Trata de personas, voces e historias de esperanza y sanación

Con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, mañana 8 de febrero, tuvo lugar en Roma un emotivo acto en el que las víctimas contaron su dolor, sus sueños y esperanzas. Hermana Abby Avelino, coordinadora internacional de Talitha Kum: "Sin la creación de redes entre las distintas ONG, asociaciones y congregaciones no podrían realizar su trabajo. Y juntos debemos ayudar a los supervivientes"

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Voces, historias, testimonios para intentar borrar la trata de personas de la faz de la Tierra. Son ellos quienes se turnaron, ayer por la tarde, durante el acto denominado ‘Llamamiento a la esperanza y a la sanación’ concebido por las organizaciones promotoras de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra un fenómeno que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños, que se celebrará mañana, 8 de febrero.

Se necesita colaboración

En el Aula Magna Giovanni Paolo II de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, sor Abby Avelino, coordinadora internacional de Talitha Kum – la red internacional de la vida consagrada contra la trata de personas – abrió el encuentro reafirmando el carácter esencial de la colaboración para luchar contra quien especula con la vida de los demás, provocando dolor y muerte: “Sin el trabajo en red entre las distintas ONG, asociaciones y congregaciones no podríamos realizar nuestro trabajo. Y juntos debemos ayudar a los sobrevivientes, recordando que una de cada tres víctimas es menor de edad, mientras que el número de mujeres involucradas también sigue siendo muy alto".

Luchando contra las redes invisibles

“La trata de personas desfigura la dignidad humana y provoca dolor y opresión”, denunció el cardenal Michael Czerny. En su mensaje de saludo, el Prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral explicó que quienes cometen estos crímenes atroces forman parte de redes que “son invisibles: para combatirlas, debemos ser capaces de reconocer estas formas de esclavitud y ser capaces de rehabilitar a las víctimas”. Bendigo de corazón a todos aquellos que siguen este camino que conduce al bien”.

La historia del renacimiento

Entre la actuación de algunos estudiantes del Centro Socioeducativo Bakhita de Foggia - que llevaron al escenario un corte transversal de la vida de Santa Josefina Bakhita, la sudanesa naturalizada italiana que de niña fue secuestrada por traficantes de esclavos árabes y torturada -, las conmovedoras canciones cantadas por el Gen Verde y el Coro degli Angeli de Roma y la danza narrativa de Daniela Kraus, el evento tuvo su punto culminante expresivo con los testimonios de algunas víctimas que sobrevivieron a la violencia.

Pauline: “Ahora soy realmente libre”

“Hace catorce años sufrí abusos sexuales y mi padre me pegaba”, cuenta Pauline, una niña de Kenia. “Renací hace cinco años gracias al apoyo de las monjas de Talitha Kum y, ahora, junto a ellas me entrego a ayudar a otras mujeres que necesitan ser salvadas. Para mí, ser parte de esta red solidaria significa ser verdaderamente libre”. Otra niña, de origen colombiano, tocó el corazón de los presentes al admitir que es “una sobreviviente que se siente abrumada pero no derrotada”. Después del abuso que sufrí, me obligaron a vender mi cuerpo en las calles de Nueva York, pero ahora he recuperado mi vida, a pesar del sufrimiento”. Y es a partir de ese momento que decide salir al campo no sólo contra la trata, sino también para apoyar a todas las víctimas de todo abuso y violencia.

Whoopi Goldberg: “Las monjas están en primera línea: una fuerza extraordinaria”

También fue conmovedor el mensaje en vídeo de la premiada actriz Whoopi Goldberg , que se ha convertido en embajadora de esperanza para Talitha Kum, en el que destacó cómo la trata afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo, 12 millones de las cuales son niños. «Todo esto», dijo, «es indignante. Las monjas se oponen a todo esto y son una fuerza extraordinaria”.