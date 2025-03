Fray Miguel Hernández: La unidad, fruto del encuentro de la Familia Agustino Recoleta

Con la finalidad de “fortalecer la comunión y la colaboración interinstitucional”, del 18 al 23 de marzo, se han reunido en Roma los provinciales, vicarios, delegados, superioras generales y presidentas federales de la Familia Agustino Recoleta, convocados por el Prior General y el Consejo General. Fray Miguel Ángel Hernández: “Es la primera vez que hemos tenido este encuentro de familia y el objetivo era conocernos, era estrechar lazos, para ver en que podemos trabajar juntos".

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“Creo que un fruto de este encuentro es la unidad. Nos conocíamos, pero el roce, el estar juntos, el orar juntos, hemos ganado el Jubileo juntos, hemos reflexionado juntos, hemos jugado juntos, eso crea lazos afectivos. Estaban hechos los lazos institucionales, pero nos faltaban lazos afectivos y creo que en este encuentro han comenzado a surgir esos lazos afectivos entre nosotros”, lo dijo Fray Miguel Ángel Hernández, Prior General de la Orden de los Agustinos Recoletos explicando los frutos del primer encuentro de la Familia Agustino Recoleta que, del 18 al 23 de marzo, se han reunido en la localidad italiana de Ariccia, con la finalidad de fortalecer la comunión y la colaboración interinstitucional.

Escucha y descarga la entrevista con fray Miguel Ángel Hernández

Un encuentro para fortalecer la autenticidad y lo esencial

En este evento inédito han participado 45 religiosos y religiosas, entre ellos, los priores provinciales, vicarios y delegados, junto a las superioras generales y madres federales de las congregaciones vinculadas a esta familia religiosa, convocados por el Prior General, Fray Miguel Ángel Hernández, para profundizar en la identidad y la misión compartida de esta Orden religiosa que nació en 1588.

“Tenemos ya 437 años de vida. La recolección es un movimiento de reforma que surgió en el siglo XVI, el mismo movimiento de reforma de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. En el siglo de oro, muchas de las Órdenes fueron refundadas, fueron reformadas, siempre buscando una vuelta a los orígenes, una vuelta a la autenticidad y a lo esencial. Entonces, somos una Orden centenaria y nuestro carisma es la búsqueda de Dios, la interioridad. San Agustín nos dice que es en el corazón del hombre donde Dios nos espera, el maestro interior, y es muy fuerte en nosotros la vida en comunidad, es en comunidad que hacemos la misión. De hecho, decimos que el primer apostolado es la comunidad, y desde la comunidad a donde la Iglesia nos necesite”.

Un momento del encuentro de la familia Agustino Recoleta

Conocernos y estrechar lazos para trabajar juntos

En este histórico encuentro, que reunió a los responsables de todas las ramas de la Familia Agustino Recoleta, pudieron compartir momentos de oración, ponencias sobre la formación permanente, la revitalización del carisma, trabajos en grupo, intercambio de experiencias y la identificación de proyectos conjuntos que refuerce la colaboración en familia.

“En este clima de sinodalidad que vivimos en la Iglesia, a mí me pareció y así también lo vio el Consejo General que, la sinodalidad tiene que comenzar por casa. Y es verdad que nosotros tenemos varias ramas femeninas que han surgido del mismo árbol, de la recolección agustiniana, y tenemos buena relación con todas ellas, pero nunca se había hecho un encuentro de toda la familia Agustino Recoleta. Estoy hablando de monjas contemplativas, Misioneras Agustinas Recoletas, Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, Agustinas Recoletas de los enfermos y otras que se han asociado a nosotros movidas por la ‘Cor orans’, que les pide a congregaciones que no tienen rama masculina que se asocien a una Orden religiosa o congregación, algunas se han asociado a nosotros como las Comendadoras de Santiago. Entonces, es la primera vez que hemos tenido este encuentro de familia y el objetivo era conocernos, era estrechar lazos, era ver en que nos podemos ayudar, si hay proyectos que podemos trabajar juntos. De hecho, ya trabajamos juntos con la Red Solidaria que tenemos, ‘Arcores’, proyectos sociales, ahí estamos implicados toda la familia Agustino Recoleta. En este primer encuentro no llamamos a los laicos que también son familia, solo hemos sido los religiosos y las religiosas, pero bueno, sí que la verdad que todo el mundo ha manifestado el deseo de que en próximos encuentros podamos contar con la presencia de ellos también”.

Fray Miguel Ángel Hernández, Prior General de la Orden de los Agustinos Recoletos

El desafío de la transmisión del carisma a los laicos

Y sobre los frutos de este primer encuentro de la familia Agustino Recoleta, el Prior General señaló que, no se trató de un capítulo, ni de una asamblea, que no se ha elaborado ningún documento conclusivo, sino que ha sido un encuentro, principalmente para que se conozcan entre ellos.

“El primer día fue muy interesante porque nos hicieron jugar con los legos, con una nueva metodología que hay y tratamos de entre todos de construir un sueño de familia. Pues, ha sido muy bonito el percibir que tenemos muchos puntos comunes. También hemos traído a un hermano de La Salle, Antonio Botana, que nos ha hablado del tema de la transmisión del carisma, la transmisión del carisma a los laicos. Nosotros estamos viendo como es difícil en la Iglesia pasar la fe adelante a los hijos, a los nietos. Creo que es una asignatura pendiente y no menos pendiente también en las congregaciones religiosas como pasar el carisma, y pasarlo con verdad, pasarlo con autenticidad, en su esencia. Entonces, tuvimos todo un día reflexionando sobre ese tema”.

Los participantes en el primer encuentro de la familia Agustino Recoleta

De los lazos institucionales a los lazos afectivos

Asimismo, fray Miguel Ángel Hernández señaló que, han afrontado el tema del acompañamiento en la vida religiosa y han hecho una relectura del carisma. “El carisma es algo vivo que hay que ir actualizando cada día – precisó el Prior General – no es algo para extenderlo en un museo, sino que es vida y que va respondiendo cada día a las necesidades que el mundo y la Iglesia nos presentan y se va actualizando”.

“El Papa Francisco en el último capítulo general nos dijo: ‘coloquen el carisma en manos de los laicos’. Y la verdad que nos lo hemos tomado muy en serio. Entonces, sobre los frutos del encuentro creo que un fruto de unidad. En español, no sé si también en América Latina decimos que el roce hace el cariño. Creo que sí, nos conocíamos como te digo, buena relación, pero el roce, el estar juntos, el orar juntos, hemos ganado el jubileo juntos, hemos reflexionado juntos, hemos jugado juntos, nos hemos divertido juntos, eso crea lazos afectivos. Creo que estaban hechos los lazos institucionales, pero nos faltaban lazos afectivos y creo que en este encuentro han comenzado a surgir esos lazos afectivos entre nosotros”.

La peregrinación a la Basílica de san Pedro

Abrirnos a la esperanza que no defrauda

Y en el marco de este encuentro y del Jubileo de 2025, el día 19 de marzo, solemnidad de San José, protector de la Orden de los Agustinos Recoletos, los participantes peregrinaron hacia la Puerta Santa de la Basílica de san Pedro, ganado así las gracias jubilares. Para fray Miguel Ángel Hernández, este Año Santo es un tiempo para abrirse a la esperanza y no dejarnos llevar por el pesimismo que impera en la sociedad actual.

“A veces cuando encendemos la radio, la televisión, abrimos el periódico, las redes sociales, los mensajes que nos llegan son de desencanto, de desesperanza, te invitan al desánimo, te invitan a pensar que este mundo no tiene solución. Creo que este Jubileo nos invita a que miremos para lo alto porque la solución tal vez esté más cerca de lo que pensamos, está dentro de nuestro corazón y está también en el Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y como dice el Papa Francisco ‘la esperanza no defrauda’. Entonces, los invito a todos a mirar fijamente en el Señor, a poner nuestra vida en sus manos, a confiar en él y a abandonarnos en sus brazos, porque el Señor siempre nos va a llevar a buen puerto. Veamos también tantos signos de esperanza, tantas señales de esperanza. Quiero quedarme con eso, no dejarme llevar por el pesimismo que me encierra en mí mismo, sino abrirme a la esperanza que me abre para Dios y me abre para los hermanos”.

Los representantes de la Familia Agustino Recoleta