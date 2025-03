Esmirna, una Iglesia que quiere crecer en el diálogo

Los medios de comunicación vaticanos, durante un viaje a la «Turquía de los Concilios», organizado por la «Opera Romana Pellegrinaggi», recogieron el testimonio del padre Alessandro Amprino, canciller de la archidiócesis de Esmirna y delegado de la Conferencia Episcopal turca para el Jubileo. «La relación con las demás comunidades cristianas es excelente, y también existe una cooperación positiva con las instituciones del mundo islámico»

Roberto Paglialonga – Ciudad del Vaticano

«Somos una Iglesia que aquí tiene la oportunidad de crecer en el diálogo con los no cristianos, así como, por supuesto, con otras pequeñas comunidades cristianas, como los ortodoxos o los anglicanos, con los que ya existen excelentes relaciones. Paradójicamente, podemos hacerlo con mayor intensidad y voluntad precisamente porque todos afrontamos el reto de ser minorías: es más fácil «encontrarnos». Incluso con las instituciones del mundo islámico «hay una relación positiva de colaboración».

Al final, como en todas las cosas, «es una cuestión de humanidad y de inteligencia». Nos reunimos con el padre Alessandro Amprino, canciller de la archidiócesis de Esmirna, al margen de una jornada que – con motivo de un viaje organizado por la Opera Romana Pellegrinaggi, con la colaboración de la Oficina de Cultura e Información de la embajada turca, por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea – nos llevó a varios «lugares santos» para el cristianismo situados en la costa occidental de la península de Anatolia.

«En nuestras parroquias podemos hacer casi todo»

El sacerdote, originario de Turín, declaró a los medios vaticanos que, «aun con algunas limitaciones, en nuestras comunidades y parroquias podemos hacer casi todo, tenemos capacidad para actuar en nuestra vida cotidiana con las actividades normales que caracterizan nuestra vida cristiana».

Por supuesto, también hay retos, porque «es evidente que toda la parte externa es más complicada», pero «estamos aquí para vivir una vida inspirada en el Evangelio, que exprese los valores humanos. El respeto y la curiosidad crean la relación con el otro».

La dimensión histórica de la Iglesia

Lo que llama la atención al recorrer de sur a norte la costa de lo que hoy es Turquía, asomada al mar Egeo, es «la dimensión histórica de la Iglesia», que a partir de aquí se ha hecho verdaderamente universal, «y eso es lo que me conquistó – confiesa – la primera vez que vine a Esmirna, en el 2017, llamado por un amigo que me había pedido que le ayudara para las fiestas de Navidad. Siempre digo, hablando de mi historia personal, que me invitaron una primera vez; luego me sentí llamado y, en virtud de ello, finalmente acogido».

En efecto, de Antioquía del Orontes a Éfeso, pasando por Nicea, todo habla de las dimensiones originales del cristianismo, cuyos puntos esenciales en estas tierras se han aclarado o definido de algún modo (la consustancialidad entre el Padre y el Hijo, la divinidad de María, el Credo niceno-constantinopolitano), hasta el punto de convertirse en los pilares sobre los que descansa hoy la fe en Cristo. Un patrimonio religioso, teológico, histórico, artístico, único en su valor.

El valor del Concilio de Nicea en la actualidad

El 1700 aniversario del Concilio celebrado en Nicea a instancias del emperador Constantino (325 d.C.) ofrece varias facetas sobre las que reflexionar hoy:

«En primer lugar – señala el padre Amprino – la solidez y la belleza de nuestra fe, que está profundamente arraigada en Cristo y en la reflexión de la Iglesia. Con este aniversario podemos redescubrir las raíces para crecer hoy. Es un redescubrimiento que todos pueden hacer, especialmente los que viven fuera de esta tierra. Para nosotros, que estamos aquí, significa mantener viva la llama de los orígenes y ser una puerta abierta para todos. En segundo lugar, el testimonio para todos los cristianos de que es precisamente en estas raíces donde podemos estar unidos: el tronco es el mismo, y también la sangre vital, y luego están las ramas, diferentes pero unidas por el único centro».

«De ahí, otro punto, el valor del diálogo ecuménico, para el que Turquía puede ser un laboratorio». Sin olvidar «por supuesto las importantes decisiones posteriores tomadas en el Concilio de Éfeso en el 431 d.C., que establecieron la divinidad de María, Madre de Dios».

La importancia del Jubileo dedicado a la esperanza

El aniversario del primer Concilio de Nicea cae en el Año Santo dedicado a la esperanza, tanto que incluso el Papa Francisco, en la Bula de proclamación del Jubileo, quiso mencionarlo, expresando su deseo de estar aquí en mayo para sus celebraciones.

«En este sentido – explica Amprino, que también es la persona de contacto de la Conferencia Episcopal Turca para el Jubileo – sobre todo ayudamos a los fieles a entender qué es un Año Santo, por qué se celebra. Parece una información obvia, pero no lo es. Durante este periodo, también hemos trabajado para identificar las iglesias jubilares, donde se puede comprar una indulgencia plenaria como en Roma o en Tierra Santa».

Son: en Estambul, la catedral y la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora en Büyükdere (donde se produjo un atentado en 2024); la parroquia de Bursa; en Esmirna, la catedral y la iglesia de San Policarpo; el santuario de Meryem Ana (la Casa de María en Éfeso); la iglesia de Konya, en el centro-sur del país, ciudad también visitada por San Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, y que de 1097 a 1243 fue capital del sultanato de Rûm (o sultanato de Iconio), creado por la dinastía selyúcida que se había apoderado de Anatolia; por último, la iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Antioquía.

En resumen, «intentamos sentar las bases para que el Jubileo sea accesible a todos y su mensaje llegue a todos: queremos que cada uno, a su pequeña manera, se cuestione su propia responsabilidad para que tal acontecimiento dé sus frutos».