta Roma una delegación de alumnos de Colegios Amigó y nos han compartido sus experiencias en la elaboración de este texto. Mónica Alejos: “La iniciativa surgió de los mismos estudiantes que querían hacerle saber al Papa que están rezando por él”.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“¡Recupérate pronto! ¡Mucho ánimo! ¡Eres un campeón! ¡Mejórate! ¡Estamos rezando por ti! ¡Te queremos Papa Francisco!”, son algunas de las frases del libro que recoge las oraciones, los buenos deseos y las suplicas pidiendo la mejoría del Papa Francisco que expresan los jóvenes estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión de Torrent, Valencia, España.

La delegación conformada por más de 50 alumnos y profesores, de esta Institución Educativa que forma parte de la Red de Colegios Amigó, de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos (Amigonianos), llegó a Roma la tarde de este 28 de febrero, con la intención de hacer llegar este texto al Papa Francisco, que se encuentra hospitalizado en el Policlínico “Agostino Gemelli” desde el pasado 14 de febrero, y también para pasar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en este Jubileo de 2025.

La oración de la mañana por la salud del Papa

En Vatican News tuvimos la visita de algunos estudiantes valencianos guiados por la profesora Mónica Alejos Andreu, quien explico cómo nació esta iniciativa de recoger las oraciones que los estudiantes realizaban al inicio de sus labores escolares pidiendo por la salud del Papa Francisco.

“La iniciativa surge en la oración de la mañana, que en el colegio todos los días rezamos y desde que el Papa empezó a tener problemas de salud, a empeorar y fue ingresado en el hospital. Pues, los niños por la mañana pedían por la recuperación del Santo Padre, rezaban un Padre Nuestro y un Ave María. Además, teníamos programado el viaje a Roma, para peregrinar y pasar por la Puerta Santa en este Año Jubilar tan importante y surgió de ellos la iniciativa, ya que vamos a Roma porque no hacerle llegar algo que le recuerde y que le haga entender que estamos rezando por él, porque el Papa Francisco siempre lo dice: ‘Pregate per me’ y yo lo digo mucho en clase”.

Una de las tarjetas pidiendo la recuperación del Papa

“Espero que el Papa se recupere pronto”

Araitz, una estudiante del 2 curso de la Educación Secundaria Obligatoria (2º ESO) del Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión señaló que, se ha sentido muy feliz de poder participar en esta iniciativa y espera que el Santo Padre se recure pronto. Asimismo, manifestó su alegría de poder peregrinar a Roma y pasar por la Puerta Santa.

“Pues, yo la verdad me he sentido muy contenta porque el Papa para mí es un referente. La verdad es como Dios, pero en persona y me hace muy feliz poder estar aquí en Roma y pasar por la Puerta Santa. Y espero que el Papa se recupere pronto y que nuestras oraciones le ayuden”.

Una oración por la salud del Papa

“Con la fe se consigue todas las cosas que te propones”

Para Hugo, otro estudiante de Colegios Amigó, esta iniciativa represa la ocasión para que los jóvenes puedan expresar lo que sienten por el Santo Padre y que se puede lograr todos los objetivos si se tiene una fe sólida.

“Esta participación en el libro para mí, supongo que, para Mario, Aritz y todos los alumnos es una gran oportunidad para demostrarle al Papa que se puede, que teniendo fe se lleva todas las cosas que te propones y que obviamente que se recupere y lo antes posible”.

Una tarjeta pidiendo la mejoría del Santo Padre

“Esperamos que el Pontífice se recupere muy pronto”

Mario, también estudiante de 2º ESO, explicó la gran emoción que sintieron sus compañeros al elaborar las tarjetas que forman parte del libro con las oraciones por la mejoría del Papa Francisco. Además, espera que el Pontífice se recupere muy pronto.

“Un día que nuestra profesora Mónica nos dijo que hiciéramos unas tarjetas para el Papa, que iban a llegarle a él. Entonces, a nuestros compañeros como Araitz, Hugo, yo y los demás alumnos les gustó mucho la idea y le hemos hecho un libro con oraciones de todos los alumnos del Colegio de primero y segundo de la ESO. Yo en mi tarjeta le he dicho, bueno le he comunicado que, siempre va a estar acogido por el calor del pueblo y que se va a recuperar muy pronto”.

Arait, Hugo y Mario en la sede de Vatican News

Valencia se sigue recuperando de la DANA

Asimismo, Mónica Alejos recordó que Torrent, fue una de las zonas fuertemente afectadas por la DANA que a finales de octubre de 2024 golpeó la región de Valencia y que gracias a la solidaridad de la población, especialmente de los jóvenes se viene recuperando.

“Pues, todavía seguimos recuperándonos, seguimos recuperando fe. Será un día que creo que todos recordaremos. De hecho, yo a los alumnos los admiro porque son la generación que ha pasado una pandemia y ahora han tenido la riada en Valencia y fue algo que no nos esperábamos, nos llegó por sorpresa. Creo que a medida que pasaban las horas, verdad y los días nos damos cuenta de la magnitud de la catástrofe. Torrent tuvo grandes problemas, también murió gente y estábamos al lado de la Zona Cero de toda esa tragedia. Todavía seguimos recuperándonos con infraestructuras, que están reconstruyéndose; por ejemplo, todavía no tenemos el servicio de metro. Pero, bueno con una solidaridad que ha sido increíble, gente de toda España, sobre todo jóvenes, esa generación de cristal, que siempre hablábamos de los jóvenes al revés han demostrado que son personas muy comprometidas”.