Día de los Justos, las más de 2.000 monjas que salvaron la vida a judíos en Polonia

Con motivo del aniversario europeo, se recuerda a 2345 religiosas de distintas congregaciones que arriesgaron su vida por amor a Dios y al prójimo. Sor Monika Kupczewska: «Salvaron a niños cambiándoles el nombre, haciéndoles nuevos documentos e incluso vistiéndoles con ropas religiosas».

Tomasz Zielenkiewicz - Ciudad del Vaticano

«Exactamente 2345 hermanas de diversas congregaciones participaron durante la Segunda Guerra Mundial en la ayuda a la población judía de Polonia». Lo afirma a los medios vaticanos la hermana Monika Kupczewska, de la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, presidenta de la Comisión Histórica de la Conferencia de Superioras Mayores de Congregaciones Religiosas Femeninas de Polonia. Hoy, 6 de marzo, se celebra el Día Europeo de los Justos de la Humanidad para conmemorar a quienes arriesgaron su vida para oponerse a los regímenes totalitarios en el siglo XX. «Se puede dibujar un mapa de ayuda, de salvación, que estaba densamente señalizado de casas religiosas», añade Kupczewska: «La mayoría de ellas, cincuenta y seis comunidades, eran casas de las Hermanas Franciscanas de la Familia de María. Pero muchas otras congregaciones también participaron en esta ayuda».

Por amor a Dios y al prójimo

Las hermanas que salvaron a los judíos actuaron ante todo por amor a Dios y al prójimo: «Estas hermanas dijeron que ése era su único motivo. Nadie las obligó a ayudar», subraya Sor Monika. Muchas hermanas que participaron en el rescate de judíos no consideraban que sus acciones fueran extraordinarias. «Yo miraba a esas hermanas que se escudaban diciendo: 'No hicimos nada tan extraordinario. No pudimos evitar salvar a estos niños, viendo la crueldad de la Segunda Guerra Mundial'», recordaba Kupczewska, que también es profesora adjunta del Centro de Investigación sobre Geografía Histórica de la Iglesia en Polonia de la Universidad Católica “Juan Pablo II” de Lublin.

La investigación llevada a cabo por la Comisión Histórica proporciona un mapa detallado de la ayuda, en el que se encuentran dispersas las casas e instituciones religiosas implicadas en el rescate de judíos. Se trata, entre otras, de las Hermanas Franciscanas de la Familia de María, las Hermanas del Sagrado Corazón, las Hermanas Albertinas, las Hermanas Grises, las Hermanas Felicianas, las Hermanas Ursulinas y muchas otras. «No hubo congregación religiosa en Polonia que durante la ocupación no se viera afectada por la cuestión de ayudar a esconder judíos», escribió el historiador Władysław Bartoszewski, citado por Sor Monika.

Un ejemplo de la actitud heroica de las hermanas es la historia de la congregación del Sagrado Corazón de Przemyśl. «Era un orfanato donde las hermanas salvaban a trece niños de origen judío», relató Kupczewska. «A veces los padres venían a pedir ayuda, a veces los niños se quedaban en casas religiosas, a veces los mayores escapaban del gueto». Las hermanas no sólo proporcionaban refugio, sino que también cambiaban la identidad de los niños para protegerlos de la persecución alemana: «Salvaban a los niños cambiándoles el nombre, haciéndoles nuevos documentos e incluso vistiéndolos con ropas religiosas», dijo la hermana Monika.

Las monjas mártires

Por desgracia, no todos los intentos de salvar a los judíos tuvieron éxito. Entre quienes pagaron el precio más alto por ayudar a los judíos en peligro -es decir, el precio de sus propias vidas- se encontraban doce monjas. Cuatro de ellas han sido elevadas a los altares por la Iglesia Católica como mártires. En el marco de los trabajos del Centro de Relaciones Católico-Judías de la Universidad de Lublin que lleva el nombre de Abraham J. Heschel, se ha publicado la primera monografía en lengua inglesa sobre la asistencia prestada a los judíos por el clero polaco durante el Holocausto. Se trata de una publicación en dos volúmenes editada por la Universidad Católica de Lublin y titulada The Rescue of Wartime Jews by the Polish Catholic Clergy, escrita por Ryszard Tyndorf. Puede consultarse gratuitamente en línea en: https://tiny.pl/s8xxn5vc . El libro tiene más de 1200 páginas y contiene principalmente testimonios de judíos, monjas y sacerdotes rescatados en Polonia durante el Holocausto. Incluye un índice con miles de ciudades y nombres de personas rescatadas y salvadas.